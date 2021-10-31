Феликс Юсупов. Зачем убийца Распутина надевал женское платье и ходил на свидания

Один из убийц "святого старца" был представителем самой богатой в царской России фамилии. Он не нуждался в деньгах и не рвался к власти. Так зачем он расправился с человеком, которого императрица считала святым при жизни, как избежал наказания и почему ходил в женских платьях?

Род Юсуповых берёт своё начало ещё со времён Золотой Орды. Предками Юсуповых были военачальники, союзничавшие с Иваном III и Иваном Грозным. По семейному преданию, их проклял один из ордынских ханов, сказав, что до 26 лет будет доживать лишь один мальчик вплоть до уничтожения рода.

При Иване Грозном их даже поселили в Кремле, но спустя некоторое время род попал в царскую немилость после того, как один из Юсуповых в пост накормил митрополита гусём под видом рыбы. Во всяком случае, так описывает историю своей фамилии Феликс Юсупов. Вернулись они ко двору уже при Петре I.

Борис Григорьевич Юсупов. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

В разное время предки занимались кораблестроением, театрами, Борис Юсупов при Анне Иоанновне (1740–1741 годы) был московским губернатором… В общем, в царские дворцы Юсуповы были вхожи с очень давних времен, а сам род считался богатейшим в Российской империи. И вот 24 марта 1887 года в петербургском доме на Мойке у княжны Зинаиды Юсуповой и графа Феликса Сумарокова-Эльстона родился младший сын. Назвали его, как и отца, Феликсом.

Мальчик родился очень слабым, врачи поначалу были не уверены, что ребёнок вообще выживет.Разумеется, у мальчика с детства было всё самое лучшее. Его в три года впервые вывезли за границу, воспитанием занималась няня. По достижении семи лет отдали в самую прогрессивную петербургскую гимназию. Родители постоянно выезжали за границу и брали с собой детей. Италия, Германия, Франция...Присутствовал Юсупов и при коронации последнего русского императора в 1896 году (26 мая).

Зинаида Николаевна, мать Феликса, хотела дочку. Она даже сшила розовое платье для будущего ребенка. До четырех лет Феликс проходил в «девочковом» платье, обожал мерить украшения матери. Матушкин каприз впоследствии наложил отпечаток на его характер. Любил наряжаться в женское Феликс Юсупов и в зрелом возрасте. При своем высоком происхождении он оставался одним из первейших «фриков» своего времени: любил прийти в ресторан в дамском макияже, женском платье и исполнял в таком виде романсы.

В мемуарах Юсупов много сетует о том, что в России порицают однополые отношения. О себе же говорит, что он не является одним из тех, кто любит мужчин. При этом ему очень тяжело найти женщину, которая заинтересует его надолго. Брак с Ириной Романовой во многом «обелил» биографию Феликса, хотя и после свадьбы он не оставил своих старых привычек.

О странностях «золотого мальчика» говорили на каждом углу. Брак с Ириной Романовой во многом «обелил» биографию Феликса, хотя и после свадьбы он не оставил своих старых привычек. Во всех европейских салонах твердили о необузданном и легкомысленном нраве Феликса. Современники сохранили воспоминания, как после провала на экзаменах в военную школу, он, не долго думая, сошелся с цыганами, участвовал в выступлениях табора, исполняя партию сопрано.

В конце 1909-го года Юсупов впервые встретил я Распутина.Это было во время рождественских каникул, которые Феликс проводил с родителями в Петербурге. Сама императрица уверяла, что старец Григорий — посланник неба. Ну а Феликс отнесся к этому утверждению, разумеется, скептически.

Григорий Распутин. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Феликс отмечал, что Распутин словно боялся каждого собеседника, пытаясь как можно скорее изучить его. Одевался он в шаровары и рубашку. Нечёсанная борода добавляла некой таинственности этому "старцу", которому к тому моменту было около 40 лет. На лице у него был огромный шрам, который, как позже стало известно, он получил в Сибири, откуда сам родом.Юсупов признавался, что Распутин произвел на него неизгладимое впечатление, однако какое именно — не уточнял.

Постепенно Юсупов стал ненавидеть Распутина. Феликса раздражало в "старце" всё — начиная от его хитрости, при помощи которой он склонил на свою сторону и императрицу Александру Фёдоровну и ее фрейлину Анну Вырубову, а также добрую половину императорского двора, заканчивая его оргиями, куда Распутина якобы доставляли под покровом ночи.

Юсупов был уверен, что именно Распутин мешает России в принципе и императорской чете в частности. Поэтому еще с 1910-х годов думал, как его убить. Последней каплей стало то, когда даже обер-прокурор Синода Александр Самарин попросил отдалить Распутина от двора, но через месяц он вернулся.Председатель Думы Михаил Родзянко поддержал Юсупова. Говорил, что Распутина нужно только убивать, так как даже отдалить от двора не получится — у него везде свои люди.

