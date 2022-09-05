Читаем Пяточисленные молитвы ко Пресвятой Богородице

Со слов автора. Я являюсь глубоко верующим человеком, стараюсь возносить молитвы ежедневно.

Недавно я узнал о действенных пяточисленных молитвах Богородице.

Сегодня я расскажу их особенности и правила чтения.

СИЛА МОЛИТВЫ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ

Вознесение молитв можно назвать таинством. Ведь с помощью молитвенных текстов происходит общение человека со Всевышним. Разумеется, не все молитвы обращены именно к Господу. Существуют и такие, с помощью которых верующие обращаются за помощью к святым покровителям, ангелам-защитникам, Богородице и Иисусу Христу. Все они являются очень мощными и действенными, но только в том случае, если человек действительно верит в их силу.

Примечательно, что существует много разновидностей молитв, о которых большинство даже не слышали. И речь идет вовсе не о людях, которые далеки от религии и истинного Бога. Даже те, кто регулярно посещает церковь и возносит молитвы небесам, могут не знать о существовании пяточисленных молитв, о которых мы и поговорим более подробно.

ТАЙНЫЕ МОЛИТВЫ

Как было написано выше, всякая молитва является беседой с небесами. Обращаясь к высшим силам, человек волен просить милости и исполнения сокровенных желаний. Если он ведет праведный образ жизни, а его просьба является искренней и доброй, то Всевышний обязательно ее услышит.

И поэтому нетрудно предположить, что и пяточисленные молитвы существуют для того, чтобы дать человеку возможность вступить в диалог с Господом.

Однако данное утверждение является правдивым лишь наполовину. В действительности такие молитвы являются совершенно особенными. Согласно преданиям, они были записаны святителем Дмитрием Ростовским. Он их не придумал, а записал со слов другого человека. Однажды к нему пришел старец, который сообщил о том, что ему во сне было видение. Рассказав об этом святителю, он попросил его записать это видение.

Позже стало понятно, что эти молитвенные обращения посвящены именно Деве Марии. Точнее, всем тем скорбям, которые пришлось перенести Богородице. И поэтому принято использовать эти молитвы лишь в определенных кругах и ситуациях.

ЖИТИЕ ДМИТРИЯ РОСТОВСКОГО

Поскольку именно этот святитель и был тем человеком, который записал пяточисленные молитвы, не лишним будет и ознакомление с его биографией. Родился будущий святитель в селе, которое было расположено под Киевом. Его родители были людьми очень бедными. Но при этом они никогда не роптали на свою судьбу и учили этому своего отрока. Будучи глубоко верующими людьми, они старались привить любовь к Господу и своему сыну. Примечательно, что для этого им не нужно было прилагать особых усилий.

Когда ребенок достаточно подрос, он сообщил своим родителям о намерении поступить на обучение в одну из духовных академий. Для себя Дмитрий решил, что хочет всю жизнь посвятить служению Господу и наставлению на путь истинный всех грешников, вероотступников. Чтобы достичь поставленной цели, юноша поступил в Киево-Могилянскую академию.

Всем учителям он запомнился как прилежный ученик, который делал большие успехи в освоении наук. И это при том, что сам процесс обучения трудно назвать простым. Ведь Дмитрий занимался углубленным изучением иностранных языков. В возрасте 18 лет молодой человек окончил обучение. И после этого по решению руководства академии он был направлен в Кирилловский монастырь. Именно там ему и предстояло начать свой путь служения Господу.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ

Когда к власти пришел Петр I, он решил направить священнослужителя в другой приход. А именно в Ростовский, поэтому в дальнейшем святителя начали называть не иначе, как Дмитрий Ростовский. Хотя святитель полностью разделял те идеи, в которые верил монарх, он все же продолжал настаивать на том, что церковь и власть должны быть разделены. И поэтому священнослужитель делал все возможное для того, чтобы в конечном итоге государственные дела не имели ничего общего с церковными.

После гибели святителя его похоронили в храме. Убираясь в келье погибшего монаха, другие служители церкви нашли книгу, в которой, собственно, и были записаны пяточисленные молитвы ко Пресвятой Богородице. Но больше всего священников удивило не это. Спустя много лет после кончины Дмитрия Ростовского возникла необходимость произвести ремонт соборного храма. Поскольку многие его помещения со временем пришли в негодность. Более того, существовала реальная угроза, что он попросту может разрушиться. Именно поэтому служители церкви немедленно приступили к ремонту. Из-за этого и пришлось задуматься о переносе могилы погибшего Дмитрия. Когда работники обнаружили его гроб, то были просто поражены. Ведь тело оказалось совершенно не тронуто тленом. И это при том, что гроб уже успел полностью сгнить.

Когда об этом стало известно, мощи святителя были перенесены в другое место, а его самого канонизировали. Прихожане, узнав о том, что в церкви хранятся мощи Дмитрия Ростовского, начали приходить сюда, чтобы прикоснуться к ним.

Каждый прихожанин руководствовался определенной целью:

в церковь приходили те, кто страдал от душевного беспокойства;

просили помощи у Дмитрия Ростовского и те, чьи родственники были больны;

с мольбой о помощи обращались к святителю и люди, на которых небеса наслали кару за их прегрешения.

