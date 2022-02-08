Почему Сталин отказался вводить в СССР должность президента

В середине 1930-х годов при обсуждении новой Конституции было внесено предложение об учреждении в стране института, схожего с институтом президентства. Однако Сталин его резко отверг. Почему же Иосиф Виссарионович не пожелал становиться президентом СССР?

Самая демократичная в мире Впервые вопрос об учреждении поста президента СССР был поднят в середине 1930-х годов при обсуждении проекта новой, более демократичной Конституции. Историк Олег Хлевюк считает, что этот шаг был вызван стремлением советского правительства вызвать симпатии со стороны других стран, что было необходимо для того, чтобы вместе противостоять фашизму. Маргарита Казьмина в своем труде «Отечественная историография второй половины 1980-х годов-начала XXI века о политической и социально-экономической модели развития СССР 1930-х годов» отмечает, что, по мнению современных ученых, Конституция СССР 1936 года была на тот момент самой демократичной в мире.

Как утверждали авторы издания «Советская Конституция и ее историческое развитие» Борис Кравцов и Федор Калиничев, в феврале 1935 года сессия ЦИКа СССР создала конституционную комиссию, которая к лету 1936 года подготовила проект новой Конституции СССР. Этот проект рассматривался Пленумом ЦК ВКП (б) и Президиумом ЦИКа СССР и 12 июня 1936 года был опубликован для всенародного обсуждения. Для рассмотрения внесенных поправок и изменений и для установления окончательного текста Конституции была сформирована Редакционная комиссия под председательством Иосифа Виссарионовича Сталина.

Сталин – не президент

Новая Конституция была утверждена 5 декабря 1936 года Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом Советов. Иосиф Сталин, который выступил с трибуны съезда, в том числе попытался проанализировать предложения, касавшиеся всеобщих выборов депутатов Верховного Совета и Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Последний, согласно Конституции, являлся высшим должностным лицом в стране. Таким образом предложение фактически заключалось во внедрении в СССР института, сходного с институтом президентства.

Именно поэтому, по мнению Александра Иванченко, автора издания «Российское народовластие», в своей речи Сталин и обозначил Председателя Президиума как «президента». Сталин, текст речи которого приведен в том числе в книге Асхада Шэуджена, Евгения Харитонова и Георгия Галкина «Вождь», заявил о том, что Советском Союзе по Конституции не должно быть единоличного президента, который избирался бы простыми гражданами наравне с Верховным Советом. Единоличный правитель, по мнению Иосифа Виссарионовича, смог бы противопоставить себя упомянутому Верховному Совету.

«Президент в СССР коллегиальный — это Президиум Верховного Совета, включая и председателя Президиума Верховного Совета, избираемый не всем населением, а Верховным Советом, и подотчетный Верховному Совету» — сказал Сталин. За красивым фасадом Однако некоторые историки уверены в том, что причина протеста Иосифа Сталина против выборного президента заключалась в другом. Владимир Шевченко, автор книги «Повседневная жизнь Кремля при президентах», считает, что к тому моменту Сталин просто-напросто сосредоточил в своих руках всю полноту власти. С Шевченко согласны и многие другие историки.

Так, участники международной конференции «Институт президентства в новых независимых государствах» (Ермухамет Ертысбаев, 2001 год) пришли к выводу, что Сталин в то время уже был больше, чем президент, а предоставлять такой государственный пост кому-то другому он не хотел. Вождь лишь прикрывался заботой о статусе Верховного Совета. Вообще, как сообщает в издании «История государства и права России 1929-1940» Всеволод Курицын, то, что скрывалось за демократическим фасадом новой Конституции 1936 года, на самом деле имело мало общего с реальным положением вещей.

В стране главенствовала однопартийность, и руководящая роль ВКП(б) до этого существовавшая номинально была закреплена законом (статья 126). В сущности, тогда все (вплоть до кадровых вопросов) решала партия. Политические права и свободы граждан, отраженные в Сталинской Конституции, в действительности, по словам Курицына, были ограничены. Эти права предоставлялись лишь в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя.

Юлия Попова



Источник : https://russian7.ru/post/pochemu-stalin-otkazalsya-vvodit-v-...

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