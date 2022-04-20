От коммунизма до гомосексуализма. Пять великих изречений Никиты Хрущёва

Никита Сергеевич Хрущёв вряд ли входит в число самых успешных лидеров нашего государства за всю его историю, зато абсолютно точно входит в число наиболее ярких и запоминающихся.

Ни одному из руководителей СССР и России не удалось оставить после себя столько ярких и эпатирующих фраз, сколько товарищу Хрущёву.

При этом советский лидер вовсе не стремился к эпатажу. При всех своих многочисленных недостатках Хрущёв был человеком прямолинейным, говорившим то, что думает.

Сказывались, конечно, и недостаток образования, а также отсутствие навыков дипломата. Из-за этого сотрудникам советского МИДа не раз приходилось в поте лица разгребать завалы в международных отношениях, вызванные всего одной неосторожной фразой Хрущёва.

Из всего «творческого наследия» Никиты Сергеевича АиФ.ru выбрал пять фраз, вошедших в историю.

«Его величество рабочий класс»

Сегодня эта фраза не так хорошо известна, но в своё время она наделала много шума и вызвала в обществе целую дискуссию.

Прозвучала она на митинге во Владивостоке 6 октября 1959 года, после возвращения Хрущёва из поездки в США, и стала широко известной после публикации его выступления в «Правде» два дня спустя.

Рассказывая о Салюте наций, данном перед отлётом советской делегации из Вашингтона, Хрущёв сказал: «После первого залпа я подумал: „Это — Карлу Марксу!

Второй — Фридриху Энгельсу! Третий залп — Владимиру Ильичу Ленину! Четвёртый — его величеству рабочему классу, трудовому народу!“».

Фраза Хрущёва была взята на вооружение советскими пропагандистами, а у интеллигенции вызвала немало вопросов и споров. В частности, насколько вообще рабочий класс может соответствовать высокому званию «его величество», достаточно ли он для этого развит и образован? Стоит ли вообще рабочий класс так явно и откровенно ставить выше творческой интеллигенции?

Ну а в начале 1990-х, в эпоху кризиса, фраза Хрущёва если и вспоминалась, то исключительно для глумления либеральной интеллигенции над стремительно деградирующим рабочим классом.

«Мы вам покажем кузькину мать»

Фразу эту Хрущёв использовал неоднократно, но впервые она прозвучала 24 июня 1959 года, когда советский лидер вместе с Ричардом Никсоном осматривал американскую выставку в Сокольниках. В завязавшейся полемике о преимуществах разных политических систем Хрущёв в запале бросил: «Мы вам ещё покажем кузькину мать!».

Собственно, «мировым хитом» фраза стала из-за не готового к подобному повороту переводчика, который перевёл её на английский как «мать Кузьмы». Это погрузило американцев в ступор — о чём идёт речь? Неужели о каком-то новом оружии?

Постоянный переводчик советских лидеров Виктор Суходрев, который в тот момент находился в зарубежной поездке, считал, что весь шум вокруг фразы возник исключительно из-за неудачного перевода. Сам Суходрев, когда Хрущёв повторял эту фразу, переводил её как «Мы покажем вам то, чего вы ещё никогда не видели». Никакого ажиотажа при таком переводе заявление советского лидера, естественно, не вызывало.

«Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас закопаем!»

Пожалуй, самую известную в мире свою фразу Хрущёв впервые произнёс на встрече с американскими дипломатами в ноябре 1956 года, а потом повторял её ещё несколько раз в различных конфигурациях.

Надо учесть, что русское «Мы вас закопаем!» в английской версии закрепилось как «Мы вас похороним!».

Пожалуй, ни одна фраза правителей России не повергала иностранцев в такой ужас, как это заявление Хрущёва. Немудрено, ведь речь-то шла о лидере ядерной державы, который вполне мог претворить подобные планы в жизнь.

