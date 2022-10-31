«Риббентроп вскинул руку, и встретил Сталина нацистским приветствием: ответ вождя ввёл немца в ступор!»- что сделал Сталин?

Советский Союз оказался последней державой Европы, которая подписала с Германией пакт о ненападении. Аналогичные договоры имелись к августу 1939-го у многих государств. А самым «дурно пахнущим» их них был так называемый Мюнхенский сговор Англии, Франции, Италии и Германии 30 сентября 1938 года. Он одобрил раздел Чехословакии между Третьим Рейхом и Польшей.

Поздним вечером 14 августа 1939 г. посол Германии в СССР Шуленбург получил по телеграфу официальное послание Риббентропа: «Германия готова заключить с Советским Союзом пакт о ненападении». На следующий день дипломат довёл эту информацию до Молотова.

Советское правительство ответило, что готово принять Риббентропа 26–27 августа. Этот срок Гитлера не устроил: срок нападения на Польшу был уже назначен, на 1 сентября.

Из Берлина пришло секретное предложение: надо ускорить переговоры. В нём говорится прямо: вопрос о вторжении в Польшу – решённый, и оно начнётся независимо от того, будет подписан с Советским Союзом пакт о ненападении или нет. Необычный случай и произошел на этой встрече.

Риббентроп, Сталин, Молотов, Шапошников. Фото в свободном доступе.

Сталинское чувство юмора

Тогда советское правительство пригласило в Москву Риббентропа 23 августа.

В этот день министр иностранных дел Германии со свитой почти в сорок человек ехал из аэропорта в Кремль.

Риббентроп обратил внимание на то, что по пути на столбах были развешены флаги нацистской Германии. Правда, стоило ему обернуться назад – он видел, как эти флажки сразу же и снимали…

Неожиданностью для Риббентропа стало присутствие на переговорах самого Сталина. Глава немецкого МИДа так «растерялся», что, поднявшись по знаменитой лестнице Большого Кремлёвского дворца, поздоровался со Сталиным… нацистским приветствием. То есть – вскинутой вперёд и вытянутой вверх рукой.

Окружение вождя оторопело: это что за провокация от высокопоставленного гостя?..

Историки до сих пор спорят: был ли это продуманный заранее демарш, или просто импровизация наглого и самоуверенного нациста. Возможно, Риббентроп просто не подумал о неуместности такого жеста.

Риббентроп и Сталин. 23 августа 1939 г. Фото в свободном доступе.

Спас натянутую ситуацию сам Сталин, который неожиданно для всех ответил Риббентропу книксеном. Вождь взялся пальцами за края своего длинного френча и насмешливо присел перед гостем. Тем самым открыто посмеявшись над пафосом официального нацистского приветствия. Риббентроп сначала впал в ступор от такого ответа, а потом "оценил" шутку.

Что такое книксен и чем он отличается от реверанса? Что имел ввиду Сталин?

Реверанс (франц. reverance – почтение, уважение) – старинное женское приветствие, при котором женщина сгибает ноги, отводя колени в стороны и отодвигая одну ногу немного назад, и одновременно выполняет наклон головы, придерживая пальцами юбку или платье.

Это женский эквивалент мужского поклона в Западной Европе.

Со временем реверанс был заменен книксеном: женщина лишь чуть-чуть сгибает свои ноги в коленях и делает очень лёгкий кивок головой. Приседание в книксене не такое глубокое, как в реверансе, чисто номинальное, и выполняется быстро.

После шутки вождя обстановка разрядилась. Фото в свободном доступе.

Это не первая, а по крайней вторая такая выходка Риббентропа

В 1936 году Иоахим фон Риббентроп был послом Германии в Великобритании. В Лондоне наделало шума его поведение во время первого представления германского посла королю Георгу VI.

Риббентроп, войдя в зал, вскинул руку в нацистском приветствии, чем привёл в смущение придворных и самого монарха.

Возникла неловкая пауза, после которой англичане просто сделали вид, что ничего не заметили. Насмехаться над Риббентропом и его нацистским приветствием никто не стал. А может просто побоялись.

Переговоры в Москве проходили конструктивно. Около восьми вечера по московскому времени Риббентроп отправил Гитлеру срочную телеграмму: «переговоры о заключении пакта проходят положительно, в нашем духе, однако СССР требует включить в сферу своих интересов латвийские порты Либава и Виндава». Риббентроп запросил у фюрера согласия на такую уступку. Через 3 часа он получил краткий ответ Гитлера: «Да, согласен».

После подписания пакта. Фото в свободном доступе.

Уже после полуночи, 24 августа 1939 года, Молотов и Риббентроп в присутствии Сталина подписали пресловутый пакт о ненападении, вместе с секретными протоколами к нему.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что лживая советская пропаганда скрывала от своего народа истинные причины подписания этого договора! Сталину же нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития.

В мае 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР первым готовился напасть на Германию! Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков.

Скажу больше, вступление в войну Франции и Англии лишило Германию некоторых поставок сырья из-за рубежа, и только исключительно выгодное для немцев экономическое соглашение с Москвой спасало тогда немецкую военную машину. Ничего не скажешь – «отцовская» забота товарища Сталина, позволившая создать своему потенциальному врагу самую боеспособную в то время армию в мире! Осуществить же заветный замысел Сталин бы смог единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны!

Именно поэтому , поделив вместе с немцами Польшу, кровавый авантюрист Сталин намеревался первым напасть на немцев и "освободить" уже завоеванные Гитлером европейские страны , навязав им утопический советский социализм , что , собственно, и произошло после победы в ВОВ !Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны.

Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !Таким образом, Гитлер развел палача народов Сталина как обыкновенного лоха и первым нанес сокрушительный удар!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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