Американские аналитики изучили вероятность ухода России из Херсона

По утверждению американских экспертов, на правом берегу Днепра в настоящее время находятся элитные подразделения российской армии, включая воздушно-десантные части и морских пехотинцев. Только если Россия начнет выводить ВДВ и морскую пехоту из северной части Херсонской области, можно будет предугадывать отказ Москвы от битвы за Херсон, подчеркивают аналитики.В то же время, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявлял о предстоящих боях за областной центр. Эти слова, кстати, противоречат его же собственным другим заявлениям, в которых он говорил о предстоящем уходе с правобережья Днепра. Стремоусов в последние дни действительно говорит часто противоречащие друг другу вещи. Это может свидетельствовать о том, что гражданская администрация региона не владеет в полной мере информацией о планах российского командования, что вполне понятно и естественно.Институт изучения войны (ISW) США также прокомментировал ситуацию с исчезновением российского флага со здания администрации Херсонской области, а также с эвакуацией регионального правительства в Геническ.По утверждению американских аналитиков, такое развитие событий может быть связано как раз с тем, что российские войска готовятся к городским боям в Херсоне.Ранее украинские политики заявляли, что российское командование якобы хочет использовать Херсон как «ловушку», заманив туда украинскую армию. Именно с этой целью якобы и осуществляется вброс в информационное пространство сообщений о готовящемся оставлении правого берега Днепра и отступлении из Херсона.С другой стороны, не зря же была организована массовая эвакуация гражданского населения с территории Херсонской области. В российском военном ведомстве ее необходимость объяснили соображениями безопасности мирных граждан. Дело в том, что не исключается нанесение украинскими войсками ударов по Каховской ГЭС, что может привести к прорыву дамбы и последующему затоплению огромной территории. Если население с этой территории не эвакуировать, создастся риск гибели большого количества людей.

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А вы знали об этом?

Любопытно, что Сталин «не жалел» денег для поощрения солдат и партизан не только зарплатами, орденами и медалями, но и денежными премиями. Например, за уничтоженный паровоз выплачивали 750 рублей, за танк –500 рублей , за транспортный самолет – 1500 рублей и т.д..Честно говоря, «щедрость» товарища Сталина поражает воображение, поскольку в годы войны бутылку , например , водки на «черном рынке» можно было купить от 300 до 800 рублей!

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