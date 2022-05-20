Как Иван Пятый подпортил жизнь не только Петру Первому, но и его наследникам

Известный факт: в конце 17 века в нашей стране было одновременно два царя: Петр Алексеевич, который потом стал Первым и Великим, и Иван Алексеевич, который немного не дотянул до 30 лет, был, как говорят, слабым, болезненным и не слишком сообразительным. Что касается Ивана – то очень много заблуждений относительно его персоны. Во-первых, царь не был таким уж скудоумным, как про него обычно говорят. Во-вторых, он прилично подпортил жизнь не только Петру Алексеевичу, но и его наследникам.

Личность царя

Речь под этим подзаголовком пойдет не о Петре Великом, о котором, кажется, всё давно известно. Император был решительным, смелым, инициативным, может быть, немного нервным, но это «издержки профессии» и, пожалуй, наследственность.

Иван V

Что же касается Ивана, то стереотипно считается, что он был слабым физически – эпилепсия и прочие недуги. Кроме того, Иван Алексеевич был не слишком сообразительным. Такой точки зрения, например, придерживался Сергей Соловьев, который упоминал про «неразвитость умственную». Между тем, с предыдущим ученым мужем не был в корне согласен Василий Татищев. Он указывал, что «ума он был довольного».

Старший из сыновей Алексея Михайловича Тишайшего, похоже, действительно был довольно разумным царем. Здорово мешал букет болезней. Но это все не мешало царю Иоанну проявлять сообразительность.

Впрочем, есть мнение, что им здорово управляла царевна Софья, которая одно время была верховной правительницей. Эта женщина, без сомнения, отличалась сообразительностью, умела играть в политику. Поэтому, возможно, Татищев все же преувеличивать умственные способности Ивана Пятого. Вероятно, что большинство его шагов продиктованы именно Софьей. Здесь есть место для фантазии.

Одно можно сказать абсолютно точно: если бы Иван Алексеевич прожил подольше, а Софью Петр не отправил бы в заточение, то история России пошла бы немного другим путем, а может быть, и не «немного».

Политические таланты Софьи

Иван, как отмечалось, прожил относительно мало лет. Он, в принципе, не особо держался за власть. Многие его решения продиктованы Софьей.

Когда Иоанн Пятый ушел из жизни, то Петр Алексеевич со спокойной душой смог отправиться в Европу в рамках того самого Великого посольства.

Что касается Софьи, то он довольно умело воплощала свои решения в жизнь, будучи в заточении. В частности, помогал ей в этом фаворит Василий Голицын.

Считается, что именно он придумал, что Ивана Алексеевича нужно побыстрее женить.

Царевна Софья

Расчет был простой: если бы у Иоанна появились наследники – мальчики, то Петр как бы и терял все права на престол. Есть старший брат, у него есть дети, которые и должны править государством.

Но, кажется, сама судьба не дала возможности править ни Ивану, ни его наследникам. Хотя последние какое-то время были у власти. Об этом еще будет рассказано.

Превратности судьбы

Ивану быстро нашли невесту. Ею стала Прасковья Салтыкова. Состоялась свадьба. Всё шло по плану Голицына. Но Прасковья рожала только девочек. На свет появились Екатерина, Анна и Прасковья.

Планам Софьи и её фаворита не было суждено сбыться.

Петр тоже постарался побыстрее жениться. И у него тоже не всё сложилось, как он хотел. Сын Алексей «не удался».

Но Петру Алексеевичу почти удалось разделаться с наследницами брата. Анна Иоанновна стала женой герцога Курляндского. Екатерина – герцога Меклебург-Шверинского. И в целом казалось, что проблемы решены.

Да, Алексей Петрович не подавал надежд. Зато был внук Петр. Иоанн уже умер, Софья была надежно изолирована. Дочери Иоанна тоже были «под присмотром».

А вышло всё так, как явно не рассчитывал Петр Алексеевич.

Петр I

Отношения наследников

Вышло так, что супруга Петра Первого Екатерина правила не больше двух лет, а Петр Второй – чуть больше, но тоже не так уж много. И вот потом встал вопрос: «А кто?».

Решили, что лучше нет кандидатуры, чем Анна Иоанновна. Случилось то, что Петр так хотел предотвратить, - наследница брата захватила власть.

Потом, правда, «справедливость восторжествовала». В кавычках, потому что у каждого была своя правда. Был царем и малолетний Иван Шестой.

Елизавета Петровна смогла захватить власть. Правила она, судя по отзывам историков, весело, за порядком следила слабо. А потом государем стал Петр Третий.

Финалом этой во многом заочной борьбы за власть стало то, что престол заняла Екатерина Вторая, которая, в принципе, никаких прав быть царицей не имела. Но, пожалуй, и неплохо получилось, что именно Екатерина пришла ко власти.

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А вы знали об этом?

Артур Конан Дойл верил в существование призраков и серьезно относился к спиритическим сеансам. Но некоторые исследователи называют это очередной мистификацией, связанной с именем Конан Дойля.С трудом верится, что получивший степень бакалавра медицины и магистра хирургии врач, который даже к своей профессии относился с известной долей скептицизма, рассказы о духах и привидениях воспринимал всерьез. Изучением потустороннего мира Артур Конан Дойл решил заняться после смерти отца – он умер в психиатрической лечебнице, а перед этим утверждал, что слышит голоса с того света. В 1917 г. во время одного из публичных выступлений он заявил, что отрекается от христианства и переходит в «спиритическую религию». А в 1925 г. он уже председательствовал на Международном спиритическом конгрессе в Париже и выступал с лекциями о спиритизме. В 71 год Конан Дойл предсказал дату своей смерти: он пригласил жену в свой кабинет и заявил, что духи предупредили его о том, что он покинет мир 7 июля. После этого писатель вручил жене конверт и попросил распечатать его после своей смерти. 7 июля 1930 г. Артура Конан Дойля не стало. А в его последнем послании говорилось: «Я победил вас, господа неверующие! Смерти нет. До скорой встречи!».

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43334008921/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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