Как позже выяснилось, мощи обладали чудесной силой. Ведь они могли исцелять всех тех, кто в этом нуждался. И поэтому священники обрели уверенность в том, что и после гибели святитель продолжает защищать и наставлять свою паству. Сегодня в монастырь, в котором хранятся мощи святителя, очень часто приходят паломники.

Они верят, что покровитель поможет им в час нужды, если они его об этом искренне попросят. Кроме того, очень часто паломники, прикасаясь к мощам, просят милости небес и здоровья себе и своим близким.

ЧТЕНИЕ ПЯТОЧИСЛЕННЫХ МОЛИТВ

Теперь пришло время вернуться к вопросу о том, когда положено читать эти молитвы. После ознакомления с историей появления данных молитв многие могли догадаться, что они предназначены именно для служителей церкви. К такому же выводу пришли и те, кто первыми нашел тексты молитв после гибели Дмитрия Ростовского. Настоятели посчитали, что данные молитвы можно использовать лишь тем, кто находится на службе у Господа. И это вполне логичное умозаключение. Поскольку их автор не пожелал того, чтобы они получили широкое распространение. Иначе сам Дмитрий Ростовский поделился бы молитвами с паствой. Но этого не произошло, поэтому высшее церковное руководство приняло решение не распространять эти тексты.

Примечательно, что пяточисленные молитвы очень часто используют именно монахини. В своих обращениях к Богородице они молят о заступничестве и просят, чтобы она просветила и помогла найти способ образумить неверующих и обратить их сердца к вере. Однако в некоторых случаях данные молитвы все же используют и люди, которые не имеют абсолютно никакого отношения к церковной службе.

Зачастую тексты молебна используют:

люди, совершившие тяжкий грех;

верующие, которые сквернословят;

люди, которые сильно мучаются и не могут найти душевного спокойствия.

Однако необходимо сразу сделать одну важную оговорку. Дело в том, что использовать молитвы, тексты которых будут представлены в статье, нельзя по собственному желанию. Для многих подобное может стать настоящим открытием. Ведь большинство молитв верующие могут использовать по собственному решению. Иными словами, ни в каком разрешении они не нуждаются. Но пяточисленные молитвы — это исключение из правил.

КОГДА РАЗРЕШЕНО ВОЗНОСИТЬ МОЛИТВЫ

Их действительно могут использовать верующие, которые не являются служителями церкви. Однако делать это можно только при условии, что данное деяние было благословлено духовным наставником. Именно он и должен принять решение о том, нужно ли человеку обращаться к Богородице с помощью этих молитв.

Получить такое благословление очень просто. Необходимо просто исповедоваться и поведать о своих страхах, переживаниях и желаниях духовному лицу. Если священник, который был посвящен в таинство исповеди, посчитает, что человек нуждается в помощи Бога и обращении к нему с помощью пяточисленных молитв, то подобное будет разрешено.

Нередко священники все же отказывают верующим, которые просят для себя разрешения прочесть данные молитвы. И в таком случае перед ними встает дилемма. Кто-то даже может задумываться о том, чтобы нарушить запрет. Вот только эти помыслы являются греховными. Необходимо помнить о том, что духовному наставнику виднее, в чем именно нуждается тот, кто пришел к нему за помощью. Поэтому лучше прислушаться к его совету.

ТЕКСТЫ ПЯТОЧИСЛЕННЫХ МОЛИТВ

Всего существует пять текстов для молитв, которые адресованы Богородице. Они являются краткими. Есть и другие версии данных текстов, которые написаны на старославянском языке, но их используют исключительно служители церкви. Для простых верующих подходящими принято считать именно краткие варианты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Читать такие молитвы разрешается только служителям церкви. Но возможны и некоторые исключения. Чтобы использовать эти молитвы, необходимо сперва получить благословение от духовного наставника. Существует 5 пяточисленных молитв, которые посвящены скорбям, перенесенным Богородицей.

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А вы знали об этом?

Древнейшая Владимирская икона Божией матери заслуженно считается самой почитаемой на Руси святыней. И это высокое право она неоднократно подтверждала на протяжении многих веков. До середины V века Образ хранился на Святой Земле, а при императоре Феодосии Младшем был переправлен в Византию. Только в 30-е годы XII века икона попала в Киев в качестве подарка Юрию Долгорукому. В 1160 году сын Долгорукого Андрей Юрьевич перенес почитаемый Образ во Владимир, установив его на почетном месте в Успенском кафедральном храме. С тех пор икону стали называть Владимирской и почитать как главную русскую святыню. На протяжении веков русские присягали перед иконой Божией матери на верность. Святыня защищала, воодушевляла и дарила надежду, которая и по сей день живет в душе каждого русского.Во время пожара в Московском Кремле в 1547 году икона Божией матери «не захотела» покинуть Успенский собор. Летописцы сообщали, что несколько попыток сдвинуть ее с места успехом не увенчались, а очевидцы видели, как в небе над храмом появилась Богородица. Пожар быстро утих. Стоявший нетронутым на пепелище Успенский собор лишь укрепил русских в вере.

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