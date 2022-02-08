Ритуал новолуния на привлечение денег

Провести ритуал успеют все, потому что проводить его нужно не в день самого Новолуния, а сразу после него, в первые 3 дня.

РИТУАЛ С МАКОМ

-Для ритуала

-Пачка мака 25-50 гр

-Тёмная ткань (скатерть)

-Восковая тонкая свеча

-Мел или обмылок

После наступления новолуния, то есть 2-3 февраля, необходимо сходить на близлежащий рынок и приобрести мак. Покупать его нужно за наличные, не торгуясь, и полностью оставить всю сдачу продавцу.

В день покупки за час до полуночи придвиньте стол к окну, застрелите его темной тканью, зажгите свечу.

На ткани аккуратно нарисуйте ровный круг. В его центр высыпьте мак, не нарушая границ круга.

И произнесите заговор, обращаясь к Луне:

«Богиня Луна,

Как ты растешь и полнеешь день ото дня,

Так пусть и доход мой растёт и прибывает с каждым днём.

Как зёрен мака несметное количество в этом круге,

Так пусть и денег столько будет в моём доме.

Да будет так!

Повторите заговор трижды, затем соберите мак.

Начиная от входной двери по часовой стрелке рассыпьте мак в каждый из углов своей квартиры или дома.

Не убирайте его весь период, пока растёт Луна. Вплоть до 14 февраля.

Свече дайте догореть полностью. Огарок сохраните и потом 14 февраля вместе с собранным из углов маком вынесите под живое дерево.

Процветания вам и благополучия!

Источник : https://mistika.temaretik.com/2407496371392744383/

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