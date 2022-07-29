Со слов автора. Как правильно молиться для искупления своих грехов

Меня многие спрашивают, как можно искупить свои грехи перед Богом и начать новую жизнь.

Сегодня я расскажу о молитвах покаяния и объясню, как их правильно читать.

ИСКУПЛЕНИЕ ГРЕХОВ

Грех – это преступление, которое совершает человек. Но отвечать за него грешнику придется перед самым строгим судьей – Господом. И если за свою жизнь грешник не сделает ничего, что могло бы как-то искупить его прегрешение, то ему гарантирована дорога в ад. Как известно, именно в адском пламени души этих несчастных должны будут гореть целую вечность. Поскольку такое наказание назначается тем, кто не живет согласно заповедям Господа.

Однако подобное вовсе не означает, что, оступившись, человек не может вернуться на путь истинный. Хотя именно так и думают некоторые воцерковленные люди. Но в действительности это распространенное заблуждение. Каждый человек, даже грешник, может воспользоваться шансом и искупить все те грехи, которые им были совершены. Такую возможность своим творениям даровал Всевышний. Поэтому нельзя сказать, что он чрезмерно строго относится к своим детям. Совсем наоборот.

Примечательно, что грешить могут не только люди, которые очень далеки от веры.

Конечно, чтобы полностью искупить совершенный грех, человеку необходимо будет приложить немало усилий. В первую очередь, ему необходимо будет заняться богоугодными делами, чтобы получить прощение. Ведь вместо тысячи слов лучше взять и что-то сделать.

Даже праведные христиане иногда совершают грех. И после этого их душа очень сильно мучается.

Однако грешникам положено и много молиться. Поскольку без молитвы здесь не обойтись. Если вспомнить, то молитва представляет собой средство для беседы с Всевышним. Следовательно, нетрудно предположить, что получить милость человек может исключительно в том случае, если покается перед Господом в личной беседе. То есть вознесет молитву покаяния в грехах. Стоит отметить, что таких молитв существует достаточно много. И каждая из них может быть использована человеком.

ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВЫМОЛИТЬ МИЛОСТЬ?

Если грех был совершен человеком, который до этого старался жить исключительно по заповедям Господа, то он сразу начинает думать о том, как его искупить. И это правильно. Ведь чем быстрее человек осознает всю серьезность положения, тем проще ему будет.

Можно условно выделить три стадии признания греха:

принятие того факта, что было совершено грехопадение, – казалось бы, что это очень просто. Однако в действительности все достаточно сложно. Очень многие люди даже не задумываются о том, что они являются грешниками. Недаром ведь говорят, что дьявол прячется в деталях. Например, в один прекрасный день человек разозлился и накричал на своего друга. Вот его грех – гнев. Но он может даже не задумываться над тем, что совершил грех. Именно поэтому так важно сперва самому осознать и принять этот факт;

мольбы о прощении, адресованные другим людям, – чаще всего, совершая какой-либо грех, человек вредит другим. Он может обидеть родственника или близкого человека. В таком случае обязательно необходимо постараться получить прощение этого христианина, который пострадал из-за несправедливости;

молитвы покаяния, адресованные Господу, – осознав всю тяжесть греха и покаявшись в нем перед другими людьми, человек получает возможность попросить прощения и у Всевышнего.

Примечательно, что некоторые люди сперва просят прощения именно у Творца. Это не совсем правильно, поскольку гораздо важнее, чтобы человек осознал свой грех и попросил за него прощения у тех, кто из-за него пострадал. Например, если по вине христианина другой человек попал в больницу, то ему, в первую очередь, необходимо встретиться с родственниками, предложить свою помощь. И только после этого начинать молить о милости Господа, раскаявшись в совершенном грехе. Именно так и должны поступать христиане.

КАКАЯ МОЛИТВА САМАЯ СИЛЬНАЯ?

Если человек искренне верит в Бога, то после совершения греха он начинает испытывать сильное душевное волнение. Ведь он прекрасно понимает, что всем грешникам уготована на небесах незавидная участь. А поскольку никто не стремится попасть в ад и гореть в его пламени, человек начинает искать способ «эффективно» замолить грехи. Если подумать, то слова «вера», «религия» и «эффективно» даже трудно поставить в один ряд. Но именно об эффективности молитвы думают некоторые грешники.

