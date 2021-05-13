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Кто развязал Вторую мировую войну?

Кто развязал Вторую мировую войну?

 

В конце июня суд в Перми приговорил местного жителя Владимира Лузгина к штрафу по обвинению в реабилитации нацизма. Лузгину придется заплатить 200 тысяч рублей за репост статьи, в которой говорилось о совместном нападении СССР и Германии на Польшу в 1939 году и утверждалось, что «коммунисты вместе с Гитлером развязали Вторую мировую войну». Между тем, факт совместной оккупации Польши общеизвестен — и входит в школьный курс истории. Для тех, кто помнит этот курс смутно, «Медуза» подготовила стыдные вопросы о первых двух годах Второй мировой войны и роли СССР в этих событиях.

Кто развязал Вторую мировую войну?

 

Разве войну развязал не Гитлер?

Гитлер. Вторая мировая война началась после того, как 1 сентября 1939 года немецкие войска напали на Польшу. 3 сентября Великобритания предъявила Германии ультиматум с требованием прекратить вторжение и получила отказ. В тот же день Великобритания и Франция объявили Германии войну; вслед за ними в войну вступили британские доминионы (Канада, Новая Зеландия, Австралия, Южно-Африканский Союз). Утверждать, что войну развязал Сталин, нельзя — хотя бы потому, что СССР напал на Польшу с востока 17 сентября, война к этому моменту уже была объявлена.

При этом раздел Польши был частью секретных протоколов к договору о ненападении, который Германия и СССР подписали 23 августа 1939 года (его называют пактом Молотова-Риббентропа по именам министров иностранных дел обеих стран).

Таким образом, утверждение о совместной оккупации Польши советскими и немецкими войсками вполне соответствует действительности.

Кто развязал Вторую мировую войну?

 

Сталин и Гитлер перед войной были союзниками?

Нет. Договор, подписанный 23 августа, не был союзническим соглашением; стороны лишь обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае нападения третьей страны на одну из них. Многие историки отмечают, что сближение с гитлеровской Германией было для Советского Союза вынужденным шагом. При предшественнике Молотова, наркоме иностранных дел Максиме Литвинове, СССР последовательно противостоял нацистской Германии и ее союзникам (заключение договоров о сотрудничестве с Чехословакией и Францией; поддержка испанских республиканцев в гражданской войне против Франко). 22 сентября 1939 года в Бресте прошел совместный парад вермахта и Красной Армии — по центральной улице города проехали подразделения 29-й отдельной танковой бригады РККА и XIX моторизованного корпуса под командованием Гудериана — через два года его танки захватили Минск и Смоленск. 28 сентября СССР и Германия подписали договор о дружбе и границе. Союзного договора между двумя странами не существовало, тем не менее стороны оказывали друг другу поддержку при разделе Восточной Европы.

Кто развязал Вторую мировую войну?

 

А страны Балтии добровольно вошли в СССР или их оккупировали?

Назвать присоединение прибалтийских республик к СССР добровольным трудно. По договору о ненападении с Германией в советскую сферу влияния попадали Латвия, Эстония, Финляндия и Бессарабия; Литва изначально отходила к Германии, но после оккупации Польши СССР предложил обменять ее на часть польских территорий. В сентябре-октябре 1939 года СССР заключил с балтийскими государствами договоры о взаимопомощи: в Эстонии и Латвии появились советские базы, на которых были размещены по 25 тысяч военнослужащих, в Литве — 20 тысяч. Правительства согласились подписать эти договоры, в том числе опасаясь раздела своих территорий и утраты независимости по польскому сценарию. В июне 1940 года СССР обвинил Эстонию, Литву и Латвию в нарушении условий договора и направил в страны Балтии дополнительные воинские контингенты. 14 июля в Эстонии, Литве и Латвии прошли выборы, на которых победили прокоммунистические партии (с результатом от 92 до 99%). 21 и 22 июля новые правительства провозгласили создание советских республик и присоединились к СССР. В западном мире действия СССР в странах Балтии были охарактеризованы как аннексия с последующей оккупацией, такая же характеристика дана в резолюциях Совета Европы и Европарламента.

Договор, аналогичный тем, что подписали балтийские республики, в 1939 году был предложен Финляндии, однако финское правительство ответило отказом — это в конечном итоге привело к Советско-финской войне 1939–1940 годов.

Кто развязал Вторую мировую войну?

 

А мир на это никак не реагировал? Не считал СССР агрессором?

