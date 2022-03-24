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25 выдающихся женщин в истории, изменивших мир к лучшему

Многие мужчины, да и общество в целом воспринимают женщин лишь как домохозяек, которые должны посвятить всю свою жизнь воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства, в то время как сами женщины способны совершать куда более весомые поступки, которые могут изменить мир к лучшему. Конечно, глупо спорить тем, что мир принадлежит мужчинам, но женщины играют далеко не последнюю роль во всём, что в нём происходит, и сейчас мы вам это докажем.

Валентина Терешкова - советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза (1963), кандидат технических наук, профессор и 10-й космонавт мира

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Мария Склодовская-Кюри - физик, химик, педагог и общественный деятель. Была дважды удостоена Нобелевской премии. Вместе с мужем занималась исследованием радиоактивности и совместно с ним открыла элементы радий и полоний

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Маргарет Гамильтон - ведущий инженер-программист проекта «Аполлон». На фотографии приведённой ниже, она стоит перед распечаткой кода для бортового компьютера «Аполлон», изрядную часть которого она написала сама

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Катрин Швитцер - первая женщина, пробежавшая Бостонский марафон (1967). Это случилось за 5 лет до того, как женщинам официально разрешили принимать в нём участие.

Представитель организаторов марафона Джок Семпл пытался силой увести её с трассы

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Малала Юсуфзай - пакистанская правозащитница, выступающая за доступность образования для женщин во всём мире. 9 октября 2012 года была тяжело ранена боевиками из террористического движения Техрик-и-Талибан Пакистан за свою правозащитную деятельность

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Женщина пережившая Холокост бьёт сумочкой представителя неонацистского движения, Векше, Швеция, 13 апреля 1985

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Одна из представительниц Onna-bugeisha - тип воительниц, принадлежащих японской знати, по сути являющейся женщиной-самураем (конец 1800-х годов)

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Амелия Эрхарт - первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан, за что была награждена Крестом Лётных Заслуг. Она написала несколько книг-бестселлеров о своих полётах и сыграла важную роль в формировании «Девяносто девять» — организации женщин-пилотов, была избрана её первым Президентом

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Женщины помогают тушить пожар во время атаки на Перл-Харбор, 1941

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Роза Ли Паркс - американская общественная деятельница, зачинательница движения за права чернокожих граждан США. Конгресс США удостоил Розу эпитетом «Мать современного движения за гражданские права»

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Комако Кимура - японская суфражистка выступавшая за предоставление женщинам избирательных прав, 1917 год

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Элиза Зимфереску - первая женщина инженер

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Анна Франк - еврейская девочка, автор знаменитого «Дневника Анны Франк» - документа, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира. Анна Франк и её семья считаются одними из самых известных жертв нацизма

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Мод Вагнер - первая известная женщина-татуировщик в США, 1907

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

София Ионеску - первая в мире женщина-нейрохирург

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Надя Команечи - знаменитая румынская гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка. Самая титулованная спортсменка Румынии в истории Олимпиад

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Сарла Такрал - первая лицензированная женщина-пилот из Индии, 1936

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Джейн Гудолл — посол мира ООН, ведущий приматолог, этолог и антрополог из Великобритании

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Выступающая за предоставление избирательного права женщинам, протестует после "Ночи террора", 1917

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Аннет Келлерман - австралийская профессиональная пловчиха, способствовавшая тому, чтобы женщинам было разрешено носить цельный купальный костюм (1907). После этого фото она была арестована за непристойное поведение

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Анна Аслан - считается пионером геронтологии и гериатрии

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Гертруда Кэролайн Эдерле - первая женщина, переплывшая Ла-Манш (1926)

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

Берта фон Зутнер - австрийский деятель международного пацифистского движения, первая женщина — лауреат Нобелевской премии мира и вторая женщина, получившая Нобелевскую премию

выдающиеся женщины истории, сильные духом женщины

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