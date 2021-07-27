10 зданий религиозного культа, в которых якобы можно встретить привидений

Легенды о домах с привидениями есть, пожалуй, в каждой стране. Считается, что привидения особо любят старинные особняки с «тёмным» прошлым. В нашем обзоре речь о зданиях религиозного культа, в которых якобы были замечены сверхъестественные явления.

1. Собор Сен-Луи

"Собор





Собор Сен-Луи в Новом Орлеане окутан странными мифами и легендами. Первоначально построенный французскими правителями города современный собор не могли окончательно завершить до 1850-х годов. Одним из наиболее известных призраков собора является Пере Дагоберт - священник 18-го века. Дагоберт был известен своей добротой, особенно помощью бедным и неизлечимо больным.



В течение 1760-х годов ряд его прихожан решили восстать против новых испанских правителей города. В основном французские и креольские повстанцы вначале успешно выбили испанцев из города, но пришли регулярные войска. Взбешенный восстанием ирландско-испанский губернатор Алехандро О'Рейли решил не только казнить повстанцев , но и оставить их гниющие тела на пороге собора Сен - Луи. Дагоберт же тайно перезахоронил их в безымянных могилах.

2. Церковь Святого Николая

Церковь Святого Николая в деревне Плакли.





Считается, что церковь Святого Николая в деревне Плакли - наиболее часто посещаемое привидениями место во всей Англии.

3. Нориджский собор

Нориджский собор - место, где можно увидеть призрак епископа.

По самым скромным подсчетам, в Плакли есть не менее 12 активных духов, среди которых есть дух монаха, дух школьного учителя, покончившего с собой из-за неразделенной любви, дух цыганки, дух местного фермера и т. д. В самой церкви живут призраки леди Деринг и Дамы в красном, которая ищет погост для ее потерянного ребенка.





Расположенный в Норвиче (Англия Нориджский собор был построен в 1096 году, через 30 лет после знаменитой битвы при Гастингсе. Ранее католический (а ныне англиканский) собор хорошо известен как прекрасный пример англосаксонской архитектуры. Как ни странно, для того, чтобы построить собор, архитекторы уничтожили несколько саксонских зданий (позже выяснилось, что это были культовые места). Современные посетители собора могут не знать об этой истории, но они постоянно заявляют о том, что видели призраков. В частности, турист Керри Лаундерс сделал в 2015 году фотографию, на которой видна призрачная фигура средневекового епископа.

4. Церковь Пресвятой Девы Марии

Церковь Пресвятой Девы Марии в Бедфордшире.





Церковь Святой Марии Богородицы - небольшая приходская церковь в деревне Клопхилл (Бедфордшир, Англия) - одно из самых печально известных религиозных мест во всей Англии. Считается, что церковь стояла заброшенной около 400 лет, пока не была восстановлена в 1840-х годах. После реконструкции у церкви и так был очень маленький приход, но вскоре не осталось почти никого. Начали расползаться слухи, что церковь не была построена надлежащим образом, а то и вовсе была возведена на месте бывшей колонии прокаженных.



В 1963 году о церкви Пресвятой Девы Марии написали газеты всей страны, сообщив о том, что в ней была проведена черная месса местными сатанистами. В частности, было написано, что были раскопаны могилы шести женщин, над останками которых провели обряды некромантии. После этих событий церковь стала популярной среди любителей паранормального во всей стране.

5. Епископальная церковь Святого Павла

Епископальная церковь Святого Павла.





Епископальная церковь Святого Павла была построена в 1838 году в Ки-Уэст, штат Флорида. Всего через восемь лет ее разрушил ураган. Церковь отстроили, но на этом беды не закончились - последующие ураганы и наводнения повредили ее в 1880-е и 1900-е годы. Несмотря на эту историю, большинство церковных призраков можно встретить не в самой церкви, а на кладбище Святого Павла возле нее.



Народная молва утверждает, что самый известный призрак церкви — ее меценат Джон Флеминг. Также зачастую можно встретить беспокойных духов людей, похороненных на кладбище. Связано это с тем, что в 1928 году сильный ураган разрушил погост и разбросал некогда погребенные кости повсюду по округе.

6. Церковь Святой Троицы

Церковь Святой Троицы





Бруклинская достопримечательность - церковь Пресвятой Троицы также считается наиболее часто посещаемым призраками местом в городе. В то время как современная структура была завершена в 1880 году, здание церковной школы было построено прямо на бывшем кладбище. Соответственно, широко распространено мнение о том, что духи, которые когда - то были кладбищенскими привидениями сегодня часто появляются в здании школы. В частности, в ее спортзале видели мерцающие огни, а также слышали шаги и странные голоса. Еще один призрак обитает на колокольне церкви.

7. Церковь святого Андрея

Церковь святого Андрея





Церковь святого Андрея была построена в 1849 году в городе Селкирк (пригород Виннипега). Это самый старый каменный храм в Западной Канаде и, как утверждает молва, его посещают привидения бывших жертв чумы. Также считается, что другие привидения обитают на церковном кладбище. Очевидцы сообщали, что видели призрачного человека, одетого в черное, и таинственную женщину в белом. Кроме того видели бесплотную пару красных глаз и призрак автомобиля недалеко от главного входа в церковь.

8. Церковь Эгг Хилл





Считается, что церковь Эгг Хилл в Пенсильвании является домом для призраков убиенных. Местная легенда гласит, что в конце 19 века, местный священнослужитель решил убить всю свою паству во время службы на Хэллоуин. Он отравил хлеб и вино, которыми угостил всех прихожан, а после этого повесился возле алтаря. Некоторые полагают, что призрак священника часто посещает заброшенную церковь, в то время как другие считают, что призраки жертв преследуют его. К сожалению, для охотников за привидениями, нет абсолютно никаких доказательств, подтверждающих это.

9. Часовня Креста

Часовня Креста





Как и многие другие церкви, часовня Креста в Мэдисоне, штат Миссисипи находится недалеко от кладбища. Живописное каменное сооружение когда - то принадлежало богатой и влиятельной семьи Джонстон. На самом деле, сегодня церковь находится на территории бывшего имения семьи. В этой часовне в 1850 - х годах Хелен Джонстон собиралась выйти замуж за респектабельного молодого человека из местной семьи. Но ее будущий муж трагично погиб прямо перед свадьбой. Убитая горем Хелен посещала его могилу каждый день до собственной смерти в 1916 году. С тех пор, очевидцы утверждают , что возле старого кладбища можно увидеть призрак Хелен.

10. Епископальная Андреевская церковь



Епископальная Андреевская церковь в Статен - Айленд является еще одной англиканской церковью, которую якобы часто посещают привидения. В церкви 18-го века и на жутковатом кладбище рядом с ним слышали потусторонние голоса, бой колоколов и другие шумы, которые не могут быть объяснены наукой.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2266530766690716048

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