7 признаков легких отношений

Отношения — это работа. Нужно искать компромисс, само собой ничего не получится, будет нелегко, но оно того стоит. И действительно, в совместной жизни случается всякое, но если отношения требуют постоянного утомительного труда, то, возможно, этот партнер просто не ваш и незачем лезть в эту шахту снова и снова?
Легкость, невесомость, «бабочки в животе», ощущение полета… Эти приятные состояния обычно связывают с первой стадией отношений, а дальше начинается… жизнь. Но, возможно, это неправильный подход? Возможно, именно легкости нам и стоит искать?
«Как-то ко мне на прием пришел молодой мужчина, — вспоминает клинический психолог Карен Ниммо. — Он только что расстался с девушкой, отношения с которой его измотали. Она полностью зависела от него эмоционально, манипулировала им, и при этом он никогда не знал, какой она будет через пять минут, как отреагирует на его слова или поступок. Эти отношения сильно его травмировали, а главное — такое случалось не в первый раз: он постоянно встречался с непредсказуемыми партнершами».
Мужчина был готов сдаться: казалось, ему просто не везет с девушками. И на пару лет он действительно закрыл для себя романтическую сторону жизни, параллельно проходя терапию.И вдруг встретил «ту самую».
Когда Карен Ниммо спросила клиента, чем отличаются его нынешние отношения от всех предыдущих, он ответил: легкостью. Как-то не вяжется с тем, что отношения — это «тяжелый труд», не так ли? Но на самом деле все логично.
Отношения действительно требуют определенных усилий, не всегда можно просто плыть по течению, да и сложности возникают чаще, чем хотелось бы. Но просыпаться каждое утро с мыслью, что вам предстоит еще один день провести в угольном забое (или бежать марафон, или карабкаться на скалу), как минимум странно.
В отношениях и вам, и партнеру должно быть легко друг с другом. Как понять, что в вашей паре все именно так?
Семь признаков легких отношений
1. Вы довольны собой
Все потому, что партнеру вы нравитесь и он не забывает вам об этом говорить. Как результат, и вы нравитесь себе в этих отношениях, да и вне их тоже.
2. Вы в безопасности
Конечно, физическая безопасность предполагается по умолчанию, но кроме того, вы можете спокойно завести разговор на любую тему, не боясь, что партнер отреагирует неадекватно, взорвется или вспылит. Вы знаете: даже если партнер с вами не согласится, он уважает вашу позицию.
3. Вам комфортно молчать вместе
Помолчать вдвоем так же приятно, как и поболтать друг с другом. Это значит, что вместе вы полностью расслабляетесь.
4. Вы не волнуетесь о том, каким он будет сегодня
Вам не приходится напряженно ждать вечера, гадая, в каком настроении партнер вернется с работы. Вы рады ему любому, не боитесь перепадов его настроения, а он — ваших.
5. Вы быстро разрешаете любой конфликт
Вовремя признать свою ошибку и немедленно за нее извиниться — целое искусство, которым в вашей паре владеют в совершенстве. Вы не копите обиды неделями и месяцами, не уходите из дома, громко хлопнув дверью, не играете в молчанку и не используете секс как инструмент наказания и поощрения.
6. Партнер одобряет ваши встречи с друзьями
Невероятно, но факт: не обязательно накрепко привязываться друг к другу, так, чтобы и шагу ступить было нельзя. Адекватный и любящий партнер понимает, что у вас должна быть и своя жизнь вне отношений, а вы отвечаете ему тем же.
7. Вам нравится проводить время вместе
Конечно, речь не о том, чтобы быть вместе с момента пробуждения и до отхода ко сну, но вам на самом деле хорошо друг с другом и вы всегда найдете для этого время и придумаете массу занятий, интересных обоим.
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