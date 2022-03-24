Православная молитва вдовицы за супруга: помощник овдовевшей женщины.

Умер любимый муж. И опустела душа. Вдова ничего не хочет, ничего ей не мило. Только плачет, и часто ходит на могилу к усопшему.

Постойте, разве так должна вести себя православная женщина? Христианки не заливают слезами могилу супруга, они молятся о его загробной участи. В статье мы поговорим о молитве вдовицы за супруга.

Христианская смерть

Прежде чем начнем нашу беседу, давайте затронем столь тяжелую тему. Что значит "христианская смерть"?

О ней мы просим, будучи на службе. Есть такой возглас, который дьякон подает с амвона. В нем мы просим христианской кончины безболезненной, непостыдной, мирной. Что имеется ввиду?

Смерть после искренней исповеди и причастия, о ней мечтают истинные православные люди. А что делать, если человек умер, так и не раскаявшись?

Знаете, был такой случай. Супруги прожили вместе 40 с лишним лет. Муж попал в больницу. Пришел на своих ногах, а спустя месяц стало понятно, что ему оттуда не выйти. Когда дело стало совсем плохим, его верующая супруга обратилась к священнику за помощью. Чтобы тот причастил умирающего.

Батюшка отказался, мотивируя это тем, что человек без сознания. И может, он бы и не хотел причащаться.

Церковная молитва

Представляете потрясение супруги? Но веры она не потеряла. Ежедневно шли к Богу молитвы вдовицы за супруга. Поэтому, если супруг умер, так и не успев покаяться и причаститься, не надо сдаваться. Необходимо молиться за него.

Если муж был крещен, это существенно облегчает задачу. Закажите сорокоуст об упокоении. Считается, что очень хорошо заказать требу в сорока церквях одновременно.

Подавайте заказные записки об упокоении супруга. И, конечно, панихиды. Особенно важна церковная заупокойная молитва вдовицы за усопшего супруга в первые сорок дней. На сороковой день, человек проходит воздушные мытарства. Вот почему так важно молиться за него все это время.

Ходите на службы, не пренебрегайте ими. Если заказываете панихиду, то присутствуйте на ней. Молитва вдовицы за супруга в храме среди верующих и священника принесет покойнику большую отраду.

Милостыня

Существует ли молитва вдовицы за супруга (ежедневная) на русском языке? Да, конечно. Но об этом несколько позже. Сейчас мы поговорим о том, какие чудеса творит милостыня.

Многие наши современники очень пренебрежительно относятся к нищим. Дескать, тунеядцы, на жалость давят. Зачем им помогать? Не обращайте внимания на тех, кто так говорит. Нищим помогали всегда. Раньше в деревнях хозяйки пекли хлеб, и один обязательно оставляли для нищей братии.

Хотите помочь супругу? Давайте милостыню и просите помолиться о его упокоении. Необязательно в денежной форме: можно едой, православной литературой, и всем, чем угодно. Кроме алкоголя, конечно же.

Домашняя молитва

Молитву вдовицы за супруга (на русском языке) можно читать дома. Каждый день, лучше по утрам. Когда мы читаем утреннее правило, там есть молитва о упокоении близких. После ее прочтения можно добавлять молитву о упокоении супруга.

Кроме того, дома совершают литию. Это особое правило, позволяющее помянуть усопшего как дома, так и на кладбище.

Как поминать на кладбище

Любят наши люди прийти на погост и устроить попойку. И без разницы, что вдова увещевает не делать этого. Люди не понимают, что поминать покойника водкой - грешно. И совсем не на пользу усопшему. Оправдываются тем, что так принято.

Кем принято? И когда? Православные люди поминают усопших молитвой, но не рюмкой водки, накрытой куском хлеба.

Если есть возможность, пригласите на могилу священника. Он отслужит панихиду, это будет самым лучшим помином.

Зайдите в кладбищенский храм, подайте записку о упокоении супруга. Поставьте на канон свечу. Помолитесь своими словами.

Кстати, молитва вдовицы за супруга придется весьма кстати и на могиле. Здесь же можно совершить литию.

Как это делать, рассказано ниже.

Молитва

Текст молитвы приведен в статье. Его можно выписать, или выучить наизусть, или распечатать. Для тех, кто сомневается в правильности, скажем: молитва взята с известного православного сайт, которому можно доверять.