Мир реагировал как умел. В целом действия СССР в ходе Советско-финской войны многими странами были расценены как агрессия (Москва утверждала, что никакой войны нет, поскольку в декабре 1939 года был подписан договор о взаимопомощи с правительством Финляндской Демократической Республики — марионеточного государства, созданного на оккупированной части Карельского перешейка). Правительства Франции и Великобритании расценили оккупацию Финляндии как знак того, что СССР готов вступить в уже начавшуюся европейскую войну на стороне Германии. Бомбардировка советской авиацией Хельсинки и многочисленные жертвы среди мирного населения привели к тому, что 14 декабря 1939 года СССР исключили из Лиги наций — организации-предшественницы ООН.

Но после 1939 года уже ничего такого не происходило?

Еще как происходило. В октябре—ноябре 1940 года полным ходом шли переговоры о присоединении СССР к Берлинскому пакту — договору о «дружбе и разграничении сфер влияния» между гитлеровской Германией, фашистской Италией и Японией. Предполагалось, что, присоединившись к договору, Советский Союз сможет вместе с остальными его участниками претендовать на сферы влияния в Европе и Азии — территории Британской империи, которую предполагалось завоевать. С 12 по 14 ноября 1940 года в Берлине прошли очередные переговоры между Риббентропом и Молотовым, по итогам которых немецкая сторона подготовила черновик нового союзного договора — уже с участием СССР. Договориться о разграничении не удалось: Германия была готова отдать СССР Иран и Индию, но взамен требовала отказаться от любых претензий на Финляндию и Балканы. Советский вариант договора, переданный 25 ноября, Германия оставила без ответа. По некоторым свидетельствам, именно после провала переговоров о присоединении Советского Союза к Тройственному пакту Гитлер принял окончательное решение напасть на СССР.

Эти исторические факты от нас скрывают?

Не скрывают. Тот же пакт Молотова-Риббентропа вместе с секретными протоколами о разделе Польши и разграничении сфер влияния в Европе проходят в рамках школьного курса истории. Однако на протяжении последних 75 лет официальная историография пытается придумать для событий 1939-1941 годов интерпретации, которые подчеркивали бы положительную роль СССР. В СССР, а затем и в России, утвердилась версия, согласно которой пакт Молотова-Риббентропа был для советского правительства единственной возможностью отсрочить нападение гитлеровской Германии и отодвинуть свои рубежи на запад, дальше от столиц. Многие российские историки называют договор большой удачей советской дипломатии.

А страны Балтии добровольно вошли в СССР или их оккупировали?

Назвать присоединение прибалтийских республик к СССР добровольным трудно. По договору о ненападении с Германией в советскую сферу влияния попадали Латвия, Эстония, Финляндия и Бессарабия; Литва изначально отходила к Германии, но после оккупации Польши СССР предложил обменять ее на часть польских территорий. В сентябре-октябре 1939 года СССР заключил с балтийскими государствами договоры о взаимопомощи: в Эстонии и Латвии появились советские базы, на которых были размещены по 25 тысяч военнослужащих, в Литве — 20 тысяч. Правительства согласились подписать эти договоры, в том числе опасаясь раздела своих территорий и утраты независимости по польскому сценарию. В июне 1940 года СССР обвинил Эстонию, Литву и Латвию в нарушении условий договора и направил в страны Балтии дополнительные воинские контингенты. 14 июля в Эстонии, Литве и Латвии прошли выборы, на которых победили прокоммунистические партии (с результатом от 92 до 99%). 21 и 22 июля новые правительства провозгласили создание советских республик и присоединились к СССР. В западном мире действия СССР в странах Балтии были охарактеризованы как аннексия с последующей оккупацией, такая же характеристика дана в резолюциях Совета Европы и Европарламента.

Договор, аналогичный тем, что подписали балтийские республики, в 1939 году был предложен Финляндии, однако финское правительство ответило отказом — это в конечном итоге привело к Советско-финской войне 1939–1940 годов.

А мир на это никак не реагировал? Не считал СССР агрессором?

Мир реагировал как умел. В целом действия СССР в ходе Советско-финской войны многими странами были расценены как агрессия (Москва утверждала, что никакой войны нет, поскольку в декабре 1939 года был подписан договор о взаимопомощи с правительством Финляндской Демократической Республики — марионеточного государства, созданного на оккупированной части Карельского перешейка). Правительства Франции и Великобритании расценили оккупацию Финляндии как знак того, что СССР готов вступить в уже начавшуюся европейскую войну на стороне Германии. Бомбардировка советской авиацией Хельсинки и многочисленные жертвы среди мирного населения привели к тому, что 14 декабря 1939 года СССР исключили из Лиги наций — организации-предшественницы ООН.