Сразу необходимо упомянуть о том, что это неправильно. Все молитвы, которые произносит человек, являются очень сильными. И при этом совершенно не важно, какой именно текст использует человек. Это то, что необходимо запомнить. Ведь здесь важную роль играют:

вера – если человек молится и при этом сам не верит, что Господь дарует ему прощение, то этого и не произойдет. Вознося молитву, человек обязательно должен верить в могущество Творца. В противном случае все это будет бесполезно;

искренность – иногда грешники, которые раскаялись, все же в глубине души продолжают таить странные помыслы. Более того, они даже могут и вовсе не признавать свой грех душой. Иными словами, они начинают молиться о прощении грехов, но при этом совершенно не чувствуют искреннего раскаянья. Они продолжают винить других людей в своих бедах, в том, что не смогли воспротивиться греху;

желание исправиться – грешник может получить помилование лишь в том случае, если искренне захочет искупить вину. Нельзя надеяться, что Господь дарует милость и прощение только после прочтения молитвы.

Обратите внимание на последний пункт. Иногда случается так, что человек, приходя в церковь, молится и при этом надеется на лучшее. Но беда в том, что при совершении греха нельзя просто взять и понадеяться на лучшее, читая молитву в церкви или дома. Необходимо, в первую очередь, начать действовать.

Конечно, христианин может прийти в храм, помолиться и попросить Господа указать путь для искупления греха. В таком случае просьба, если она является искренней, обязательно будет исполнена, и человек поймет, как ему дальше нужно действовать.

СПОСОБЫ ИСКУПЛЕНИЯ ГРЕХОВ

Всего существует два способа искупить грех. Первый способ – это вознесение молитв, текст которых достаточно прост. Как только человек признает свой грех и покается перед людьми, которые по его вине пострадали, он может начать использовать божественные тексты. Существует огромное множество молитв, которые принято использовать для покаяния в совершенных грехах.

Однако наиболее часто используются только три. Эти молитвы рекомендуют использовать священнослужители. Поскольку их тексты проще всего запомнить, они достаточно понятны. Конечно, это вовсе не означает, что обязательно нужно запоминать текст. В некоторых случаях все же допустимо читать молитвы непосредственно с молитвослова. Ведь далеко не все люди могут без особых проблем запомнить тот или иной текст. Это нужно учитывать и сразу говорить об этом духовному наставнику.

Второй метод – это подаяние милостыни, пожертвования. В повседневной жизни человек редко задумывается о благе других людей. Чаще всего он просто озабочен своими проблемами и теми трудностями, с которыми ему предстоит справиться.

Можно сказать, что каждый человек предстает в образе типичного эгоиста, которого совершенно не волнуют проблемы других людей. Однако если речь идет о грешнике, то ему необходимо как можно быстрее избавиться от эгоизма в любых его проявлениях. Наилучший способ достучаться до небес – подумать о проблемах людей, которые лишены абсолютно всех материальных благ. Подавая тем, кто нуждается больше, человек постепенно очищает и свою душу.

КАК ПРОСТИТЬ ГРЕШНИКА?

Сложнее всего грешникам получить прощение от тех, кого они так или иначе обидели. И это понятно. Ведь человек может совершить такой грех, как убийство, и отнять жизнь чьей-то дочери, сестры, матери или другого близкого родственника.

В моменты горя люди попросту оказываются не способны трезво мыслить. Именно поэтому они не могут даже помыслить о том, чтобы простить того, кто украл у них близкого человека, счастье или мечту. Как результат, вымолить у них прощение крайне нелегко. Возможно, именно по этой причине грешники до последнего оттягивают момент общения со своими жертвами и предпочитают просто молиться Иисусу Христу.

Однако священнослужители неустанно напоминают о том, что православные христиане должны научиться прощать своих обидчиков. Не зря ведь в священном писании имеется упоминание о том, что после первого удара христианин должен подставить и вторую щеку. Подобную заповедь дал своим творениям Господь.

Понять человека, который пострадал от действий грешника, можно. Но при этом не нужно забывать, что затаенная злоба и ему способна навредить. Поскольку постепенно она начнет разрушать его душу. И тем самым подталкивать к совершению греха. Поэтому и им сами может понадобиться в будущем молитва покаяния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Грешники тоже имеют право на прощение, но получить его непросто. Прежде чем начать читать молитвы покаяния, необходимо полностью осознать свой грех и попросить прощения у людей, которые от него пострадали. Читая молитвы, не нужно искать среди них самую действенную. Все они обладают огромной силой, которая увеличивается за счет веры человека.

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