Об участии Феликса Юсупова в убийстве Распутина написаны сотни книг, сняты десятки фильмов. Официальной признается версия, что убийство было совершено в интересах монархии.Именно расправой над Распутиным запомнился Феликс Юсупов в русской истории. Это произошло в ночь на 17 декабря 1916 года (по старому стилю). Так как они общались, у Распутина не вызвало опасений предложение Юсупова проехаться к цыганам и вообще "весело провести время". Но для начала решили выпить чаю с эклерами, а потом и вина дома у Юсуповых.

На самом деле в пирожных, предназначенных для старца, был яд. А в соседней комнате результатов его действия поджидали поручик Сухотин, великий князь Дмитрий Павлович, Пуришкевич и доктор Лазоверт.

Однако яд...не подействовал (позже выяснилось, что он был нейтрализован из-за сладкого). Тогда Юсупов решил застрелить ненавистного старца.Однако, видимо, он был просто ранен. Вскоре Распутин попятился на Феликса, повторяя его имя. Пока шокированный Юсупов бегал за подмогой, старец постарался унести ноги из дома на Мойке. Но как далеко может уйти раненый человек? Его догнали недалеко от ворот и застрелили.

Уже утром в доме у Юсупова был полицмейстер. Императрица требовала расстрелять заговорщиков, и, возможно, это было бы сделано. Но среди заговорщиков был родственник Николая II, великий князь Дмитрий Романов. В результате жестокое убийство и заговор закончились для Юсупова и всех остальных...ссылкой. Феликс, в частности, уехал в имение его родителей в Ракитном (современная Белгородская область).

Один из участников убийства Распутина, Освальд Рейнер, близкий друг Юсупова ещё со времен Оксфорда, был агентом английской разведки. Смерть «старца» была выгодна Британской империи. Распутин выступал за мир с Германией, выход России из войны грозил Великобритании поражением. Устранить влияние «старца» на царскую семью было, таким образом, первоочередной задачей британской разведки. С ней Рейнер и Юсупов справились. Не удивительно в этом отношении и то, что из ссылки Юсупова освободил Керенский, который был открытым лоббистом интересов англичан.

В 1932 году на экраны вышел фильм «Распутин и императрица». В нем доказывалось, что Ирина Юсупова, жена Феликса, был любовницей «старца». Никто не верил в успех затеянного Феликсом предприятия, но он подал в суд на киностудию MGM и выиграл дело, получив в качестве компенсации 25000 долларов. Показательно, что как раз после этого инцидента в титрах голливудских фильмов стали указывать, что все происходящее на экране - вымысел, а любые совпадения являются непредумышленными.

Февральскую революцию и отречение Николая II от престола он застал, находясь в ссылке. Все новости он получал из газет и от родственников. В течение двух недель после отречения императора Юсупова освободили, и он отправился в столицу.

Ирина и Феликс в изгнании, 1930 год. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Тогда было принято решение бежать для начала из Петербурга, а после из России. Впрочем, к концу весны 1917-го в Крым бежали многие представители знати. Незадолго до свержения временного правительства Юсупов отправился в родовые имения за драгоценностями. Что-то нашёл, что-то уже забрали. С бриллиантами, портретом Александра III (по просьбе вдовы императора) и другими ценностями он вернулся в Крым и объявил жене Ирине о своём решении — бежать из России.

Модный дом IrFe, открытый в эмиграции Феликсом и Ириной, был явлением в своем роде уникальным. В качестве моделей и швей в нем работали графини и княгини. Одной из моделей, например, была Натали Палей, дочь Великого князя Павла Александровича, роковая красавица, ставшая впоследствии лицом Vogue.

Взлет IrFe был стремительным, Феликс и Ирина ориентировались на «русский стиль», использовали роспись по шелку, выпускали несколько линий одежды, в том числе в революционном для того времени «спортивном» стиле. Однако, как быстро супруги взлетели, так же стремительно и разорились. Сказалась и Великая депрессия, и привычка супругов Юсуповых к неоправданным тратам, и смена вкусов общества в сторону упрощения. В 1930-м году IrFe обанкротился.

Во времена Второй мировой им предлагали и примкнуть к нацистам и вернуться в Россию. Но Феликс избежал обеих сторон.Они так и прожили в Париже всю жизнь: вывезенных ценностей, выигранных на судах денег и выручки от мемуаров Феликса Юсупова вполне хватило на безбедную старость. Он умер в сентябре 1967 года в Париже.

Частично использован источник : https://life.ru/p/1102210

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