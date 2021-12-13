Историк Спицын о том, зачем ОГПУ конфисковывало и сжигало зерно в голод 1932-33 годов?

На фото: историк Евгений Спицын.

Не прекращаются споры о голоде 1932/33 годов, какие только ужасы о нем не рассказывают, какие только злодеяния не приписывают советской власти, большевикам, ОГПУ.

Что забирали последнее зерно, заградотряды не пускали весной 1932 года голодных крестьян из деревень в города, что работники ОГПУ (ОГПУ - ПРЕДТЕЧА НКВД) умышленно сжигали зерно, чтобы оно только колхозникам не досталось. Приводят доказательства, сохранившееся фотодокументы.

Что же на самом деле изображено на данных фото, почему сжигали зерно, рассказал историк Юрий Спицын.

Евгений Юрьевич - известный историк, общественный деятель, автор пяти учебников и нескольких книг по истории. Долгие годы работал директором школы, затем проректором Института мировых цивилизаций. Спицын - сторонник социализма и СССР, занимает активную жизненную позицию и просто умный, эрудированный человек, которого интересно и полезно послушать.

На фото: первые трактора, начало 30-х годов - коллективизация в Свердловской области, Ирбитский район.

Историк Спицын о том, зачем ОГПУ конфисковывало и сжигало в больших количествах зерно в голод 1932-33 годов?

Поехали !

То зерно, что не успели убрать или вывезти с колхозных полей в 1932 году колхозники и частники стали воровать.

А ворованное зерно надо было где-то хранить, у себя же во дворе ворованное хранить не станешь, его не только придут и отберут, но еще и посадят за воровство.

Поэтому стали копать на скорую руку ямы в потайных местах. Их не успевали обработать, а их надо обмазать глиной и выжечь изнутри, чтобы убить всю микрофлору, паразитов. Кроме того, после обжига глина становилась твердой, как кирпич, в результате чего в яму не могли попасть мыши, главный разносчик заразы.

В необработанные ямы клали зерно, шла химическая реакция, в итоге зерно из продукта питания превращалось в отраву.

Весной зерно крестьяне стали доставать и массово травиться им. Отсюда основная масса погибших в голод 1932/33 годов. Только они гибли не от голода, а от отравления.

Когда ситуация приняла угрожающие масштабы, тогда руководство СССР было вынуждено принимать чрезвычайные меры по уничтожению отравленного зерна.

Которое крестьяне еще и отдавать не хотели. Но все равно, отравленное зерно находили и жгли. Прежде всего сотрудники ОГПУ, а также колхозный актив.

Если найти фотографии того времени, то на них видно, что люди были не истощенны, а у них были необычайно раздуты животы. А это и есть признак септической ангины(ремарка автора, Алиментарно-токсическая алейкия («септическая ангина») — пищевой микотоксикоз, возникающий при употреблении пищи, приготовленной из перезимовавших в поле сельскохозяйственных злаковых культур, заражённых грибками Fusarium sporotrichioides и Fusarium poae).

Все это есть в работах историков: Пыхалова, Прудниковой, Сорокина.

Сама тема голодомора носит исключительно политический характер. Методички готовились в годы "Холодной войны" в США, а особенно в Канаде, где сильна украинская диаспора. Причем они договорились до того, что обвиняли Сталина в том, что он устроил голод и на Западной Украине в 1932/33 году. А она, действительно, голодала, вот только вошла Западная Украина в состав СССР в 1939 году, а до этого входила в состав Польши.

На этом Евгений Спицын закончил свой монолог.

На фото: обнаружен схрон зерна в потайной яме.

Полностью согласен с Евгением Юрьевичем. Но важно кое-что добавить.

В 1928 и 1929 годах коллективизация в СССР шла добровольно. По плану к 1930 году в колхозы должно было вступить 20% крестьян, а вступило 3.9%. Что привело к торможению индустриализации, которая требовала все больше и больше рабочих рук, а их могла обеспечить городу только механизация сельскохозяйственных работ, которая была невозможна, на крошечных земельных наделах крестьян. Поэтому было принято решение ускорить коллективизацию

С начала 1930 года в колхозы стали большинство крестьян сгонять фактически насильно, резко увеличив налоги на единоличников, у них забирали до 75% урожая. В 1930 и 1931 году в колхозы вступила беднота и часть середняков, что победнее. А в 1932 году вступили остальные - зажиточные середняки, не выдержав налогового гнета. Особенно много таких было на богатых и плодородных Украине и Северном Кавказе.

Вступившие в колхозы в 1932 году и устроили массовый саботаж сельхозработ. В посевную, летом и в период уборки урожая. Обычно при уборке урожая потери составляли 10%, то в 1931 году, когда уже шел саботаж, они составили - 20%, а в 1932 году - 40%. В итоге в СССР собрали и вывезли всего 50.06 млн. тонн зерна.

