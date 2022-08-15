6 причин, почему не стоит сохранять брак только ради детей

Развод супругов в современном мире — не такая уж и редкость, по статистике с января по май текущего года более 250 тысяч пар разорвали свои отношения, побив рекорд за последние семь лет.

Несмотря на это, многие пары сохраняют официальный статус семьи, объясняя это защитой интересов ребенка. Однако, как показывает практика, это в корне неверная стратегия.

Пары, брак которых держится на детях, — большая редкость. Чаще всего люди, которые себе и другим говорят, что живут вместе ради детей, на самом деле сохраняют имитацию семейной жизни совершенно по другим мотивам. Они очень много вложили в партнера и цепляются за прошлое. Живут в мучительном ожидании и надежде на то, что те хорошие отношения, что были в прошлом, внезапно к ним вернутся, хотя к этому нет никаких предпосылок. Им жалко сил, потраченных на становление супруга, жалко своих эмоциональных ресурсов. Они вспоминают, с кем изначально заключали брак и видят совершенно другого человека рядом. И им неприятно, что он может построить свою счастливую жизнь с кем-то другим. Отсюда нежелание отпустить и жить отдельной самостоятельной жизнью. За ширмой заботы о детях скрывают и собственные страхи. Когда ресурс семейной системы исчерпан, супруги боятся оказаться в ситуации неизвестности — что будет дальше, как будет относиться ко мне мой ребенок после развода и строиться моя материальная жизнь, как мой развод повлияет на мой социальный статус, найду ли я партнера получше. Большое количество сомнений и переживаний захлестывает любого человека, если его семейная жизнь терпит крах. И взять на себя ответственность за решение о разводе тоже страшно. Большое количество сомнений и переживаний захлестывает любого человека, если его семейная жизнь терпит крах. И взять на себя ответственность за решение о разводе тоже страшно.

Если у вас нет совместных детей, то лучше уходить сразу; разборки, выяснения и скандалы вам абсолютно не нужны. Если ваш партнер в вас не заинтересован и открыто говорит об этом, вы чувствуете к себе нелюбовь и неуважение, то находиться в этих отношениях совершенно не стоит. Доказывать, что вы достойны любви, тратить на это свои ресурсы бессмысленно. Так вы лишь покажете, что готовы жертвовать чувством собственного достоинства и позволите дальше обращаться с собой неуважительно. Поэтому если в вашей жизни именно тот случай, надо разворачиваться и закрывать эту дверь.

Все гораздо серьезнее, если есть совместные дети, потому что есть и другого рода обязательства. Поэтому имеет смысл на берегу смотреть, с кем ты заключаешь союз. Если женились два зрелых человека, то при разводе они сохранят родительские отношения и смогут выстроить их здоровыми и благополучными. А незрелые люди, как правило, начинают врать, манипулировать и снимать с себя ответственность. Так вот если в этом союзе уже родился ребенок, то тогда прекращается формат отношений мужчины и женщины, социальный совместный быт, но остается родительский формат. И задача каждого внести максимальную лепту в то, чтобы условия для формирования личности ребенка были здоровыми. Однако, это вовсе не говорит о том, что супруги ради этой цели должны продолжать совместное проживание. Так почему же не стоит сохранять брак ради ребенка? Хотя бы по следующим причинам:

Причина №1: Вы вредите своему здоровью

Если функциональный ресурс семьи исчерпан, то позиция «я все стерплю ради детей» абсолютно неконструктивна. Такого рода жертвенность — абсолютно нездоровое состояние. Рано или поздно все подавленные отрицательные эмоции обязательно выйдут наружу в форме психосоматических заболеваний, стрессовых или депрессивных реакций, что не может не сказаться не только на здоровье, но и на семейной и социальной продуктивности.

Причина №2: Лучше спокойные и довольные родители, живущие порознь, чем живущие вместе, но в ненависти друг к другу

Ситуация, когда при ребенке начинаются скандалы, доходящие до физической агрессии, очень травматична для него. И речь даже не о том, что кто-то его бьет. Находясь в обстановке, когда родители морально уничтожают друг друга, он оказывается в позиции заложника. Холодная война взрослых влияет на то, как формируется личность ребенка. Конечно, гораздо лучше быть воспитанным здоровыми, уважающими друг друга, самодостаточными людьми, нежели жить в семье, где происходят скандалы, где воздух пропитан ненавистью, но зато официально эти люди живут вместе и на бумаге это называется семьей.

