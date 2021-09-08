Вот что происходит, когда спишь с женатым мужчиной

Порой наши чувства захватывают так, что мы вовсе забываем о логике и здравом смысле. Поэтому упускаем важное и переходим все границы дозволенного.

Так случилось и с Кармен МакГинесс, которая влюбилась в женатого мужчину, но отношения эти ни к чему хорошему, как и ожидалось, не привели. Поэтому она решила поведать о своем горьком опыте, чтобы предостеречь всех остальных:

«Когда я была молода и наивна, у меня был роман с женатым мужчиной. Я не горжусь этим. Все эти 15 месяцев от блаженного начала до мучительного конца я считаю худшим

моментом в моей жизни.

Но я прошла через это и теперь чувствую себя увереннее. В конце концов, болезненные ситуации, как правило, преподают нам уроки, которые мы помним лучше всего.

Помните, за каждый свой выбор будете отвечать вы. Живите так, чтобы гордиться собой. Я надеюсь, что мой опыт поможет вам:

1. Страсть — это не магическое чувство. Ее можно потушить по своему усмотрению.

Когда я встретила замужнего мужчину, он сделал всё возможное, чтобы разжечь огонь. Любящие взгляды, скрытые комплименты, мы постоянно встречались якобы случайно.

Когда я поняла, что влюблена, я везде себе клеила заметки, которые напоминали об его семейном статусе. Но чувства не угасали и я начала фантазировать.

Я воспроизводила в своей голове каждую сцену, каждый взгляд, полагая, что он тоже влюблен.

2. Намного сложнее забыть отношения, которые были, чем те, которые так и не состоялись.

Нелегко избавиться от воспоминаний. Будучи психологом, я хорошо знала, что это требует много времени. Поэтому я перестала пытаться убить воспоминания и просто перестала замечать их. Медленно они начали ослабевать так, что вовсе стали не значимыми.

3. Люди с первого дня показывают себя такими, как они есть. Это избавляет от путаницы, просто поверьте им.

Это очевидно. Если мужчина врет своей жене, наверняка он врет и мне. Обман не является одноразовым, это уже стиль жизни. Даже если вам клялись в любви, это не значит, что вам никогда не соврут.

4. Человек, который обманывает свою вторую половинку, вам не нужен.

Когда я поняла это, я перестала ревновать его к жене. Я поняла, что никогда не хочу быть на ее месте.

5. Наиболее болезненные отношения часто служат наиболее эффективными катализаторами для раскрытия наших истинных потребностей.

Когда я была с женатым мужчиной, я убедила себя, что мне не нужен брак. Но мне нужны серьезные отношения, а не человек на одну ночь или даже месяц.

6. Друзья очень важны.

Женщины, которые встречаются с женатыми мужчинами, обычно изолируют себя от всех. Может они хотят таким образом уберечь себя или не слышать, что думают их подруги об этом романе, но это в любом случае плохо».

Эта женщина рассказала о своем горьком опыте, чтобы предостеречь всех остальных, которые могут попасть в эту грустную ситуацию.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2297150317430049364/

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