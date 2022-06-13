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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
                                           СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
- Моня, какой все-таки грех, что у нашей Софочки ребенок родился до свадьбы... - Так что здесь такого? Откуда он мог знать, когда свадьба?
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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