Но после 1939 года уже ничего такого не происходило?

Еще как происходило. В октябре—ноябре 1940 года полным ходом шли переговоры о присоединении СССР к Берлинскому пакту — договору о «дружбе и разграничении сфер влияния» между гитлеровской Германией, фашистской Италией и Японией. Предполагалось, что, присоединившись к договору, Советский Союз сможет вместе с остальными его участниками претендовать на сферы влияния в Европе и Азии — территории Британской империи, которую предполагалось завоевать. С 12 по 14 ноября 1940 года в Берлине прошли очередные переговоры между Риббентропом и Молотовым, по итогам которых немецкая сторона подготовила черновик нового союзного договора — уже с участием СССР. Договориться о разграничении не удалось: Германия была готова отдать СССР Иран и Индию, но взамен требовала отказаться от любых претензий на Финляндию и Балканы. Советский вариант договора, переданный 25 ноября, Германия оставила без ответа. По некоторым свидетельствам, именно после провала переговоров о присоединении Советского Союза к Тройственному пакту Гитлер принял окончательное решение напасть на СССР.

Эти исторические факты от нас скрывают?

Не скрывают. Тот же пакт Молотова-Риббентропа вместе с секретными протоколами о разделе Польши и разграничении сфер влияния в Европе проходят в рамках школьного курса истории. Однако на протяжении последних 75 лет официальная историография пытается придумать для событий 1939-1941 годов интерпретации, которые подчеркивали бы положительную роль СССР. В СССР, а затем и в России, утвердилась версия, согласно которой пакт Молотова-Риббентропа был для советского правительства единственной возможностью отсрочить нападение гитлеровской Германии и отодвинуть свои рубежи на запад, дальше от столиц. Многие российские историки называют договор большой удачей советской дипломатии.

Существует множество точек зрения относительно того, был ли необходим пакт о ненападении Германии и последовавшая за ним оккупация восточной Польши, стран Балтии, части Финляндии и Румынии (Бессарабии и Северной Буковины). В то же время следует иметь в виду, что часть территорий, населенных преимущественно украинцами и белорусами и входивших ранее в состав Российской империи, оказались в составе Польши в результате Советско-польской войны 1920 года — даже по мнению стран Антанты она должна была входить в состав Украины и Белоруссии («линия Керзона»). Однако СССР аннексировал также Западную Украину, никогда не входившую в состав Российской империи, и часть собственно польских земель (Белосток). Бессарабия была захвачена Румынией в результате распада Российской империи и в условиях Гражданской войны на ее территории.

Кроме того, о сомнительных моментах отечественной истории нам стараются лишний раз не напоминать. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие в России ничего не знают ни о разделе Польши, ни об обстоятельствах присоединения стран Балтии, ни о войне с Финляндией, ни о переговорах о присоединении СССР к Берлинскому пакту.

А разве другие страны не подписывали соглашений с Гитлером?

Конечно, подписывали. Чтобы далеко не ходить за примером, достаточно вспомнить Мюнхенское соглашение 1938 года — в России его часто упоминают, когда заходит речь о пакте Молотова-Риббентропа (в советской историографии его принято называть «Мюнхенским сговором»). В сентябре 1938 года в Мюнхене было подписано соглашение, согласно которому Судетская область Чехословакии передавалась Германии. Мотивом было то, что преимущественно немецкое население этой области находилось якобы в неполноправном положении в Чехословакии и желало войти в состав Германии. Свои подписи под соглашением поставили представители Германии, Италии, Франции и Великобритании. В марте 1939 года Германия оккупировала всю Чехословакию.

А как страны, подписавшие Мюнхенское соглашение, его объясняют?

В западной историографии устоялось мнение, что подписание соглашения было ошибкой. Мюнхен стал итогом политики умиротворения, целью которой было с помощью уступок Гитлеру не допустить начала в Европе новой большой войны. Многие европейские политики в 1938 году выступали категорически против подписания соглашения — например, будущие премьер-министры Великобритании Уинстон Черчилль и Энтони Иден. Обоим эта позиция в будущем добавила политического веса. В любом случае, ни в одной из стран, подписавших Мюнхенское соглашение, нет практики вводить судебную ответственность за «переписывание истории».

Источник : https://meduza.io/feature/2016/07/08/stydnye-voprosy-o-nacha...

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