Причина №3: Вам не удастся скрыть разлад в отношениях, дети прекрасно это чувствуют

Когда официально все хорошо, супруги при ребенке не ругаются, он все равно несчастлив. Он видит, что живет в очень холодной обстановке, родители толком не взаимодействуют друг с другом, за ужином все сидят, уставившись в свой телефон, в доме нет смеха, теплоты и объятий. Все это вызывает у него замешательство, он не знает, что делать, ведь с ним об этой очевидной реальности не говорят, замалчивают. А сам он не может как-то правильно проинтерпретировать, что происходит. Он вынужден гадать, ему горько и грустно, он находится в состоянии постоянного напряжения.

Причина №4: Ребенок перенимает все негативные паттерны поведения, которые впоследствии использует в своей жизни

С точки зрения семейных консультантов, семья — это не обязанность, не повинность, не социальная догма, это добровольная форма сосуществования двух людей, в которой каждому хорошо и каждый может развиваться. Соответственно, если в семье нет нормальных, теплых, доверительных, близких отношений, то личность ребенка, находящегося в таких условиях, формируется с искажениями. Они обязательно «аукнутся» ему во взрослой жизни, поэтому родителям гораздо правильнее выстроить формат не мужа и жены, ненавидящих друг друга, а родителей, которые живут порознь, но уважают друг друга.

Причина №5: Дети вырастут и вовсе не оценят вашу жертву Многие родители почему-то считают, что есть определенный возраст, в котором узнать ребенку о разводе наименее травматично. Мол, давай поживем еще пять лет, пусть подрастет. Это иллюзия. Годы жизни в атмосфере холодной войны, открытых скандалов и конфронтаций для него мучительны. И за такие «сохраненные» отношения ни один человек еще не поблагодарил, зато психотерапевту рассказать ему потом захочется многое. Быть причиной родительских страданий не очень радостно и приятно.

Причина №6: Развод — не всегда повод для детского горя

Все зависит от того, как ребенку представят эту ситуацию родители. Если их реакция спокойная и взвешенная, то и ребенок воспринимает ситуацию более спокойно. Вот несколько рекомендаций и правил от семейного психотерапевта, как рассказать ребенку о разводе и грамотно вести себя в этой ситуации:

Очень важно принять во внимание возраст ребенка. Новость о разводе нужно сообщить ему на том уровне, на котором он способен проинтерпретировать ситуацию и прийти к правильным выводам. А правильный вывод тут по сути один — мама и папа не живут вместе, но они любят меня и уважают друг друга.

Новость о разводе нужно сообщить ему на том уровне, на котором он способен проинтерпретировать ситуацию и прийти к правильным выводам. А правильный вывод тут по сути один — мама и папа не живут вместе, но они любят меня и уважают друг друга. Выберете подходящую обстановку для разговора. Сделайте так, чтобы в беседе участвовали оба родителя и подберите максимально ровный момент жизни ребенка — не голоден, не болен, не устал, нет драматичной первой любви или подготовки к сложному экзамену. И в спокойной обстановке дайте ребенку общую версию происходящего, оставив внутренние разборки за закрытой дверью.

Сделайте так, чтобы в беседе участвовали оба родителя и подберите максимально ровный момент жизни ребенка — не голоден, не болен, не устал, нет драматичной первой любви или подготовки к сложному экзамену. И в спокойной обстановке дайте ребенку общую версию происходящего, оставив внутренние разборки за закрытой дверью. Не лгите, но и не вываливайте тот объем правды, который будет сложно осознать и принять. Дети чувствуют ложь, это скажется плохо на том доверии, которое он к вам испытывает. Помните, что когда человек сталкивается с ситуацией, у него должно быть достаточно сил справиться с ней.

Дети чувствуют ложь, это скажется плохо на том доверии, которое он к вам испытывает. Помните, что когда человек сталкивается с ситуацией, у него должно быть достаточно сил справиться с ней. Оставьте за ребенком право на переживания. Будьте готовы к тому, что первой реакцией будет шок, слезы, истерика и обвинение. Проявите максимальный такт и выдержку, примите ребенка с его эмоциями и будьте готовы ответить ему на любые его вопросы. Каждый раз, когда у ребенка возникнет желание поговорить с вами, с вашим партнером, с вами обоими, дайте ему эту возможность, не оставляйте его наедине с этим горем.

Будьте готовы к тому, что первой реакцией будет шок, слезы, истерика и обвинение. Проявите максимальный такт и выдержку, примите ребенка с его эмоциями и будьте готовы ответить ему на любые его вопросы. Каждый раз, когда у ребенка возникнет желание поговорить с вами, с вашим партнером, с вами обоими, дайте ему эту возможность, не оставляйте его наедине с этим горем. Не ставьте ребенка перед выбором. Требовать ответа на вопрос, кого он больше любит — это элемент морального насилия и средство для манипуляций. За этим кроется одно — желание причинить боль партнеру, заставить думать, что он никудышный отец или плохая мать. Ребенка подводить под такой выбор ни в коем случае нельзя.

