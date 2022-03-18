Сколько предателей «Молодой гвардии» казнил СМЕРШ

Подпольная молодёжная организация «Молодая гвардия» была создана комсомольцами города Краснодона под Луганском во время немецкой оккупации летом 1942 года. В январе 1943 года эта организация была раскрыта полицией, большинство её участников было арестовано и уничтожено гитлеровцами. Часть юношей и девушек расстреляли, а часть прямо живьем сбросили в шурф шахты. Потом сверху туда сбросили шахтерские вагонетки и закидали шурф гранатами.

Во время Великой Отечественной войны таких подпольных комсомольских групп создавалось (и погибало) немало. Некоторые из них ещё раньше, как, например, в подмосковной Верее зимой 1941/42 года, называли себя «Молодой гвардией». Но «Молодая гвардия» Краснодона стала самой знаменитой благодаря одноимённому роману Александра Фадеева, изучавшемуся во всех советских школах.

Но, несмотря на такую известность, до сих пор, спустя 75 лет, в истории «Молодой гвардии» Краснодона ещё полно тёмных пятен. Многие обстоятельства создания и раскрытия организации, а также размах её деятельности остаются спорными.

Как менялись версии

Фронтовые корреспонденты Иван Лясковский и Михаил Котов по горячим следам в 1943 году написали про «Молодую гвардию» книгу «Сердца смелых». В ней не ставилась цель проследить историю организации.

Главное было – рассказать про подвиг.

Эта книга побудила известного писателя Александра Фадеева написать большой роман «Молодая гвардия», увидевший свет в 1946 году. Он подвергся разносу со стороны самого Сталина, так как в нём не была отражена «руководящая роль партии». Фадеев взялся за переделку романа. Вторая редакция была опубликована в 1951 году и вошла во все советские хрестоматии и учебники по литературе.

В сентябре 1943 года в Краснодоне были расстреляны три изменника Родины: полицай Михаил Кулешов, помощник начальника шахты Василий Громов и его пасынок Геннадий Почепцов. На допросах Кулешов рассказал, что арестованный комиссар «Молодой гвардии» Виктор Третьякевич под пытками выдал организацию.

Фадеев, живя в Краснодоне, близко общался с матерью Олега Кошевого, которого и вывел в романе как настоящего комиссара «Молодой гвардии». Фамилию Третьякевича он изменил на Стаховича и превратил его в обычного члена организации.

Между тем, в 1944 году Владимир Третьякевич, один из старших братьев Виктора и также член Украинского штаба партизанского движения, провёл своё расследование в Краснодоне, по итогам которого направил письмо Калинину, Маленкову и главным комсомольским функционерам с требованием снять незаслуженный оговор с его брата. Владимир опирался на письменные признания выжившей участницы «Молодой гвардии» Валерии Борц. Однако, когда дело дошло до разбирательства в ЦК ВЛКСМ, Борц отказалась от своих показаний и снова утверждала, что Виктор Третьякевич под пытками предал «Молодую гвардию».

В 1956 году Валерию Борц и ещё четверых членов «Молодой гвардии» пригласил к себе на дачу Никита Хрущёв, у которого тогда гостил Фадеев. По словам Борц, Хрущёв завёл разговор о том, чтобы простить Третьякевича, который был сыном его знакомого земляка. Разгорелась перепалка, во время которой Фадеев бросил Хрущёву в лицо, что тот – бывший троцкист. Через два дня после этого эпизода газеты сообщили о самоубийстве Фадеева.

Клеймо предателя было снято с Третьякевича только в 1959 году, после суда над полицаем Василием Подтынным, который рассказал, что «Молодую гвардию» выдал Почепцов. Он признался отчиму, а тот посоветовал пасынку явиться с повинной в полицию. Документальная повесть «Это было в Краснодоне» журналиста Кима Костенко, опубликованная в 1961 году, закрепила эту версию.

В конце 90-х годов появились признания молодогвардейца Василия Левашова. Накануне нового 1943 года подпольщики разграбили грузовик с рождественскими подарками для немецких солдат. Мальчишке, ставшему случайным свидетелем ограбления, они дали за молчание пачку сигарет. С этими сигаретами мальчишку застукала полиция, и он указал на Почепцова, а тот, будучи арестован, со страху выдал всех, кого знал.

Были ли предатели «Молодой гвардии» среди казнённых изменников

Сохранились материалы следственного дела, которое велось против изменников в Краснодоне в 1943 году. Эти материалы проанализированы исследователями. Почепцов был в первый раз арестован сотрудниками СМЕРШ 16 февраля 1943 года, но 2 марта освобождён. Повторно органы СМЕРШ арестовали Почепцова 8 марта и больше не выпустили.

В материалах дела есть протоколы допроса Почепцова от 19 февраля, где он признаётся в своём предательстве «Молодой гвардии», и допроса Кулешова от 20 февраля и 7 марта, в котором бывший полицай подтверждает этот факт, а также называет Почепцова полицейским осведомителем. Однако почему-то после этих признательных показаний оба были отпущены из-под стражи и потом арестованы вторично, причём Кулешова ещё раз отпускают в апреле 1943 года и только после этого сажают окончательно. Очевидно, все эти показания были состряпаны задним числом.

