Конина и раки: какие пищевые запреты были на Руси, и чем они объяснялись

"В русской избе". Изображение взято из открытых источников

На Руси существовали запреты на некоторые виды пищевых продуктов. За нарушение таких «законов» не только сурово наказывали, но могли даже подвергнуть казни. Почему были такие запреты и каково было их происхождение.

Телятина

На протяжение нескольких веков на Руси не ели телятину. По мнению этнографа-русиста Галины Кабаковой, причиной такого запрета было наше языческое происхождение. Якобы у восточных славян, как и у жителей Индии, корова считалась священным животным. Другая версия указывает на то, что телят употреблять было просто невыгодно. Ведь от взрослых коровы и быка выгоды было намного больше.

Конина

Конь на Руси был верным другом, одним из главных помощников в хозяйстве. На войну он уходил вместе с хозяином, а в поле без него было невозможно обойтись. Поэтому к лошадям было особое отношение, что исключало употребление конины.

Медвежатина

Для наших предков хозяин тайги был важным и даже мифическим животным. Его изображали на гербах русских городов. В легендах и мифах славян рассказывалось о том, что после употребления медвежатины люди превращались в оборотня-медведя. И хотя такие легенды имеют древнее происхождение, среди народа долго ходили их отголоски.

Раки

Желающих употреблять раков в пищу на Руси практически не было. О том, что они по сути падальщики, знали все. А нижегородцы и вовсе называли их водяными сверчками.

Сом, налим, угорь

Не всякую рыбу разрешалось употреблять нашим предкам в пищу. К примеру, нельзя было есть рыбу, у которой не было чешуи – налимов, сомов и осетров. Сомом брезговали из-за того, что он является падальщиком и ест лягушек. Питомцами водяного считали налимов и угрей. А к осетрам было особое отношение. Так как их очень любили помещики, икра и осетрина регулярно подавалась на их стол.

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