13 явных признаков достижения духовной зрелости

Определить уровень осознанности человека и его духовного развития очень просто, особенно если знать, на что стоит обратить внимание.

Если вы хотите проверить, относитесь ли вы к числу тех, кто достиг своей духовной зрелости, вам достаточно будет искренне и без длительных размышлений ответить себе, обладаете ли вы 13 характеристиками духовно зрелых людей, и спросить себя, есть ли в вашей жизни место для следующих качеств:



• Духовная зрелость означает, что вы отказались от своих попыток изменить окружающих и сосредоточились на собственном росте и развитии.

• Духовно зрелые люди принимают других такими, какие они есть!

• Они понимают, что с их точки зрения они всегда будут правыми. У каждого из нас есть своя правда, но это не означает, что эта правда одинакова для всех.

• Духовно зрелые личности знают, когда пришло время отпустить!

• Духовная зрелость это способность отказаться от ожиданий в отношениях и отдать все ради их сохранения, не требуя ничего взамен. Это самая сильная сторона всех духовно развитых людей.