Неудобная правда о легендарном русском солдате-долгожителе, который прошел все войны столетия

В 1892 году в газете "Правительственный вестник", в нумере от 2 сентября появилась торжественно-скорбная заметка "Замечательный солдат", которая сообщала, что 30 мая с.г. во время следования на родину из столицы скоропостижно умер (диагноз: паралич сердца) наистарейший солдат русской армии – отставной фейерверкер лейб-гвардии конно-артиллерийской бригады Василий Николаевич Кочетков. И лет ему отроду было 107. Из которых 81 ушли на служение Империи. Вскоре некролог перепечатал "Вестник военного духовенства", и легенда о чудо-богатыре стала пересказываться в доброй половине патриотических изданий. А биография почившего воина и вправду впечатляла.

Родился он в 1785, в Симбирских краях, в семье давно ушедшего в отставку солдата. Роста он был немалого, поэтому в 1811 его взяли из кантонистов в лейб-гренадерский полк, куда по определению набирали богатырей. Числился сначала музыкантом в унтер-офицерском звании, а потом стал считаться строевым унтером и фельдфебелем.

Воевал с французом, ходил в атаки на Бородинском поле, побывал под Лейпцигом, входил в Париж. Потом попал в лейб-гвардии Павловский полк, с которым ушел на русско-турецкую 1828-1829 годов, а позднее давил польское восстание и даже штурмовал Варшаву.

Василий Кочетков. Художник: Петр Борель

После служил в конно-пионерском дивизионе, а когда тот расформировали, очутился на Кавказе в действующей армии. Причем в самой боевой на тот момент части – Нижегородском драгунском. Естественно, что в боях выказывал чудеса стойкости и храбрости. Получил пули в шею навылет и поочередно в обе ноги, причем с раздробленным по левой стороне голени. Разумеется, попал в плен, где пробыл 9 месяцев и 23 дня – дожидался, когда затянется раненая нога. И, как только та перестала беспокоить, бежал. Сам побег детально не описывался, хотя сообщалось, что в процессе проявлены чудеса находчивости почти былинного свойства.

В 1849 побывал в Венгрии, усмиряя повстанцев. По возвращении сдал на офицерский чин, от которого отказался – так велико его было желание служить простым российским солдатом. Начальство поступок оценило и наградило старого воина серебряными нашивками, красивой саблей и 2/3 оклада прапорщика.

После такой биографии неудивительно, что в 1854 году волей судеб Василий Николаевич Кочетков оказался в осажденном Севастополе. И тут вновь получил осколочные ранения – рядом разорвалась английская бомба. Ну и по завершению Крымской кампании такого заслуженного вояку, понятное дело, зачислили в почетную роту дворцовых гренадер.

Борцы, Крымская война. Художник: Алексей Попов

В гренадерах ему не держалось, и он сочинил рапорт о зачислении его в конные артиллеристы – чтобы повоевать в Туркестане. Просьбу удовлетворил самолично Александр I. В Туркестане Василий Николаевич в 1871 прошел марш сквозь пустыню и брал Хиву. После чего попал в конвой императорского поезда. Тут бы старику и успокоиться, да в 1876 братушки выступили против турка, и с 1877 года наш герой снова в действующей армии. И там, понятное дело, старик сражался на Шипкинском перевале, где лишился конечности – пришлось отнять ногу после серьезного ранения. Что не помешало ему в 1878 вернуться в конно-артиллерийскую бригаду и прослужить в ней еще 13 лет – до 106 лет. Потом в отставку, поехал домой. Но умер в Белозерске, немного не добравшись до родного Симбирска.

История прекрасна. И, судя по всему, солдат с таким именем существовал реально. Но вот большая часть этой славной биографии – полнейшая клюква. Хотя бы потому, что ампутацию ноги в условиях боевых действий на Шипке 93-х летний человек никак не мог пережить – особенности медицины той поры.

В источниках сообщается, что герой имел 23 награды, но на единственном известном портрете их 10. Конечно, прослужить в 12 боевых частях и в 3 родах войск он в теории мог, но на практике такого универсализма в Российской империи не известно.

В интернете часто вводят в заблуждение, выдавая двух героев Крымской войны за Кочеткова. Слева - это Александр Маркович Абакумов, матрос "Императрицы Марии". Он, прошедший Синоп и оборону Севастополя, в 90 лет пошел добровольцем на флот (1914 год). О ветеране справа, к сожалению, ничего неизвестно, кроме "Дед Максим, 104 лет". Фотографий же Василия Кочеткова нет - только та литография

Единственный документ, где упоминается Василий Николаевич Кочетков – прошение (точнее, телеграмма) в адрес Генерального штаба от врача Белозерской больницы Строганова, где он перечисляет основные заслуги Кочеткова и просит похоронить его с почестями за казенный счет. Но такое обилие ветеранских воспоминаний настолько удивило военного министра Ванновского, что он немедля приказывает устроить проверку этим фактам. И больше в архивах ничего нет.

Нет ни в архивах Симбирской губернии (правда, часть их сгорела в 1864), ни в документах Туркестанского похода, ни в списках частей, участвовавших в защите Севастополя. Ни в одном архиве не найдено ни одного упоминания о Василии Николаевиче Кочеткове. Причем искать начали еще до революции. Поэтому современные историки (да и их предшественники) считают, что миф о солдате 107 лет, из которых он 81 активно служил в армии (да еще принимал во всех значимых сражениях XIX столетия), просто пропагандистская сказка. Что не мешает ей жить своей жизнью даже на страницах околонаучных изданий. Там, где начинается махровый патриотизм, наука бессильна.

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