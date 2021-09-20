Сновидения беременных: как их трактовать

Издавна люди уделяли особое внимание сновидениям и пытались их расшифровать для того, чтобы предотвратить какие-либо неприятные моменты в своей жизни. Поэтому неудивительно, что сны беременных женщин вызывают неподдельный интерес и сегодня. По крайней мере, наши предки с помощью сновидений могли не только предсказать саму беременность, но и роды, и пол будущего ребенка, и его судьбу.

Сны, предсказывающие беременность

Наверняка многие знают о том, что о грядущей беременности говорит сновидение, в котором фигурирует живая рыба. Я не раз слышала от множества женщин, что этот сон сбывается чуть ли не со стопроцентной вероятностью. Однако рыба должна быть непременно живой, в противном случае сновидение точно не про беременность. Если обратиться к истории Руси, то становится понятно, откуда «растут ноги» у такого толкования. Дело в том, что русские верили в то, что душа человека после смерти переселяется в рыбу. Недаром высушенная рыба во сне предвещает аборт. Кроме того играют важную роль и условия, в которых находится живая рыба. Если она плавает в воде, то, скорее всего, беременность воспринимается женщиной, как нежелательная.



Из менее известных снов, которые говорят о том, что женщина находится в положении, можно назвать сновидения о птицах.

Протекание беременности и роды

Причем, птицы, увиденные во сне, должны быть небольшого размера. Чистая прозрачная вода в водоеме, ручье, роднике тоже свидетельствует о беременности. Это связано с тем, что вода издревле воспринималась как источник жизни, рождения. Две полоски на тесте следует ожидать и тем женщинам, которые едят во сне арбуз. Подобная трактовка обусловлена тем, что живот во время беременности округляется и становится похожим на этот плод. Кроме того беременным могут сниться детские вещи, одежда, игрушки, которые в скором времени действительно необходимо будет приобрести. Да и заяц, который, согласно представлениям русских, приносивший детей, тоже возвещает о беременности.

В народе, кроме сновидений, предвещающих беременность, выделяют и сны, которые могут предсказать, как будет протекать беременность и сами роды. Так, если вернуться к образу рыбы в сновидениях беременных, то соответственно задыхающаяся рыба говорит об угрозе выкидыша. А вот в том случае, если беременной женщине снятся преждевременные роды, то в реальной жизни это, наоборот, вряд ли произойдет. Как считают психологи, подобные сновидения, скорее, свидетельствуют о страхах, которые испытывает будущая мать. Кроме того, сновидения женщины в положении о том, как она легко и свободно бегает, скажем, по полю является предвестником таких же легких родов, при которых не понадобится дополнительного медицинского вмешательства, а ребенок появится на свет здоровым.



Когда беременная женщина видит во сне, как рожает ее супруг, то есть вероятность возникновения всевозможных осложнений во время родов. К слову, узнать о предстоящих родах можно и с помощью сновидений мужа беременной. К примеру, если мужчине приснился спеленутый малыш, сосущий грудь своей кормилицы, то его жену, вероятно, ожидают преждевременные роды. Примечательно, что такой же сон, но уже увиденный самой женщиной в положении, истолковывается по-другому – он указывает на пол будущего ребенка. Женщине, увидевшей подобное сновидение, суждено родить дочь.

Кого ждем?

Конечно, любым родителям хочется поскорее узнать, кто же у них появится: мальчик или девочка. На Руси, в царской России да и долгое время в СССР пол ребенка в силу возможностей медицины всегда становился сюрпризом для роженицы и ее мужа, поэтому будущие отец и мать и обращались к народной мудрости. Считалось, что если беременной женщине снилась борода, то ей следовало ожидать рождение мальчика. Аналогичный результат сулило сновидение, где женщина ощущала себя мужчиной. Сына беременной обещал и сон, в котором она ловила петуха или кота. К рождению мальчика женщину, находящуюся в положении, готовит и сон с восходящим на востоке солнцем. Как и в предыдущем разделе о родах, по сновидениям мужчины (супруга) тоже можно было узнать пол ребенка, пока пребывающего в утробе матери. Так, увиденные во сне мужчиной яички говорят о том, что у него скоро родится сын.

Кстати, описанный выше сон с кормилицей, предвещающий рождение дочери, несет в себе информацию и о состоянии здоровья ребенка. Считается, что такое сновидение говорит о том, что девочка родится слабой. Также к рождению дочери беременной женщине снится синица. Аналогично истолковывается и сновидение, в котором будущая мать прижимает к груди кукушонка. Этот сон говорит и о том, что девочка проживет легкую жизнь, свойственную кукушкам, о чем будет очень сожалеть в старости. Утка в сновидениях символизирует разнообразные события в жизни, но, если речь идет о беременной женщине, то такой сон также сулит ей рождение девочки. Если же будущей матери снится, что она выходит замуж, то она родит дочь, которая впоследствии создаст счастливую семью. Увиденный во сне миртовый венок тоже сигнализирует о том, что в женской утробе дожидается появления на свет именно девочка.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2306804908375935225/

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