Французский художник Ив Кляйн – изобретатель международного синего цвета

Ив Кляйн - французский художник, член группы Nouveau realisme и изобретатель международного синего цвета Кляйна. Этот оттенок синего используется во многих его знаменитых картинах. За свою короткую жизнь Ив оказал большое влияние на историю современного искусства. Он создавал прото-концептуальные произведения искусства и прото-перформансы, а также исследовал идеи нематериальности духовности в искусстве, постепенно обретая признания и славу во всём мире.

Ив был вдохновлён многими вещами и нашёл духовность в своей практике дзюдо, христианстве и мистицизме. Он родился в семье художников в 1928 году. Его мать, Мари Раймонд, была известной художницей-абстракционисткой, а отец, Фред Кляйн, создавал фигуративные картины.

Ив Кляйн, Ида Кар, 1957 год.

Для Ива цвет был способом соприкоснуться с нематериальным и бесконечным. Он начал рисовать свои монохромы в 1947 году и даже утверждал, что в будущем художники будут использовать в своих работах только один цвет. Самыми известными работами Ива, вероятно, являются его синие картины, но в монохромных картинах художник также использовал розовый, золотой и оранжевый цвета. За свою художественную карьеру Ив написал около двухсот синих картин.

Синий монохромный, Ив Кляйн, 1961 год.



Его синий цвет должен был символизировать нематериальное, чистую форму и пространство. Синева была бесконечной, как небо. Ив даже зарегистрировал товарный знак этого цвета в 1957 году и назвал его International Klein Blue или IKB. У синего не было измерений. Ива также вдохновило голубое небо картин Джотто в базилике Сан-Франческо в Ассизи, которую он посетил. В 1956 году Ив организовал выставку под названием «Монохромы» в галерее Колетт Алленди в Париже. Здесь художник выставлял только свои монохромные работы, в том числе свои голубые картины.

Победа Самофракии, Ив Кляйн, 1962 год.





В 1957 году он представил одиннадцать своих голубых картин в галерее Аполлинера в Милане, Италия. Синие картины были выставлены на расстоянии двадцати сантиметров от стены, так что казалось, будто они левитируют в пространстве. Полотна демонстрировали только насыщенный синий цвет, так что зрители могли затеряться в цветовом пространстве синих картин.



Он даже воссоздал несколько древних скульптур и покрасил их в синий цвет. Существует его прекрасная версия «Победы Самофракии» и его «Венера Блю», смоделированная по образу Венеры Милосской. Художник также сделал синюю версию скульптуры «Умирающего раба» Микеланджело.

Антропометрия: Отпечатки, Ив Кляйн, 1960 год.





Для создания своей серии антропометрии в 1960 году Ив приказал обнажённым женщинам закатать свои тела в синюю краску, а затем оставить следы на холстах. Поэтому женские тела в этой серии выполняли роль кистей. Оттенок синей краски был таким же, как на синих картинах художника. Для серии антропометрии он, предположительно, был вдохновлён тем, как тела оставляют следы на коврах в дзюдо.

В 1957 году, на открытии своей выставки Монохром, Ив Кляйн выпустил в небо 1001 воздушный шар, назвав его Аэростатической скульптурой.



Ив также организовал мероприятия по созданию антропометрических картин. Гостям было предложено посмотреть, как модели раскрашивают холсты в синий цвет своими телами, попивая синие коктейли и слушая музыку. Музыкальный выбор художника также был необычным. Симфония Монотонной тишины, звучавшая во время сеанса рисования, состояла из одной ноты, которая повторялась в течение двадцати минут, а затем двадцать минут тишины.

Миниатюра, Ив Кляйн, 1962 год.





Человеческие тела были не единственным интересным инструментом, который Ив использовал в процессе создания искусства. Художник также создавал увлекательные работы и абстрактные фигуры с огнём. В 1961 году он создал серию своих Огненных картин, для которых использовал паяльную лампу весом почти восемьдесят фунтов. Эти работы были выполнены с помощью лаборатории Национального газового завода Франции. Рядом с Ивом всегда был пожарный, чтобы не случилось никаких несчастных случаев.



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