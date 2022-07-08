Почему Сталину нужны были данные анализа кала Мао Цзэдуна

В 40-х годах НКВД создал специальный секретный отдел, который занимался тем, что охотился за человеческими экскрементами. Это была совершенно секретная, однако несколько «дурнопахнущая» методика, поскольку кремлевским «ученым» было поручено исследовать психологический портрет субъекта на основании анализа его кала. Амбициозная цель этой методики заключалась в том, чтобы проводить всесторонний анализ стула иностранных лидеров. Считалось, что прямая кишка откроет то, что скрыто от глаз. Другими словами, это был шпионаж, использующий данные содержимого заднего прохода!

Необходимость использования этой методики заключалась в том, что в те времена подслушивающие устройства еще не достигли современного уровня развития и поэтому были предложены новые весьма причудливые способы получения информации о том или ином человеке.

О важности этого способа собирания информации говорит тот факт, что курировал этот специальный отдел лично Лаврентий Берия, а «палач народов» Сталин заставлял использовать эту методику чуть ли ни для всех приезжающих в СССР иностранных лидеров.

Подобные попытки установить психологический портрет проводили и для кандидатов на различные партийные должности в СССР, вплоть до конца 50-х годов прошлого века.

Только когда к власти пришел Хрущев, и все сталинское стало вычеркиваться из политической практики, эксперимент прекратили, лабораторию закрыли!

По мнению исследователей, человеческий стул мог дать представление о психике людей, перенесенных или существующих болезнях и даже о нравах и предрасположенности человека. Например, высокий уровень концентрации аминокислоты под названием триптофан означал, что человек спокоен и доступен. С другой стороны, недостаток калия рассматривался как признак нервного беспокойства, бессонницы, а также признак неуравновешенного темперамента.Основной же целью этой секретной методики была возможность создать «конструктивный психологический портрет» индивидуума.

Наиболее нашумевшим делом использования этой методики стало получение и анализ образцов кала китайского лидера Мао Цзэдуна для установления его «конструктивного психологического портрета» во время его визита в Москву . Как известно, в декабре 1949 года китайский лидер Мао Цзэдун впервые приехал в СССР. Сталин радушно принял его у себя на Ближней даче в Кунцево. Один на один они проводили долгие беседы, переходившие далеко за полночь.

Чтобы собрать образцы кала Мао Цзэдуна, агенты устанавливали специальные туалеты со сливной трубой, выходившей не в канализацию, а в специальные секретные контейнеры.По сведению российского контрразведчика Игоря Атаманенко на протяжении 10 дней Мао Цдзэдуна кормили и поили, что называется на убой, однако получить его биоматериал долгое время не удавалось.

Этому, как ни странно, помешала особенность китайской культуры, поскольку в те годы китайцы не знали благ цивилизации и предпочитали ходить в туалет на улице.В результате эксперты,при всем желании, не могли отличить экскременты китайского лидера от других.

На этом основании Сталин вынужден был всячески тянуть время визита, издевательски заставляя Мао ждать его аудиенции. В этом отношении заслуживает внимания выдержка из книги "Самая холодная война" журналиста и историка Дэвида Хэлберстама:

"Во время первого визита Мао в Москву тот заявил, что Китай очень хочет подписать соглашение с Россией, но подчеркнул, что хочет, чтобы с ним обращались, как с равным.

Вместо этого, каждый день ему преподавали новый урок. Он стал, по образному выражению историка Адама Улама, скорее пленником, чем гостем.

Именно поэтому он и кричал, обращаясь к глухой стене, уверенный, что Сталин прослушивает его резиденцию: "Я приехал для большего, а не для того, чтобы только есть и срать !"

К счастью, спустя 10 суток путем множества ухищрений разведчики все-таки добыли «ценный» кал «Великого кормчего» Китая. После того, как фекалии были отправлены на анализ и тщательно изучены во всех деталях, Сталин решил не подписывать соглашение с Китаем, поскольку «конструктивный психологический портрет» Мао Цзэдуна на основании его кала показал плохое время для соглашения с ним. Выходит, что тогда отношения между СССР и Китаем стали натянутыми фактически из-за «злополучного дерьма» Мао Цзэдуна !

По данным ряда разведчиков, получить кал мировых лидеров пытаются и в современном мире. В частности, по утверждению Игоря Атаманенко, это пытались сделать американцы с сирийским лидером Башаром Ассадом, а ранее и с советским вождем Леонидом Брежневым, когда он гостил на ранчо у президента Никсона. К счастью, КГБ предупредило Брежнева не какать на ранчо Никсона, в результате чего злополучным американцам не удалось получить столь ценное дерьмо советского лидера! По слухам,в наше время дерьмо высокопоставленных лидеров складируется в специальные контейнеры и увозится на их родину без остатка !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Резкий поворот в политике палача народов Сталина по отношению к церкви произошел только после того, когда ему стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу и поэтому Сталин был вынужден обратиться за помощью к церкви в мобилизации народа против иностранных захватчиков! Именно после этого, когда Сталин убедился, насколько эффективно можно использовать религиозность людей для поднятия воинствующего духа народа , он повернулся лицом к церкви и восстановил патриаршества и другие церковные институты.В 1942 году, когда обстановка на фронтах была накалена до предела и командование вермахта нацелилось на Дон, Сталинград и Кавказ, величайший лжец и авантюрист словременно Сталин отменил даже комендантский час во время празднования Пасхи.

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