Требовать ответа на вопрос, кого он больше любит — это элемент морального насилия и средство для манипуляций. За этим кроется одно — желание причинить боль партнеру, заставить думать, что он никудышный отец или плохая мать. Ребенка подводить под такой выбор ни в коем случае нельзя. Держите негативные эмоции при себе. Очень часто ребенок становится жертвой смещенного гнева, когда чуть что, его начинают обвинять — весь в отца, похожа на мать и т.д. Сдерживайтесь, глупо обвинять ребенка в том, в чем он в принципе никак не виноват. Он не выбирал свою генетику. И видеть в нем черты того, кто раздражает — это один из факторов того, что вам нужно самому обратиться за психологической помощью, чтобы легче пережить развод.

Очень часто ребенок становится жертвой смещенного гнева, когда чуть что, его начинают обвинять — весь в отца, похожа на мать и т.д. Сдерживайтесь, глупо обвинять ребенка в том, в чем он в принципе никак не виноват. Он не выбирал свою генетику. И видеть в нем черты того, кто раздражает — это один из факторов того, что вам нужно самому обратиться за психологической помощью, чтобы легче пережить развод. Не зацикливайтесь на теме развода при разговоре с ребенком. Излишняя фиксация вредна также, как замалчивание проблемы. Просто дайте ему понять, что вы рядом, и в любой момент он может поделиться с вами своим переживанием.

Излишняя фиксация вредна также, как замалчивание проблемы. Просто дайте ему понять, что вы рядом, и в любой момент он может поделиться с вами своим переживанием. Не меняйте привычный формат жизни ребенка. Не стоит чрезмерно нагружать его дополнительными занятиями в секциях и кружках либо, напротив, лишать ребенка его увлечений. Старайтесь не нарушать ритм и образ его жизни, потому что это определенная стабильность, в которой ему комфортно и хорошо.

Не стоит чрезмерно нагружать его дополнительными занятиями в секциях и кружках либо, напротив, лишать ребенка его увлечений. Старайтесь не нарушать ритм и образ его жизни, потому что это определенная стабильность, в которой ему комфортно и хорошо. Следите за изменениями в поведении ребенка. Любые колебания в поведении не должны остаться без внимания. Нарушение сна, сложности с учебой, с коммуникацией, с друзьями — все это тревожный звоночек и если вы не знаете, как правильно реагировать на те или иные изменения, то нужно обратиться за психологической помощью.

Любые колебания в поведении не должны остаться без внимания. Нарушение сна, сложности с учебой, с коммуникацией, с друзьями — все это тревожный звоночек и если вы не знаете, как правильно реагировать на те или иные изменения, то нужно обратиться за психологической помощью. Избегайте гиперопеки. Есть другая сторона медали, когда оставшийся и за маму, и за папу родитель старается его «залюбить», потакая всем его желаниям. В таких условиях невозможно воспитать самостоятельность и подготовить к взрослой жизни. Если вы занимаетесь гиперопекой из-за большого чувства вины, что не смогли сохранить брак, то вы вырастите инфантильного человека.

Есть другая сторона медали, когда оставшийся и за маму, и за папу родитель старается его «залюбить», потакая всем его желаниям. В таких условиях невозможно воспитать самостоятельность и подготовить к взрослой жизни. Если вы занимаетесь гиперопекой из-за большого чувства вины, что не смогли сохранить брак, то вы вырастите инфантильного человека. Сохраните единый стиль воспитания. Недопустимо, чтобы один родитель что-то запрещал, а другой предоставлял это. Мама запрещает есть в Макдональдсе, а папа водит туда. Такая позиция — прямой путь к воспитанию невротика и манипулятора. Любой здравомыслящий человек должен понимать: те или иные отклонения, которые сформируются у ребенка, не останутся бесследными и отрикошетят проблемами, которые дальше вас будут все больше огорчать.

Резюмируем. Если у вас завершены отношения как мужа и жены, то родительский формат не является завершенным. Ребенок — это общая ответственность. Каждый должен делать свой вклад, чтобы сформировалась самодостаточная, здоровая, полноценная личность. К этой цели нужно максимально стремиться, а для этого в первую очередь нужно самому быть зрелым человеком.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2542033965063342171

А вы знали об этом?

Мужские соски можно заставить производить молоко. Вы сбрасываете около 4 килограммов кожи в год люди являются дейтеростомами, а это означает, что когда они развиваются в материнской утробе, анус образуется раньше, чем все другие отверстия. Исследования показали, что беременные женщины на самом деле теряют часть своего мозга, Человеческая голова продолжает оставаться в сознании в течение нескольких секунд после того, как она отрублена.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Секта Субботников :какие русские считали себя евреями https://otari.mirtesen.ru/blog/43207929723/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!