Дошло до того, что легендарный Стинг использовал её в композиции «Russians», выпущенной в 1985 году, когда сам Хрущёв уже полтора десятилетия пребывал в лучшем из миров.

Между тем всё тот же Виктор Суходрев утверждал, что сам Никита Сергеевич вкладывал в эти слова несколько иной смысл, чем принято считать на Западе, да и в современной России. Хрущёв полагал, что в соревновании политических систем социализм победит капитализм мирным путём, став, таким образом, его историческим «могильщиком».

Но, как говорится, слово не воробей — легенда о зловещем «хороняке» Хрущёве останется в истории навсегда.

«Вы что — мужики или п......ы проклятые? Как вы можете так писать?»

Если фраза «Мы вас похороним!» стала самой известной в мире, то в России куда более популярным стало высказывание, прозвучавшее во время посещения выставки художников-абстракционистов в Манеже 1 декабря 1962 года.

Надо понимать, что Никита Сергеевич Хрущёв относился к абсолютному большинству людей, которым абстрактное искусство не близко.

Другой вопрос, что большинство людей пытается понять абстракционизм и другие виды «нестандартного» искусства или, в крайнем случае, не выражает своего неодобрения вслух.

Хрущёв же к моменту посещения выставки был распалён партийными идеологами, объяснявшими лидеру, что художники, представленные в Манеже, отвергают устои советского общества, подменяя соцреализм откровенной «мазнёй».

Импульсивный Хрущёв во время пребывания на выставке вступал в дискуссии с художниками, некоторым из которых даже удавалось объяснить свой творческий замысел. Однако красноречия хватило не всем, и в итоге глава Советского Союза разгневался не на шутку.

Главный вопрос — отчего вдруг Никита Сергеевич помянул секс-меньшинства? Считается, что причиной могло стать состоявшееся незадолго до этого разоблачение «группы гомосексуалистов» в издательстве «Искусство». По всей видимости, Хрущёв решил, что нормальные «мужики» рисовать подобное просто не могут.

С годами фраза стала крылатой, причём, что интересно, весьма популярной в творческих кругах, к которым она и была обращена. Поэт Сергей Гандлевский в своём творчестве отразил её так:

«П......ы», — сказал Хрущёв.

Был я смолоду не готов

Осознать правоту Хрущёва,

Но, дожив до своих годов,

Убедился, честное слово.

«Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»

В отличие от остальных ярких фраз Хрущёва, эта не являлась импровизацией, а содержалась в официальном докладе главы КПСС на XXII съезде партии в октябре 1961 года. Более того, эта фраза вошла в принятую съездом Третью программу КПСС: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!».

Пожалуй, ни один лидер нашей страны не делал столь грандиозных обещаний, как Хрущёв в 1961 году. Советскому народу было обещано ни много ни мало построение основ коммунистического общества к 1980 году.

Самое удивительное, что Никите Сергеевичу искренне верили. Не стоит упрекать советских граждан в наивности. Ведь всего за полгода до этого Советский Союз стал первой страной в мире, отправившей человека в космос. На фоне этого достижения казалось возможным всё — даже коммунизм через двадцать лет. Страна испытывала небывалый эмоциональный подъём, который, к сожалению, не был использован правильно в полной мере.

Спустя три года Никиту Сергеевича, за три года ускоренного строительства коммунизма доведшего экономику до ручки, тихо и почти незаметно отправили на пенсию, после чего так же тихо и незаметно убрали из партийных документов все упоминания о построении коммунистического общества в ближайшем времени. Вместо этого при Леониде Брежневе было объявлено о построении в СССР «развитого социализма».

Об обещании Хрущёва народ не забыл. Когда в 1980 году в Москве состоялась Олимпиада, к которой в городе навели порядок и завезли большое количество дефицитных товаров, появилась шутка: «Вместо построения коммунизма в СССР к 1980 году решено было провести Олимпиаду в Москве».

Источник:https://aif.ru/society/history/ot_kommunizma_do_gomoseksuali...

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