Хоть урожай на корню был оценен в 69.9 млн. тонн. На эти 69.9 млн. тонн ориентировался Кремль. Поэтому информация о голоде в марте 1932 года для него стала шоком.

На фото: середина 30-х, первые советские прицепные комбайны.

Но речь о саботажниках. Раз они саботировали сельхозработы, то выработали мало трудодней, а значит и зерна должны были получить мало, поэтому летом 1932 года воровство зерна с полей приняло невиданные масштабы. А ворованное зерно надо было прятать. Его и прятали в огромное количество необработанных, потайных, влажных ям. Прятали непровеянное.

К которым зимой по снегу не пройти, заметят, зерно из них на Украине и Северном Кавказе стали доставать в марте, отсюда большое число отравлений, начавшееся в этом месяце, продолжившееся в апреле. Причем ели и не понимали, что травились, продолжали есть, не пропадать же добру. Ели даже в мае и в июне.

О необработанных потайных ямах Спицын сказал. Но он не сказал, что урожай 1932 года был массово поражен грибками: ржавчиной, головней и спорыньей. Особенно сильное, невиданное прежде поражение было ржавчиной. Которая пришла с берегов Дуная.

Она поразила не только Украину и Северный Кавказ, но и Западную Украину, Восточную (Карпатскую) Чехословакию, а также Восточную Пруссию, Померанию, Силезию. Исследования в Германии показали, что потери урожая от ржавчины достигали в тот год 40—80%, уровень, который никогда не фиксировался ранее.

На 7 Всесоюзном съезде по защите растений в ноябре 1932 года в СССР было сделано пять докладов, посвященных ржавчине хлебных злаков. В частности, в обобщающем докладе товарищ Русаков указал, что за счет зараженностью бурой ржавчиной местами наблюдались потери до 70 % урожая. Так на Кубани из-за эпифитотии ржавчины снижение урожайности в 1932 году составило свыше 50%. На Дальнем Востоке за счет ржавчины гибель урожая составляла в 1933 году 30 - 50%, а по Северному Кавказу в отдельных колхозах - до 90 - 95 %.

Ржавчина, саботаж и потайные, необработанные ямы - главная причина большого количества погибших на Украине и Северном Кавказе.

Поволжье, Южный Урал, Казахстан в основном пострадали из-за засухи и суховеев. Поволжье также пострадало из-за ржавчины, но в меньшей степени, чем западные регионы, до него она тоже дошла. То есть причины бедствия в разных регионах существенно отличались.

Результатом саботажа стало невиданное прежде воровство. В результате воровства зерно хранили в огромном количестве необработанных ям, отчего зерно в невиданных прежде количествах к весне стало отравой. В итоге небывалое число жертв.

Тому, что такое огромное количество зерна стало отравой, способствовали ржавчина, головня и спорынья.

То есть саботажники сами себя и свои семьи наказали.

Была ли вина коллективизации в этом ?

Косвенно, несомненно, вина коллективизации имела место быть. Не будь ее, то не возникла бы ситуация с насильственным приемом в колхозы, а значит не было саботажа и воровства, необработанных ям и т.д..

Только не будь проведена коллективизация, то не смогли бы осуществить индустриализацию. А значит в результате неизбежной войны с капитализмом не стало бы не только СССР, но и России.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Товарищ Спицын ! Неужели Вам и Вашим друзьям фальсификаторам российской истории не стыдно вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой бедным людям, которых ваши кровожадные друзья - коммуняки развели как обыкновенных лохов!

Надо бы спросить Вас, изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму:« Не надоело ли Вам безумно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о ценностях издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их труды, выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам»!

Однозначно,когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него саранчу, засуху, войну, мор, чуму и прочие напасти. Но похоже на то, что народ России Господь наказал гораздо страшнее за какие-то очень тяжкие прегрешения, посадив ему на шею бездарных лживых историков , похожих на Вас , которые универсальное бедствие по своим последствиям, соизмеримое с вышеперечисленными напастями вместе взятыми. По своей сути,Вы и Ваши подлые и лживые друзья фальсификаторы истории это что-то вроде всадников апокалипсиса в отдельно взятой стране!

Слушая Вас, порой складывается впечатление, что Вы сами несчастная жертва лживой советской пропаганды или просто провокатор!Неужели, оправдывая преступления палача народов Сталина, который фактически устроил геноцид своему народу, Вам не совестно перед потомками миллионов умерших от голода и незаконно репрессированных несчастных людей, большинство из которых сегодня реабилитированы из-за отсутствия состава преступлений?!

