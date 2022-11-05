Американские аналитики изучили вероятность ухода России из Херсона

В настоящее время российские вооруженные силы занимают оборонительные позиции к северо-западу от Херсона. Туда продолжают стягиваться дополнительные подкрепления. Об этом пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на мнение американских аналитиков из Института изучения войны США.
По утверждению американских экспертов, на правом берегу Днепра в настоящее время находятся элитные подразделения российской армии, включая воздушно-десантные части и морских пехотинцев. Только если Россия начнет выводить ВДВ и морскую пехоту из северной части Херсонской области, можно будет предугадывать отказ Москвы от битвы за Херсон, подчеркивают аналитики.
В то же время, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявлял о предстоящих боях за областной центр. Эти слова, кстати, противоречат его же собственным другим заявлениям, в которых он говорил о предстоящем уходе с правобережья Днепра. Стремоусов в последние дни действительно говорит часто противоречащие друг другу вещи. Это может свидетельствовать о том, что гражданская администрация региона не владеет в полной мере информацией о планах российского командования, что вполне понятно и естественно.
Институт изучения войны (ISW) США также прокомментировал ситуацию с исчезновением российского флага со здания администрации Херсонской области, а также с эвакуацией регионального правительства в Геническ. По утверждению американских аналитиков, такое развитие событий может быть связано как раз с тем, что российские войска готовятся к городским боям в Херсоне.
Ранее украинские политики заявляли, что российское командование якобы хочет использовать Херсон как «ловушку», заманив туда украинскую армию. Именно с этой целью якобы и осуществляется вброс в информационное пространство сообщений о готовящемся оставлении правого берега Днепра и отступлении из Херсона.
С другой стороны, не зря же была организована массовая эвакуация гражданского населения с территории Херсонской области. В российском военном ведомстве ее необходимость объяснили соображениями безопасности мирных граждан. Дело в том, что не исключается нанесение украинскими войсками ударов по Каховской ГЭС, что может привести к прорыву дамбы и последующему затоплению огромной территории. Если население с этой территории не эвакуировать, создастся риск гибели большого количества людей.
В то же время, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявлял о предстоящих боях за областной центр. Эти слова, кстати, противоречат его же собственным другим заявлениям, в которых он говорил о предстоящем уходе с правобережья Днепра. Стремоусов в последние дни действительно говорит часто противоречащие друг другу вещи. Это может свидетельствовать о том, что гражданская администрация региона не владеет в полной мере информацией о планах российского командования, что вполне понятно и естественно.
Институт изучения войны (ISW) США также прокомментировал ситуацию с исчезновением российского флага со здания администрации Херсонской области, а также с эвакуацией регионального правительства в Геническ. По утверждению американских аналитиков, такое развитие событий может быть связано как раз с тем, что российские войска готовятся к городским боям в Херсоне.
Ранее украинские политики заявляли, что российское командование якобы хочет использовать Херсон как «ловушку», заманив туда украинскую армию. Именно с этой целью якобы и осуществляется вброс в информационное пространство сообщений о готовящемся оставлении правого берега Днепра и отступлении из Херсона.
С другой стороны, не зря же была организована массовая эвакуация гражданского населения с территории Херсонской области. В российском военном ведомстве ее необходимость объяснили соображениями безопасности мирных граждан. Дело в том, что не исключается нанесение украинскими войсками ударов по Каховской ГЭС, что может привести к прорыву дамбы и последующему затоплению огромной территории. Если население с этой территории не эвакуировать, создастся риск гибели большого количества людей.
А вы знали об этом?
Любопытно, что Сталин «не жалел» денег для поощрения солдат и партизан не только зарплатами, орденами и медалями, но и денежными премиями. Например, за уничтоженный паровоз выплачивали 750 рублей, за танк –500 рублей , за транспортный самолет – 1500 рублей и т.д..Честно говоря, «щедрость» товарища Сталина поражает воображение, поскольку в годы войны бутылку , например , водки на «черном рынке» можно было купить от 300 до 800 рублей!
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