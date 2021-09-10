Топ-10 впечатляющих примеров самолечения в мире животных



Большинство примеров самолечения у животных связано с такими природными элементами, как растения и другие животные. Однако животные — находчивые создания, которые будут использовать всё, что могут найти в окружающей среде, для улучшения своего здоровья. Некоторые виды в лечебных целях могут использовать даже человеческий мусор.



Сегодня птицы часто живут среди людей и их мусора. К счастью, иногда это может быть полезно для животных. Результаты одного исследования наводят на мысль о том, что домовые воробьи и вьюрковые кладут выброшенные окурки в свои гнёзда, потому что никотин отпугивает клещей.



Очевидно, что не заражённая клещами птица будет здоровее. Хотя бездушно бросать выкуренные сигареты на землю по-прежнему является отвратительным поступком, тот факт, что животное может найти способ использовать то, что выбрасывают люди, для улучшения своего здоровья, впечатляет.



7. Американские клювачи и скворцы







Одно и то же растение может быть полезным для облегчения множества недугов и для многих различных видов животных. Одни и те же лекарства могут лечить множество различных заболеваний, и люди могут чувствовать одни и те же положительные эффекты, копируя поведение животных при самолечении. Это верно в отношении почти идентичного поведения двух различных видов птиц.



Американский клювач и скворец, может, выглядят совершенно по-разному, но их объединяет желание оставаться максимально здоровыми и неинфицированными. Скворцы используют растения для облегчения многих кожных заболеваний, таких как язвы, раны и экземы, а американские клювачи повторно используют старые гнёзда скворцов, заполняя их теми же растениями.



Благодаря такому поведению птицы улучшают своё здоровье и здоровье своего потомства. Люди также переняли потенциальные преимущества. Фармацевты используют травы, похожие на те, которые выбирают скворцы и клювачи, для приготовления препаратов для кожи. Это похоже на целебный треугольник, способный принести пользу трём разным видам одновременно.



6. Орангутаны







У животных, как и у людей, устают конечности. Это особенно актуально для тех, кому приходится постоянно носить с собой ребёнка. Обезьяны — умные существа, и они нашли способ облегчать боль.



Орангутаны разработали способ, чтобы облегчить ношение ребёнка по джунглям. Матери (а иногда и самцы) разжёвывают листья лекарственного растения в пасту, втирая её в болящие руки, наподобие обезболивающего крема. Любая женщина, у которой хотя бы раз уставали руки во время ношения ребёнка, поймёт мотивы такого поведения.



5. Рыжие лесные муравьи







Многочисленные животные живут колониями или группами, работая на благо друг друга. Зачастую это верно для насекомых, хорошо известным примером которых является улей медоносных пчёл.



Муравьи известны тем, что строят муравейники и живут вместе, и они также демонстрируют поведение, обеспечивающее лечебные преимущества для всей колонии.



Проживание в сплочённых сообществах может увеличить распространение болезней. Из-за того, что лесные рыжие муравьи подвержены воздействию болезнетворных микроорганизмов, они используют в своих муравейниках смолу хвойных деревьев для борьбы с паразитами и другими патогенами. Это улучшает здоровье всей колонии, предотвращая распространение болезни. Все муравьи, живущие в покрытых смолой муравьиных гнёздах, менее подвержены заражению.



4. Тигровые гусеницы









Может показаться, что некоторым животным не хватает умственных способностей, необходимых для самолечения. Однако даже самые маленькие существа, включая насекомых, способны улучшать своё здоровье. Один такой пример был замечен при изучении гусениц бабочки Пиррарктиа Изабелла, известных как тигровые гусеницы.



Большинство животных, кажется, точно знает, что доступно в их среде обитания для улучшения здоровья. Гусеницы в этом исследовании добывали в пищу растения, содержащие токсины, которые убивают паразитических тахинов (ежемух). Эти маленькие гусеницы служат примером того, что почти каждое животное может заниматься самолечением.



3. Бабочки монарх







Тигровые гусеницы — не единственные насекомые, которые могут улучшать собственное здоровье. При такой короткой продолжительности жизни этим видам необходимо увеличивать свои шансы на выживание любым возможным способом. Ещё одним примером насекомого, занимающегося самолечением, является бабочка монарх.



Паразиты — это распространённая проблема для многих видов, даже для бабочек. Они едят растения, выделяющие млечный сок, потому что он содержит химические вещества, которые борются с паразитом Ophryocystis elektroscirrha. Посредством этого они увеличивают свои шансы на выживание, а также шансы своего потомства.



2. Шимпанзе







Обезьяны — близкие генетические родственники человека. Наверное, поэтому большинство исследований в области зоофармакогнозии сфокусировано именно на них, поскольку затем это будет легче применить к людям. Орангутаны — не единственные человекообразные обезьяны, которые занимаются самолечением, поскольку шимпанзе, как известно, практикуют аналогичные методы.



Шимпанзе — умные существа, поэтому, наверное, не будет удивительным, что они могут улучшать своё здоровье. В Африке они едят такую же горькую сердцевину, какую местные жители используют для борьбы с нематодными инфекциями. Неизвестно, какой именно вид первым использовал это растение, но очевидно, что оба они способны лечить сами себя.



1. Овцы







Паразитарные инфекции являются распространённой причиной самолечения животных. Так обстоит дело у овец. Когда животные предоставлены сами себе, они выбирают пищу, которая сохраняет их здоровье и избавляет от инфекций.



Обычно овцы охраняются пастухом, но у животных есть определённые природные особенности поведения, которым мешать не следует. Когда они заражаются паразитами, то едят пищу с высоким содержанием дубильных веществ, чтобы от них избавиться. Существуют даже некоторые данные, что эта особенность поведения может передаваться молодняку.



Ягнята также ели богатую танином пищу, что наводит на мысль о том, что они инстинктивно знали, что это предотвращает инфекцию. Возможно, овцы не славятся своим умом, но они проявляют достаточное благоразумие для того, чтобы позаботиться о своём собственном здоровье.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2300249001400207606/

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