Разве можно простить палачу народов Сталину, искусственно устроенные им голодоморы, когда вместо того ,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, он продавал хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны!В те страшные и злодейские годы миллионы советских людей умирали, а страна пела, славила коллективизацию, а на Красной площади устраивались виртуальные парады. И ни строчки о голоде — ни в газетах, ни в книгах продажных сталинских писателей. Зловещий диктатор Сталин слова «голод в деревне» объявил «контрреволюционной агитацией»!

Деревня вымирала постепенно и, окончательно обессилевшая, издыхающая деревня была вынуждена покорно принять насилие сталинской коллективизации. С преступного присвоения чужого имущества обустраивались колхозы! Ухоженный кулацкий скот, добротные дома кулаков, накопленное непосильным крестьянским трудом добро, деньги в сберегательных кассах — все подлежало незаконной конфискации !

Разве не Сталин, придя к власти, фактически вернул в Россию крепостное право и обыкновенное рабство? Ведь именно он не давал паспорта крестьянам, чтобы они не сбежали с деревни, и ведь именно благодаря бесплатному рабскому труду репрессированных и заключенных большевикам удалось построить советскую державу, которая из-за своего утопического и виртуального характера так или иначе была обречена на развал, что ,собственно, и произошло в девяностых.Именно поэтому Сталин, не считаясь с высокой смертностью и, не давая рабочим зарплату, смог в короткие сроки восстановить экономику страны! Наиболее же трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине, когда по некоторым подсчетам погибло несколько десятков миллионов человек! В одной из бесед с Уинстоном Черчиллем Сталин обмолвился о 10 миллионах жертв от голода только в 30-х годах. Голодомор на Украине признали 23 государства мира: Австралия, США, Канада, Мексика, почти все европейские страны, включая Ватикан. Именно в это время появился Сталинский закон о расстреле любого, кто собирал на колхозном поле колоски пшеницы, чтобы прокормиться. В народе его прозвали «Законом о 5-ти колосках».Причем этот кощунственный закон был принят Сталиным не для помощи крестьянам от голода, а для того , чтобы не было потерь для продажи зерна в заграницу! Дело в том, что Советы продавали тогда Западу только зерно,пушнину и древесину , поскольку на все остальное было наложено эмбарго, а советский рубль был не конвертирован и на него нельзя было ничего купить! Не помогла тогда и авантюрная чеканка монетным двором по указанию Сталина фальшивых николаевских золотых монет(котировались только подлинные царские монеты)! Следует особо отметить, что еще на заре советской власти ужасным Российским бедствием заинтересовались иностранцы. С их помощью в России был организован Всероссийский комитет помощи голодающим (Помгол), в который вошли российские либералы. С помощью Антанты они попытались организовать комиссию по оказанию помощи голодающим, однако жестокое Советское правительство отказалось от помощи, гордо заявив что в стране нет голода ! Правда, после долгих переговоров с Американской администрацией помощи (АРА) было заключено соглашение, после чего они начали создавать свои представительства в России. Поставки осуществлялись на деньги благотворительных организаций, частных пожертвований и т. д.. Как не парадоксально, но в те голодные времена в России имелось свое зерно,например, только в Москве в хранилищах его было более 15 миллионов пудов, а с помощью АРА было завезено еще 30 миллионов пудов. Однако все это зерно не шло на нужды голодающих ,а вновь использовалось для получения валютных средств! Вместе с тем американские представительства в России занимались скупкой за бесценок и переправкой за границу ценностей и пока кто-то делал деньги на человеческом горе, люди от голода умирали. Историки и политики до сих пор расходятся в мнениях о причинах, повлёкших за собой массовый голод. Сторонниками теории умышленного «наказания голодом» однозначно утверждали, что массовый голод в Украинской ССР первой половины 1933 года был вызван сознательными и целенаправленными действиями советского руководства с целью подавления национально-освободительных устремлений украинского крестьянства и недопущения построения независимого украинского государства!Кроме того, у крестьян, не выполнявших план продпоставок, массово изымали все имеющееся продовольствие, обрекая их на голодную смерть! Много авторитетных и известных историков (как в Украине и России, так и на Западе, как ,например, Вольфганг Мюллер ,Норман Наймарк, Энн Эпплбаум, Андреа Грациози, Герхард Симон) убедительно доказывают, что Голодомор должен быть признан геноцидом, поскольку Сталин , желая наказать за неповиновение крестьян в Украине и в других частях СССР ,однозначно решили уморить их голодом!Причем австрийский историк Вольфганг Мюллер добавил, что аргумент тех, кто не считает Голодомор геноцидом украинского народа, указывая на то, что и другие нации (например, казахи) также пострадали, «не противоречит приведенным выше аргументам»! Однако мало кто знает, что не меньшие потери, а в процентном отношении и гораздо большие от результатов варварского большевистского хозяйствования понес не украинский, а казахский народ. Так называемый голощёкинский голодомор в Казахстане 1932—1933 годов(в честь тогдашнего лидера Компартии Казахстана Филиппа Голощекина) был вызван официальной политикой Сталина «уничтожения кулачества как класса»! Вот она – чудовищная и кровавая цена за скорейшую индустриализацию страны! Любопытно также,что именно в Казахстане начал свою карьеру главный сталинский палач – будущий кровавый нарком Ежов. Именно при нем,в результате насильственной коллективизации, приведшей к «голощёкинскому» голодомору , погибли несколько миллионов казахов, в результате чего численность нации сократилась почти наполовину!