Конина и раки: какие пищевые запреты были на Руси, и чем они объяснялись

На Руси существовали запреты на некоторые виды пищевых продуктов. За нарушение таких «законов» не только сурово наказывали, но могли даже подвергнуть казни. Почему были такие запреты и каково было их происхождение.
Телятина
На протяжение нескольких веков на Руси не ели телятину. По мнению этнографа-русиста Галины Кабаковой, причиной такого запрета было наше языческое происхождение. Якобы у восточных славян, как и у жителей Индии, корова считалась священным животным. Другая версия указывает на то, что телят употреблять было просто невыгодно. Ведь от взрослых коровы и быка выгоды было намного больше.
Конина
Конь на Руси был верным другом, одним из главных помощников в хозяйстве. На войну он уходил вместе с хозяином, а в поле без него было невозможно обойтись. Поэтому к лошадям было особое отношение, что исключало употребление конины.
Медвежатина
Для наших предков хозяин тайги был важным и даже мифическим животным. Его изображали на гербах русских городов. В легендах и мифах славян рассказывалось о том, что после употребления медвежатины люди превращались в оборотня-медведя. И хотя такие легенды имеют древнее происхождение, среди народа долго ходили их отголоски.
Раки
Желающих употреблять раков в пищу на Руси практически не было. О том, что они по сути падальщики, знали все. А нижегородцы и вовсе называли их водяными сверчками.
Сом, налим, угорь
Не всякую рыбу разрешалось употреблять нашим предкам в пищу. К примеру, нельзя было есть рыбу, у которой не было чешуи – налимов, сомов и осетров. Сомом брезговали из-за того, что он является падальщиком и ест лягушек. Питомцами водяного считали налимов и угрей. А к осетрам было особое отношение. Так как их очень любили помещики, икра и осетрина регулярно подавалась на их стол.
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