Самые смешные "Анекдоты от Отари"



Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !













- Моня, какой все-таки грех, что у нашей Софочки ребенок родился до свадьбы... - Так что здесь такого? Откуда он мог знать, когда свадьба?





























С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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