Однозначно по числу жертв этот голодомор в Казахстане был значительно губительным,чем более известный голодомор на Украине в тридцатых годах!Ведь именно поэтому после «столь массового геноцида казахского народа эту большевистскую мразь и иуду Ежова благодарный палач народов Сталин повысил в должности и пригласил в Москву для жестокого истребления уже своих врагов, которых вождь почему-то называл «врагами народа» ! Не менее губительным для СССР стал голод после войны в 46-47 годах, когда сорок шестой год вдобавок оказался засушливым.Однако и тогда палач народов Сталин без зазрения совести стал вывозить хлеб за границу.Вдобавок, невзирая на очень неблагоприятную ситуацию с питанием,налоговое бремя на граждан увеличилось, тогда как уровень оплата труда при росте цен снизился. Вследствие дефицита продовольствия сняли с продовольственных пайков 100 млн сельского населения, которое теперь должно было питаться только за счет того, что вырастило на своих огородах. Во многих колхозах прекратили выдавать зерно на трудодни, а цены на хлеб подскочили вдвое.Вместе с тем, крестьяне были вынуждены платить драконовские налоги и подписываться на облигации госзайма. По подсчетам исследователя данной темы доктора исторических наук А. В. Шалака, сотни тысяч советских граждан к весне 47-го года страдали дистрофией, а всего по СССР официально голодали 1,7 млн.В процентном отношении большинство голодающих приходилось на Украину (800 тыс. человек).Безусловно ,этой масштабной трагедии, случившейся в Советском Союзе в первые послевоенные годы, можно было бы избежать, если бы были использованы все имеющиеся на тот момент в СССР резервы. В то время как миллионы граждан его страны питались лебедой и крапивой, сотни тонн зерна отправлялись за рубеж, и столько же сгнило в закромах Родины из-за неправильного хранения и бездарности руководства страны! Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России и отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы . Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись кровожадные большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти.К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве. Именно из-за этого советской власти за все годы своего правления так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ ,а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу ! Именно поэтому кощунственны и лживы слова облапошенных сторонников Сталина , с гордостью и небывалым патриотизмом произносящих «крылатую» фразу «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой»!Однозначно не Сталин принял Россию с сохой, а он довел ее до сохи! По сути, рекламируемыми «достижениями» утопического социализма большевики пытались оправдать ту катастрофическую цену, которую пришлось заплатить советским людям за скорейшую индустриализацию страны. Фактически ужасающей ценой индустриализации страны стал геноцид большевиками собственного народа !Именно поэтому сталинисты почему-то никогда не сравнивают методы своей индустриализации и главное ее конечный результат с аналогичными в капиталистических странах, где для процветания не понадобилось целенаправленно истреблять собственное население в гражданской войне и доводить свою страну до полной нищеты ? Однозначно отказавшись от утопической и бредовой марксистско-ленинской идеологии, эти страны процветают до сих пор. А вот после смерти «вождя народов» СССР с трудом протянул еще 38 лет, прекратив свою существование . Вот и вся пресловутая правда о «эффективном менеджере » Сталине ! В заключение, исходя из всего вышесказанного, хотелось бы обратиться к тем россиянам, которые до сих пор благотворят палача народов Сталина и никак не могут понять, почему русских так недолюбливают во многих странах и почему даже сегодня , живя в богатейшей природными ресурсами стране, многие россияне все еще живут как нищие бомжи! !Дорогие мои, а не кажется ли вам ,что во многом виноват ваш кровожадный кумир и его кровожадные соратники, а не сам великий русский народ ? И разве не позор, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного педофила, стукача царской охранки , обыкновенного вора и грабителя ,серийного государственного убийцу, устроившему своему народу геноцид, необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина(порой кажется, что даже его «добренькая» мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище )! Как тут не вспомнить слова Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию ! С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Самое зловещее преступление палача народов Сталина! (https://otari.mirtesen.ru/blog/43947289053/)

«Как советская власть угробила деревню», а Сталин уничтожил миллионы крестьян России и Украины. https://otari.mirtesen.ru/blog/43083661523/

Был ли Сталин антисемитом? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43475890214/)