Решить эту логическую головоломку удастся только самым смекалистым

Если у вас выдался свободный от дел вечер, то проведите его с пользой для себя. Приготовьте любимое блюдо, посмотрите новый фильм или потренируйте своё умение логически размышлять, разгадав какую-нибудь загадку.

Предлагаем читателю новую головоломку, на которую не жалко потратить несколько драгоценных минут своего свободного времени.

Поздним вечером в офисе детектива раздался телефонный звонок. Звонил давний приятель сыщика, мистер Колпи, который взволнованным голосом сообщил, что его ограбили. Приехав в квартиру мистера Колпи, детектив отметил, что дверь и вправду взломана.

Мистер Колпи высказал предположение, что грабителей было несколько, так как сейф был достаточно тяжёлым и громоздким, чтобы справиться с ним в одиночку. Затем пострадавший показал детективу место, где был расположен сейф.

Больше из квартиры мистера Колпи ничего украдено не было, только сейф с документами и деньгами. Детективу это показалось немного странным, и он задал пострадавшему ещё несколько вопросов. Получив ответы на них, детектив сделал вывод, что мистер Колпи сфабриковал преступление, чтобы получить страховку. Почему детектив усомнился в словах Колпи?

Ответ

Во-первых, дверь в квартиру мистера Колпи взламывал явно любитель, а не профессионал, на это указывает вырванный кусок двери и сломанный замок.

Профи бы вскрыл дверь менее заметно. Во-вторых, если бы сейф на самом деле стоял в указанном месте, то на ковре с таким ворсом от него бы точно остался след. Получается, что мистер Колпи соврал не только об ограблении, но и о наличии сейфа в своей квартире.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2406128619588422380/

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