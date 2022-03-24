25 выдающихся женщин в истории, изменивших мир к лучшему

Многие мужчины, да и общество в целом воспринимают женщин лишь как домохозяек, которые должны посвятить всю свою жизнь воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства, в то время как сами женщины способны совершать куда более весомые поступки, которые могут изменить мир к лучшему. Конечно, глупо спорить тем, что мир принадлежит мужчинам, но женщины играют далеко не последнюю роль во всём, что в нём происходит, и сейчас мы вам это докажем.

Валентина Терешкова - советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза (1963), кандидат технических наук, профессор и 10-й космонавт мира

Мария Склодовская-Кюри - физик, химик, педагог и общественный деятель. Была дважды удостоена Нобелевской премии. Вместе с мужем занималась исследованием радиоактивности и совместно с ним открыла элементы радий и полоний

Маргарет Гамильтон - ведущий инженер-программист проекта «Аполлон». На фотографии приведённой ниже, она стоит перед распечаткой кода для бортового компьютера «Аполлон», изрядную часть которого она написала сама

Катрин Швитцер - первая женщина, пробежавшая Бостонский марафон (1967). Это случилось за 5 лет до того, как женщинам официально разрешили принимать в нём участие.

Представитель организаторов марафона Джок Семпл пытался силой увести её с трассы

Малала Юсуфзай - пакистанская правозащитница, выступающая за доступность образования для женщин во всём мире. 9 октября 2012 года была тяжело ранена боевиками из террористического движения Техрик-и-Талибан Пакистан за свою правозащитную деятельность

Женщина пережившая Холокост бьёт сумочкой представителя неонацистского движения, Векше, Швеция, 13 апреля 1985

Одна из представительниц Onna-bugeisha - тип воительниц, принадлежащих японской знати, по сути являющейся женщиной-самураем (конец 1800-х годов)

Амелия Эрхарт - первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан, за что была награждена Крестом Лётных Заслуг. Она написала несколько книг-бестселлеров о своих полётах и сыграла важную роль в формировании «Девяносто девять» — организации женщин-пилотов, была избрана её первым Президентом

Женщины помогают тушить пожар во время атаки на Перл-Харбор, 1941

Роза Ли Паркс - американская общественная деятельница, зачинательница движения за права чернокожих граждан США. Конгресс США удостоил Розу эпитетом «Мать современного движения за гражданские права»

Комако Кимура - японская суфражистка выступавшая за предоставление женщинам избирательных прав, 1917 год

Элиза Зимфереску - первая женщина инженер

Анна Франк - еврейская девочка, автор знаменитого «Дневника Анны Франк» - документа, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира. Анна Франк и её семья считаются одними из самых известных жертв нацизма

Мод Вагнер - первая известная женщина-татуировщик в США, 1907

София Ионеску - первая в мире женщина-нейрохирург

Надя Команечи - знаменитая румынская гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка. Самая титулованная спортсменка Румынии в истории Олимпиад

Сарла Такрал - первая лицензированная женщина-пилот из Индии, 1936

Джейн Гудолл — посол мира ООН, ведущий приматолог, этолог и антрополог из Великобритании

Выступающая за предоставление избирательного права женщинам, протестует после "Ночи террора", 1917

Аннет Келлерман - австралийская профессиональная пловчиха, способствовавшая тому, чтобы женщинам было разрешено носить цельный купальный костюм (1907). После этого фото она была арестована за непристойное поведение

Анна Аслан - считается пионером геронтологии и гериатрии

Гертруда Кэролайн Эдерле - первая женщина, переплывшая Ла-Манш (1926)

Берта фон Зутнер - австрийский деятель международного пацифистского движения, первая женщина — лауреат Нобелевской премии мира и вторая женщина, получившая Нобелевскую премию

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