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами. Ты, Господи Владыко всяческих, благоволил еси сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от мене, не отыми от мене Своея милости. Яко же некогда приял еси вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконми его и не предаждь вечной муке, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в Небесные обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца и Сына и Святаго Духа православно даже допоследняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты един кроме греха, и правда Твоя – правда во веки. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако умилосердився, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими мое моление о рабе Твоем и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше. Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Вот так выглядит молитва вдовицы за супруга (на русском). Обязательно читайте ее, особенно, до сорокового дня, когда супруг нуждается в усиленной молитве.

Чтение Псалтыри

Вы знаете, что за усопшего мужа можно читать Псалтырь? Не только можно, но и нужно. Ежедневно вычитывайте по одной кафизме, именно за мужа.

Или читайте каждый день семнадцатую кафизму. Она длинная, но именно ее читают за усопших. Псалтырь - очень сильная вещь. Он помогает нашим близким, которые томятся в аду. Дает им утешение. А так как мы не знаем, куда попал покойник, то молитва вдовицы за супруга на Псалтыри не будет лишней.

Читаем литию дома

Предупредим сразу: лития - довольно длинная вещь. Но не настолько, чтобы испугаться и передумать читать ее. Обязательно читайте, это поможет усопшему супругу на том свете.

Где взять литию? Мы публикуем в статье.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй.(Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.(Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.(Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.(Поклон)

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси, и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его; долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже.(Трижды)

Тропарь, глас 4-й:

Со духи праведных скончавшихся, душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче.

В покоищи Твоем, Господи, идеже вси святии Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко Един еси Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ты еси Бог, сошедый во ад, и узы окованных разрешивый, Сам и душу раба Твоего упокой.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Едина Чистая и непорочная Дево, Бога без семени рождшая, моли спастися душе его.

Седален, глас 5-й:

Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего, и сего всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко Благ, прегрешения его вольная и невольная, и вся яже в ведении и не в ведении, Человеколюбче.

Кондак, глас 8-й:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Икос:

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя и рекий ми: яко земля еси, и в землю отъидеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй(Трижды), благослови.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему(имя), и сотвори ему вечную память.

Вечная память.(Трижды)

Душа его во благих водворится, и память его в род и род.

Суеверия, связанные с покойником

С молитвой вдовицы за супруга мы разобрались. Рассказали, что необходимо читать. А теперь давайте коснемся такого момента, как суеверия:

Нельзя раздавать вещи усопшего мужа до 40 дней. А то может прийти и потребовать назад. Откровенный бред. С того света никто не возвращается. И если супруг был отпет, за него молится жена, о чем может идти речь?

После омовения усопшего вода должна стоять у жены под кроватью 40 дней. Еще одна откровенная глупость. Представьте сами: у вдовицы ежедневная молитва за супруга идет. А тут какая-то вода с покойника должна под кроватью стоять. Зачем?

Чтобы диким суеверием беса порадовать?

Если муж перед смертью не попрощался с женой, то придет за ней. Это совсем абсурд, не иначе. Не приходят покойники с того света. Если бы это возможно было, то все супруги вернулись бы к любимым женам. А отцы - к детям.

Где совершать чин отпевания?

Молитва вдовицы за супруга на отпевании - огромная помощь ему. Но, как и где совершать отпевание?

Сейчас стало модным приглашать священника в морг. Но учтите, что чин отпевания существенно сокращен. Поэтому, везите умершего супруга в храм. И там, как положено, проводите чин.

В идеале надо бы, чтобы покойник три дня в храме ночевал. А перед гробом Псалтырь читать. Только не надо смеяться и крутить у виска пальцем. Раньше моргов не было, и покойники дома оставались. Над ними читали Псалтырь.

Сейчас все изменилось: усопших отправляют в морг, отпевают там же. А про чтение Псалтыри вообще мало кто знает.

Заключение

Мы рассмотрели вопрос о молитве вдовицы за супруга. К этому многие относятся скептически. И поверьте, очень зря делают. Молитва, искренняя и сердечная, способна творить чудеса. Это не раз уже проверено.

Так же, как и облегчение участи покойного дает она. Вдова по благословению священника может наложить на себя пост за усопшего. Молитва в сочетании с постом - самое лучшее средство от бесов. А они будут подступать к вдове, пытаясь ввести ее в уныние.

Не унывайте. Скорбите, но не впадайте в крайности. Молитесь за супруга, поможете ему этим.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2440133107393235017/

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