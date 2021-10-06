7 признаков легких отношений

Отношения — это работа. Нужно искать компромисс, само собой ничего не получится, будет нелегко, но оно того стоит. И действительно, в совместной жизни случается всякое, но если отношения требуют постоянного утомительного труда, то, возможно, этот партнер просто не ваш и незачем лезть в эту шахту снова и снова?

Легкость, невесомость, «бабочки в животе», ощущение полета… Эти приятные состояния обычно связывают с первой стадией отношений, а дальше начинается… жизнь. Но, возможно, это неправильный подход? Возможно, именно легкости нам и стоит искать?

«Как-то ко мне на прием пришел молодой мужчина, — вспоминает клинический психолог Карен Ниммо. — Он только что расстался с девушкой, отношения с которой его измотали. Она полностью зависела от него эмоционально, манипулировала им, и при этом он никогда не знал, какой она будет через пять минут, как отреагирует на его слова или поступок. Эти отношения сильно его травмировали, а главное — такое случалось не в первый раз: он постоянно встречался с непредсказуемыми партнершами».

Мужчина был готов сдаться: казалось, ему просто не везет с девушками. И на пару лет он действительно закрыл для себя романтическую сторону жизни, параллельно проходя терапию.

И вдруг встретил «ту самую».

Когда Карен Ниммо спросила клиента, чем отличаются его нынешние отношения от всех предыдущих, он ответил: легкостью. Как-то не вяжется с тем, что отношения — это «тяжелый труд», не так ли? Но на самом деле все логично.

Отношения действительно требуют определенных усилий, не всегда можно просто плыть по течению, да и сложности возникают чаще, чем хотелось бы. Но просыпаться каждое утро с мыслью, что вам предстоит еще один день провести в угольном забое (или бежать марафон, или карабкаться на скалу), как минимум странно.

В отношениях и вам, и партнеру должно быть легко друг с другом. Как понять, что в вашей паре все именно так?

Семь признаков легких отношений

1. Вы довольны собой

Все потому, что партнеру вы нравитесь и он не забывает вам об этом говорить. Как результат, и вы нравитесь себе в этих отношениях, да и вне их тоже.

2. Вы в безопасности

Конечно, физическая безопасность предполагается по умолчанию, но кроме того, вы можете спокойно завести разговор на любую тему, не боясь, что партнер отреагирует неадекватно, взорвется или вспылит. Вы знаете: даже если партнер с вами не согласится, он уважает вашу позицию.

3. Вам комфортно молчать вместе

Помолчать вдвоем так же приятно, как и поболтать друг с другом. Это значит, что вместе вы полностью расслабляетесь.

4. Вы не волнуетесь о том, каким он будет сегодня

Вам не приходится напряженно ждать вечера, гадая, в каком настроении партнер вернется с работы. Вы рады ему любому, не боитесь перепадов его настроения, а он — ваших.

5. Вы быстро разрешаете любой конфликт

Вовремя признать свою ошибку и немедленно за нее извиниться — целое искусство, которым в вашей паре владеют в совершенстве. Вы не копите обиды неделями и месяцами, не уходите из дома, громко хлопнув дверью, не играете в молчанку и не используете секс как инструмент наказания и поощрения.

6. Партнер одобряет ваши встречи с друзьями

Невероятно, но факт: не обязательно накрепко привязываться друг к другу, так, чтобы и шагу ступить было нельзя. Адекватный и любящий партнер понимает, что у вас должна быть и своя жизнь вне отношений, а вы отвечаете ему тем же.

7. Вам нравится проводить время вместе

Конечно, речь не о том, чтобы быть вместе с момента пробуждения и до отхода ко сну, но вам на самом деле хорошо друг с другом и вы всегда найдете для этого время и придумаете массу занятий, интересных обоим.

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