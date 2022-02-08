Ритуал новолуния на привлечение денег

Провести ритуал успеют все, потому что проводить его нужно не в день самого Новолуния, а сразу после него, в первые 3 дня.
РИТУАЛ С МАКОМ
-Для ритуала
-Пачка мака 25-50 гр
-Тёмная ткань (скатерть)
-Восковая тонкая свеча
-Мел или обмылок
После наступления новолуния, то есть 2-3 февраля, необходимо сходить на близлежащий рынок и приобрести мак. Покупать его нужно за наличные, не торгуясь, и полностью оставить всю сдачу продавцу.
В день покупки за час до полуночи придвиньте стол к окну, застрелите его темной тканью, зажгите свечу.
На ткани аккуратно нарисуйте ровный круг. В его центр высыпьте мак, не нарушая границ круга.
И произнесите заговор, обращаясь к Луне:
«Богиня Луна,
Как ты растешь и полнеешь день ото дня,
Так пусть и доход мой растёт и прибывает с каждым днём.
Как зёрен мака несметное количество в этом круге,
Так пусть и денег столько будет в моём доме.
Да будет так!
Повторите заговор трижды, затем соберите мак.
Начиная от входной двери по часовой стрелке рассыпьте мак в каждый из углов своей квартиры или дома.
Не убирайте его весь период, пока растёт Луна. Вплоть до 14 февраля.
Свече дайте догореть полностью. Огарок сохраните и потом 14 февраля вместе с собранным из углов маком вынесите под живое дерево.
Процветания вам и благополучия!
Источник : https://mistika.temaretik.com/2407496371392744383/
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