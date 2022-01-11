Определяем, как хороши вы в математике: сколько денег у Марты?

Давно ли вы упражнялись в математике? Эта наука помогает нам во многих сферах жизни и без нее современный человек вряд ли бы смог жить в таком удобном и комфортном мире. Наша сегодняшняя задачка напрямую связана с деньгами и умением их считать. Проверьте себя, как быстро вы справитесь с задачкой, которая под силу шестикласснику!

Условие:

На самом деле эта задача решается в пару простых действий и если немного поднапрячься и вспомнить школьную математику и дроби. На крайний случай, попросите вашего ребенка помочь вам. Вы вполне сможете ее решить!

Мы вам поможем. Правильное решение:

Возьмем искомое количество денег за X. Таким образом, по условию задачи 4/5X равно 8/9 от количества денег Тамары, то есть от 20000$: 8/9X = 20000*4/5, что равняется 8/9X = 16000. В результате деления на дробь получаем значение X = 16000*9/8 = 18000.

Правильный ответ: 18000$.

А теперь покажите эту задачку главному бухгалтеру на работе! Шутка!

Как быстро вам удалось справиться с загадкой? Напишите все варианты ответов в комментариях.