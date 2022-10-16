Почему донские казаки выбирали в жены женщин старше себя

Несмотря на тесные исторические связи, казаки и русские имели и некоторые отличия в обрядах и традициях. Даже некоторые вполне безобидные слова или действия воспринимались в казачьем сообществе вштыки, и за неосторожное слово можно было крепко схлопотать. Да и бытовой уклад казаков сильно отличался от крестьянского.

Две версии происхождения

Происхождение казачества — вопрос во многом дискуссионный, а порой и политический. На данный момент существует несколько версий, откуда появились на Дону и в прочих приграничных районах люди, основой жизни которых была война. Первая и наиболее общепризнанная теория гласит, что предками казаков стали славянские колонисты, в поисках вольной жизни уходившие в южные степи. Как правило, среди постоянного притока людей из Западной и Центральной России наибольшее число составляли беглые крепостные крестьяне (достаточно вспомнить знаменитое «с Дона выдачи нет»). Историк В. О. Ключевский полагал, что в казаки нередко уходили и разорившиеся помещики, желавшие попытать счастья в Диком Поле. Все сторонники этой так называемой «казенной» теории едины в том, что в основе казачества лежит сугубо славянский элемент.

В то же время, некоторые исследователи оспаривают славянское происхождение казаков (стоит отметить, что среди этого лагеря есть много политически ангажированных историков). Так М. Аджиев видел в казаках ни много ни мало обрусевших половцев. Примерно так же рассматривал этногенез казачества и Лев Гумилев, при этом не исключавший влияние осколков Хазарского каганата. Сторонники тюркского происхождения казаков в качестве главного аргумента выдвигают происхождение самого слова «казак».

Как бы то ни было, но к XVI веку в Запорожье, а также на Волге, Дону и Урале возникают так называемые казачьи войска, которые одновременно являются и воинскими формированиями, и автономными государственными образованиями. Назывались казачьи войска по месту своего поселения — Волжское, Донское, Яицкое (Яик – прежнее название реки Урал). В каждом казачьем войске были свои обычаи и традиции, во многом непонятные даже русским людям.

За мужика — по морде

Традиции и обычаи казачества сформировались в особых условиях: постоянные войны, набеги, а также удаленность от столицы с ее «земскими людьми» (то есть чиновниками) позволило казакам создать своего рода военную демократию. Все важные вопросы решались на казачьем круге, где и избирался атаман, как правило, самый опытный и уважаемый человек. Вместе с тем, хоть в массовом сознании казак и ассоциируется с вольной жизнью, быт в войсках царил более чем патриархальный. Почитание родителей была основой семейных отношений. На Кубани к отцу и матери обращались не иначе, как на «Вы».

Если уважение к родителям определяло порядок взаимоотношений в семье, то уважение к старшим — во всем казачбем обществе. В присутствии старших молодым казакам запрещалось сидеть, курить, а также вмешиваться в их разговор. О непристойных выражениях не шло и речи. Стариков просили разрешать спорные ситуации, спрашивали совета и благословения. Особое было отношение к гостям. Гость в доме считался священной фигурой и всегда мог рассчитывать на еду, питье и ночлег.

Мужские и женские обязанности у казаков строго разделялись. Заниматься женской работой для казака-мужчины считалось позорным. Женщин никогда не допускали на казачий круг, они не участвовали в общественной жизни. Вместе с тем, именно на казачке держался весь быт и домовое хозяйство, поскольку муж большую часть времени проводил в походах и на службе. Вероятно, с этим связана бытовавшая в некоторых местах традиция брать жену на 5-10 лет старше, поскольку молодая жена не смогла бы в полной мере справиться с хозяйством в отсутствие мужа. Также, в отличие от крестьянской среды, где браки между не очень близкими родственниками считались нормой, у казаков было принято искать невесту как можно дальше. Например, у казаков Северного Кавказа долгое время существовал обычай воровать несет у горских племен. Всем известны истории о том, как казаки привозили из походов жен-турчанок.

Кроме того, в среде казаков присутствовало и пренебрежительное отношение к крестьянству, к тем, кто добывает себе пропитание не в бою, а гнет спину и копается в земле. Так на Дону до ХVIII в. хлебопашество каралось смертной казнью. Предпочтение отдавалось более благородным занятиям, таким как охота и рыбалка. Особенно подчеркивался вольный статус казака по сравнению с зависимым крестьянином. Назвать казака «мужиком» означало нанести серьезное оскорбление. Если говорящий не успевал извиниться, то мог получить по лицу от свободного казака, оскорбленного таким сравнением с подневольным крестьянином. Поэтому в казацкой среде было несколько вариантов обращения: по званию, на «Вы», «брат» или «батько» (в зависимости от возраста собеседника), а то и просто «мужчина».

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