10 любопытных фактов о радиации

Неведомые чудовища Припяти, грибы ростом с человека и двуглавые зайцы — все эти истории будоражат нашу фантазию не хуже ужастиков. Но есть и другие, более правдивые факты о радиации.



1. Город Денвер — столица штата Колорадо — один из самых радиоактивных городов мира. 11 сентября 1957 года на заводе «Рокки Флэтс» произошла авария. На «Рокки Флэтс» производились детали для ядерных боеприпасов и оружейный плутоний. Столб радиоактивной пыли достиг города Денвер. Уровень радиации здесь в два раза превышает допустимый. Но есть хорошая новость: этого недостаточно, чтобы причинить жителям какой-либо ущерб сегодня.



2. Рейс из Нью-Йорка в Лондон подвергает пассажиров такому же уровню излучения, как и один рентгеновский снимок.





3. Пилотам и стюардессам, как вы догадались, приходится несладко. За год работы сотрудники подвергаются излучению сильнее, чем работники АЭС.





4. Чернобыль — один из самых радиоактивных районов во всем мире. Рыжий лес, иначе известный как Ржавый лес, принял на себя самый сильный радиоактивный выброс. Он имеет красноватый оттенок и выглядит довольно впечатляюще.





5. На нашей планете имеются не только рукотворные ядерные реакторы, но и природные. Один из таких — африканский ядерный реактор, который сформировался из месторождений урана-235.



6. Ионизирующее излучение может повредить ДНК и привести к мутациям. Отсюда ученые предполагают, что и радиация могла быть одним из факторов эволюции.





7. В период «холодной войны» в США начался поиск урана для военных целей. В качестве урановых шахтеров власти отправляли индейцев навахо. К слову, в те времена рабочим ничего не было известно о том, что их здоровье в опасности.



8. В 20-м веке в США был очень популярен детский набор юного физика. В комплект входил настоящий уран-238.





9. Дым содержит радиоактивные изотопы. Поэтому курильщики, помимо очевидного вреда, получают еще и немалую долю излучения.

10. Когда Мария Кюри открыла радий, этот элемент обрел большую популярность. О радиации в те времена знали очень мало. А потому радий использовался везде: в косметике, в лекарствах, в предметах быта и даже в продуктах питания. Стоит ли говорить, что за эту моду многие расплатились здоровьем.