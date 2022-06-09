9 признаков того, что ваша мать пытается вами манипулировать

Являются ли ваши ссоры с мамой безобидными, либо этот человек совершает газлайтинг? Что это вообще такое, и почему нужно быть осторожными с токсичными родителями? Мы решили рассказать вам о признаках, которые указывают на подобное поведение. Возможно, вам пока рано бить тревогу и обращаться за помощью к психологу.

Что такое газлайтинг, и почему родители делают это с детьми?

Газлайтинг – это форма психологического насилия, при котором один человек пытается заставить другого сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности. Простыми словами, вас заставляют думать, что с вами что-то не так. При этом ваша мама может даже не замечать подобное за собой, либо делает это в попытке защитить себя.

Признаки того, что ваша мать совершает газлайтинг

В любом случае, важно распознавать газлайтинг. Это поможет вам улучшить отношения с родителем, понять, почему они не складываются и побудит вас обратиться к специалисту, если проблема всё же существует.

Она искажает ваши воспоминания из прошлого

Возможно, у вас есть болезненные воспоминания о детстве, которые вы хотите обсудить. Но лучше не говорить об этом с мамой, если она утверждает, что вы слишком драматизируете и что ваше детство не было таким ужасным, как вы говорите.

Она утверждает, что вы слишком эмоциональны

При газлайтинге человек искажает не только события и восприятие настоящего времени, но и прошлое.

«Ты очень остро реагируешь!», «Хватит преувеличивать», «Мне бы твои проблемы!», – вы постоянно слышите такие фразы. Причём они могут тянуться с самого детства. К сожалению, из-за них люди начинают сомневаться в своей адекватности и действительно верят в то, что их чувства и эмоции преувеличены.

Она с вами соперничает

Возможно, это звучит странно, но некоторые мамы считаются себя конкурентами своих детей. Они пытаются подружиться с их друзьями, делают такие же причёски и больше похожи на вашу сестру, чем на мать. Это поведение также указывает на газлайтинг.

Она сравнивает вас с братьями или сёстрами

Некоторые токсичные родители пытаются всеми способами сохранить контроль. Они даже способны сделать кого-то в семье «козлом отпущения», а второго ребёнка считать идеальным и святым. Из-за этого сёстры и братья чаще ссорятся, появляются проблемы с самооценкой и отношениями с другими людьми. Возможно, вам стоит поговорить об этом с терапевтом, чтобы понять, куда двигаться дальше.

Она не рада вашему успеху

Вы можете заметить, что ваша мама расстраивается всякий раз, когда вы добиваетесь успеха, или что она отговаривает вас от достижения определённых целей. Ведь это будет означать, что она теряет контроль над вами, что вы – сильный и независимый человек.

Она проецирует свои проблемы на вас

Ваша мама может также проецировать на вас свои собственные чувства и проблемы. К примеру, упрекает или обвиняет во лжи, хотя сама это сделала.

Её действия не соответствуют её словам

Газлайтеры будут отрицать, что они что-то сказали или сделали, если им выгодно солгать. Чтобы определить это, вам нужно уделить больше внимания тому, что делает ваша мама, а не тому, что она говорит.

Вы постоянно сомневаетесь в себе

Когда дело доходит до принятия решений, вы не знаете, что делать. Или когда вы пытаетесь оценить свои эмоции, вы не совсем уверены в том, что именно чувствуете. Дети, которых воспитывают матери-манипуляторы, теряют способность доверять собственному восприятию. Вы сомневаетесь в том, что слышите, видите и чувствуете.

Вы чувствуете себя несчастным и нереализованным

Возможно, вам кажется, что вы менее успешный и счастливый человек, чем ваши ровесники. Но это также может быть связано с газлайтингом. Сомневающимися и неуверенными людьми проще манипулировать.

Если вы заметите эти признаки, вам нужно установить более жёсткие границы в общении с мамой, чтобы её манипуляции не повлияли на вас и вашу жизнь. Вам не нужно прекращать общение: вы можете видеться и говорить реже. Выбор остаётся за вами.

Источник : https://test.temaretik.com/2497418439370737754/

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