Вместе с Почепцовым и Кулешовым был арестован, а затем осуждён и расстрелян Громов. На допросах все трое то признаются во всех преступлениях, то отказываются от своих показаний. Ситуация такая же, как во многих «шпионских» делах той поры.

Вина всех троих в сотрудничестве с оккупационной администрацией была несомненна. Громов был заместителем начальника шахты, работавшей на немцев (сам начальник шахты Дмитрий Жуков был осуждён на 15 лет лагерей), Почепцов – его пасынком, а Кулешов – полицаем. В это же самое время город потрясён обнаружившейся зверской расправой оккупантов над комсомольцами-подпольщиками. Виновных требовалось найти, а трое изменников Родины уже были налицо. Заметно, что на допросах Кулешов оговорил Третьяковича в предательстве «Молодой гвардии» также под давлением особистов.

Было ли предательство?

История с ограбленным грузовиком была известна раньше, но обычно освещалась так, что Третьякевич и Евгений Мошков пытались продать на рынке часть похищенного и были схвачены с поличным. Попытка сбыта краденного показывает, что конспирация в «Молодой гвардии» была налажена чуть лучше, чем никак. Эта версия никак не затрагивает Почепцова, зато бросает тень на Третьякевича.

История с пачкой сигарет выставляет «Молодую гвардию» в лучшем свете и переводит все стрелки на Почепцова. Непонятно только, почему эту версию надо было хранить в секрете больше полувека. Есть основания подозревать, что она придумана задним числом.

Почепцов также попал в руки полиции и тоже мог выдать организацию, но это произошло уже после того, как состоялись первые аресты. Конечно, он явно рассказал всё, что знал, так как был отпущен полицаями на волю. Но… он не мог рассказать о «Молодой гвардии», потому что не знал про её наличие вообще!

В Краснодоне было несколько не связанных между собой подпольных комсомольских групп («Звезда, «Серп», «Молот»; членом последней был Почепцов). Ими, в ранге комиссара, руководил получивший подготовку в Украинском штабе партизанского движения Виктор Третьякевич. Этот верхний уровень, о котором знало лишь несколько человек, и назывался «Молодой гвардией».

Существовала и вторая вертикаль подчинения. Первый секретарь подпольного райкома Филипп Лютиков, с помощью бежавшего из плена лейтенанта Ивана Туркенича, организовал «боевые пятёрки» из подпольщиков и готовил восстание накануне подхода Красной армии. С «Молодой гвардией» Лютиков держал связь через Мошкова. Но эта сторона деятельности организации навсегда останется скрытой от глаз, так как Лютиков, Мошков и Третьякевич вскоре погибли в застенках, а Туркенич, отсидевшись во время арестов и дождавшись прихода Красной армии, ушёл на фронт, где и погиб в 1944 году.

Ярослав Бутаков

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что Фадееву была присуждена сталинская премия в тот момент, когда Сталин роман еще не успел прочесть. Когда же величайший авантюрист современности Сталин посмотрел фильм про молодогвардейцев, то был крайне возмущен !

Ему не понравилось, что в романе не отражена роль коммунистической партии и что комсомольцы фактически действуют самостоятельно.На следующей недели после этого просмотра в газете «Правда» появилась большая статья, которая подвергла жестокой критики роман и фильм из-за отсутствия организующей и направляющей роли коммунистической партии в подполье города Краснодона !

Именно поэтому Фадеев был вынужден браться за вторую редакцию романа, а режиссеру фильма Герасимову приходится добавлять в свой фильм мифическую роль партии в руководстве молодогвардейцев. Причем так подробно добавить, что фильм стал двухсерийным!

Фадеев имена молодогвардейцев указал настоящие и только под вымышленной фамилией проходит лишь предатель.В романе он назван Стаховичем, но читатели, родные и жители Краснодона однозначно угадывают в нем Виктора Третьякевича. Когда же следствию станет известно, что он не предатель и к тому же именно он, а не Олег Кошевой был руководителем подпольной организации, будет уже слишком поздно и жизнь его семьи будет искалечена навсегда и родителям Виктора прохожие буквально будут плевать в лицо.

Безусловно, этой ложью Фадеев оболгал невиновного человека и преступно исказил истинные факты. Даже зная об этом, когда Фадеев готовил вторую версию романа, он уже больше не говорил об этих фактах, объясняя это тем, что этого требует сам Сталин и он в данном случае послушно выполнял его волю.

Спустя годы, в середине шестидесятых, главный научный сотрудник института истории Георгий Куманев в составе комиссии отправится в Краснодон, где найдет комсомольские билеты, подписанные именно Третьякевичем и от сотрудников местного КГБ узнает настоящую историю героической гибели этого якобы предателя.Продолжение в моей статье «Молодая гвардия» — роковой и фальсифицированный роман сталинского писателя А. Фадеева (https://otari.mirtesen.ru/blog/43832474287/).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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