Почему советское руководство боялось Косыгина

С отставкой Хрущева в 1964 году закончился период «оттепели». Страна устала от бесконечных реформ и преобразований, которые в большинстве своем были безрезультатны, если не ухудшали существующую ситуацию.Однако Косыгинская реформа (на Западе известная как реформа Либермана) – одно из немногих исключений. Замысел возник еще в 1962 году. Статья Евсея Либермана «План, прибыль, премия» вызвала большой резонанс в обществе. Экономист предлагал сменить показатели эффективности, предоставить предприятиям больше самостоятельности, поставить премиальные выплаты в прямую зависимость от рентабельности производства. И только в 1965 году реформу удалось воплотить Председателю Совета народных министров СССР Алексею Косыгину.

Причины низкой производительности предприятий состояли в незаинтересованности рабочих и некорректных показателях эффективности. В приоритете стояло выполнение директив, а не улучшение производства. «Штурмовщина» процветала на всех предприятиях: задания выполнялись в ускоренном темпе за считанные дни до сдачи, и, как следствие, ухудшалось качество продукции. Халатность рабочих объяснялась отсутствием возможностей для развития и роста.

По замыслу Алексея Косыгина, совнархозы упразднялись и руководство осуществлялось по промышленным отраслям.

предприятия переводились на хозрасчет, на две трети сокращалось количество обязательных плановых показателей. Предприятия должны были самостоятельно пополнять материально-техническую базу, закупать ресурсы и топливо. Прибыль от производства оставалась в распоряжении предприятия и делилась на три фонда. Деньги расходовались на развитие производства, материальное поощрение, а также социально-культурное и бытовое развитие. Руководители могли самостоятельно регулировать штат сотрудников, сокращая или увеличивая штат, а ответственных рабочих ожидала «тринадцатая заплата». По сути, в плановой экономике использовались рыночные инструменты регулирования. Широкую известность в этот период получил «Щекинский эксперимент». Рабочий штат был сокращен с 6 до 5 тысяч, а объемы производства выросли на 80%. Строительная бригада Н. А. Злобина из Зеленограда использовала аналогичный метод. К сожалению, эти стратегии были восприняты как слишком смелые и широкого применения не получили.

В сельскохозяйственном секторе снижались плановые показатели и цены на технику, трудодни заменялись стабильной ежемесячной оплатой, надбавка за сверхплановые выработки составляла теперь 50% от реальной стоимости продукта. Подсобные хозяйства рассматривались теперь как важные источники продукции для рынка.

В результате реформы улучшилось материальное положение предприятий, удалось снизить нехватку ресурсов. В эксплуатацию сдали около 1400 новых предприятий. Пятилетка 1966-1970-х гг. также известна как «Золотая пятилетка»: в это время объем валовой продукции вырос на 50%, а национальный доход – на 42%. В этот период были введены в эксплуатацию такие предприятия как Братская, Красноярская и Саратовская ГЭС, множество предприятий легкой и автомобильной промышленности.

Однако в 1970 году реформа была свернута, поэтому говорить о безоговорочном успехе преобразований нельзя. Многие причины неудачи проявились бы рано или поздно. Главная заключалась в том, что высшее партийное руководство изначально было настроено отрицательно. С одной стороны, видели реальную угрозу власти. С другой – предприятия не до конца вышли из-под опеки центра, и многие показатели по-прежнему регулировались «сверху». Кроме того, убыточные отрасли (угольная, пищевая промышленность), которые нуждались в дотациях, их не получали, что также больно ударило по экономике. Люди оказались просто не готовы к изменениям: не было квалифицированных рабочих кадров, творческий потенциал и инициативность оставляли желать лучшего. При внедрении общих рыночных механизмов отсутствовал главный – предприятия не могли самостоятельно назначать цену за выпускаемую продукцию. Наконец, банально не хватало средств. В 1968 году разгорелось восстание в Чехословакии, а в 1969 преобразования замедлились. К концу восьмой пятилетки реформа была окончательно закрыта. Тем не менее, именно инициативы Косыгина и Либермана заложили фундамент для дальнейшего развития и легли в основу реформ 1987-1988 гг.

Источник

А вы знали об этом?

В истории сохранились сотни примеров предсказаний того, что Иисус Христос обязательно должен вернуться на Землю. Практически все христианские церкви ожидали и до сих пор ожидают это событие. Но все предсказания оказывались неудачными, по крайней мере, в прошлом.Некоторые полагали, что Христос должен непременно придти через 1000 лет после своей смерти в 1033-м году. В 19-м веке секта «Общество исследователей Библии» растолковали пророчества Библии таким образом, что конец света должен был наступить в 1874-м году, тогда же ожидалось и возвращение Христа.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 57) https://otari.mirtesen.ru/blog/43083884936/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!