Определить уровень осознанности человека и его духовного развития очень просто, особенно если знать, на что стоит обратить внимание.
Если вы хотите проверить, относитесь ли вы к числу тех, кто достиг своей духовной зрелости, вам достаточно будет искренне и без длительных размышлений ответить себе, обладаете ли вы 13 характеристиками духовно зрелых людей, и спросить себя, есть ли в вашей жизни место для следующих качеств:
• Духовная зрелость означает, что вы отказались от своих попыток изменить окружающих и сосредоточились на собственном росте и развитии.
• Духовно зрелые люди принимают других такими, какие они есть!
• Они понимают, что с их точки зрения они всегда будут правыми. У каждого из нас есть своя правда, но это не означает, что эта правда одинакова для всех.
• Духовно зрелые личности знают, когда пришло время отпустить!
• Духовная зрелость это способность отказаться от ожиданий в отношениях и отдать все ради их сохранения, не требуя ничего взамен. Это самая сильная сторона всех духовно развитых людей.
- Они понимают, что все, что они делают, связано с их благополучием и спокойствием.
• Они перестали доказывать миру, что являются умными и достойными!
• Духовно зрелые личности не просят ни о принятии, ни о признании.
• Они перестали сравнивать себя с другими!
• Духовно зрелые личности обрели внутренний мир.
• Духовная зрелость предполагает способность человека отличить желания от потребностей.Источник
• Вы перестали ассоциировать «счастье» с материальными благами, объектами и местами.
• Духовно развитые личности не говорят о том, как далеко они продвинулись на своем духовном пути. Как правило, это самые скромные среди всех знакомых вам людей.
А вы знали об этом?
В мире существует только одна валюта, которая до сих пор дороже советского рубля. Это кувейтский динар, за который необходимо было отдать 1 рубль 78 копеек. Ни доллары, ни фунты стерлинги, ни евро никогда не были дороже советского рубля, а всегда в полтора-два раза дешевле. При этом, после денежной реформы 1961 года официальная стоимость рубля приравнивалась к 0,987412 грамма золота (приблизительно 45 долларов на сегодня).Сеичас кито должник Росси от СССР выплачивают за рубль 45 долларов.
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