Четыре страсти в жизни вечного соперника миллиардера Аристотеля Онассиса: Ставрос Ниархос

Cоперника Аристотеля Онассиса знали многие,поскольку Ставрос Ниархос ,неимоверно тяготивший к знаменитым женщинам, ни в чём ему не уступал. Его личная жизнь была похожа на увлекательный сериал с быстрой сменой персонажей и декораций, его бизнес рос, как на дрожжах, а страсти, обуревавшие греческого миллиардера, казались неукротимыми.

Он, кстати, даже был женат на первой супруге своего вечного конкурента, а сегодня внук Ставроса Ниархоса, названный в его честь, состоит в браке с Дианой Жуковой, бывшей женой Романа Абрамовича.

Бизнес

Ставрос Ниархос.

Ставросу Ниархосу повезло родиться в очень обеспеченной семье. Ему не приходилось пробивать себе путь в этой жизни. Его родители, Спирос Ниархос и Евгения Кумантарос, до появления Ставроса на свет жили в Буффало, штат Нью-Йорк, где владели большим универмагом. Но незадолго до появления сына на свет они решили вернуться на родину в Грецию.

Именно здесь Ставрос учился и делал свои первые шаги в бизнесе. Он окончил начальную школу Нардинской академии, изучал право в Афинском университете, а затем стал делать свои первые шаги в семейном бизнесе, присоединившись к родственникам по материнской линии, торговавшим зерном. Несмотря на юность и неопытность, он смог убедить родственников в том, что для дальнейшего развития бизнеса и конкурентоспособности на рынке их предприятию нужны собственные суда.

Ставрос Ниархос.

Вскоре у зерновой компании появилась своя торговая флотилия, во главе которой и был поставлен Ставрос Ниархос. Тут он проявил все свои предпринимательские таланты и амбиции. Прибыль основного предприятия тут же увеличилась, но в дело вмешалась Вторая мировая война. Пока Ставрос воевал на флоте, его собственная флотилия была безжалостно уничтожена в результате боевых действий. По окончанию войны Ниархос принялся за дело с удвоенной силой. Благодаря двухмиллионной страховке, полученной за свои погибшие суда, бизнесмен обзавёлся новыми кораблями. Его самым известным активом стала яхта Atlantis, которая в своё время была подарена королю Саудовской Аравии Фагду и переименована в Issham al Baher. Позже он основал международную судоходную компанию Niarchos Ltd.

В 1952 году два владельца крупных судоходных компаний Ставрос Ниархос и Аристотель Онассис одновременно заказали для своих предприятий мощные супертанкеры для перевозки нефти. Они оба хотели стать владельцами самого мощного танкера, но в результате получили во владение совершенно одинаковые суда. Лишь в 1955 году Ниархос заполучил самый мощный на тот момент супертанкер, который назвал в честь своего новорождённого сына – Spyros Niarchos. С Аристотелем Онассисом Ставрос шёл в одном направлении, они практически не уступали друг другу в ключевых моментах. При этом конкурировали они не только в бизнесе, но и в личной жизни.

Женщины

Ставрос Ниархос с женой Евгенией.

Второй страстью Ставроса Ниархоса были, как и у его соперника, женщины. И тут, кажется, Аристотель Онассис смог его, если не победить, то точно – опередить. В молодости они оба были влюблены в Афину, дочь ещё одного своего конкурента – Ставроса Ливаноса. Они оба ухаживали за ней, но девушка предпочла Онассиса, решительно отказав Ниархосу. Афина в 1946 году вышла замуж за Аристотеля и стала матерью его двоих детей.

Ставрос же в 1947 женился на Евгении, родной сестре Афины. Это была крайне запутанная и сложная история. Евгения стала его третьей женой. Первой была дочь греческого адмирала Елена Споридес, второй – Мельпомена Каппарис, вдова греческого дипломата.

Афина Ливанос и Мария Каллас.

С Евгенией Ливанос прожил почти 20 лет, в течение которых успел развестись с ней и жениться на Шарлотте Форд, дочери Генри Форда II. Правда, в этом браке он довольно быстро разочаровался и всё же вернулся к своей третьей жене и прожил с ней до её смерти в 1970. Жениться второй раз ему не пришлось, поскольку развод не был признан церковью. Пятой супругой Ставроса в 1971 году стала та самая Афина Ливанос, которая была женой его соперника Онассиса. Этот брак продлился три года, до смерти Афины. Кстати, причины смерти Евгении и Афины были одинаковыми – передозировка барбитуратов.

Ставрос Ниархос и Афина Ливанос.

Помимо официальных жен, у Ниархоса было множество серьёзных и не очень романов. Его возлюбленными были Памела Черчилль и принцесса Мария Габриэлла Савойская, а с принцессой Иордании Фириал он состоял в отношениях до последнего дня своей жизни. У миллиардера было пятеро детей. Четверых, дочь Марию и сыновей Филиппа, Спироса и Константина, родила его третья жена Евгения, матерью Елены стала Шарлотта Форд.

Лошади и искусство

Ставрос Ниархос с семьёй.

Ещё две страсти владели Ставросом Ниархосом на протяжении многих лет. Первая касалась предметов искусства. Став в 1956 году обладателем своего первого миллиарда долларов, греческий магнат приобрёл у актёра Эдварда Робинсона коллекцию, состоявшую из пятидесяти восьми картин художников-импрессионистов и скульптуры Дега. Впоследствии Ниархос расширил коллекцию во много раз, дополнив её работами Коро, Дега, Ван Гога, Тулуз-Лотрека, Гогена, Ренуара, Сезанна, Утрилло и Пикассо, у которого он купил автопортрет почти за 48 миллионов долларов в 1989 году. Кроме того, он собирал антикварную мебель и столовое серебро. Сегодня эта коллекция принадлежит Фонду Ставроса Ниархоса, который был создан уже после смерти магната.

Скачками Ниархос увлёкся в начале 1950-х, когда выиграл свои самые первые скачки в Мидл-Парке Стейкс. Однако позже Ставрос сумел обуздать свою страсть, да и то исключительно потому, что бизнес требовал его неустанного внимания. Вернулся к скачкам он только в 1970-х и успел до своей смерти собрать в своей конюшне самых успешных скакунов, которые выступали во Франции и Великобритании. Он трижды возглавлял список лучших заводчиков во Франции, а его лошади пользовались спросом и уверенно побеждали на многих скачках.

Ставрос Ниархос.

На момент смерти Ставроса Ниархоса в 1996 году его состояние оценивалось в 12 миллиардов долларов. При этом 20 процентов он завещал своему Фонду, а оставшуюся часть разделил между четырьмя детьми, рождёнными в браке с Евгенией Ливанос. Елене, появившейся на свет в браке с Шарлоттой Форд, он не оставил ничего.

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