Можно ли крестить ребенка в Великий пост

Однако, справедливости ради, нужно сказать, что и зимой все храмы обогреваются и вода в купели нагревается до температуры 36-37 градусов, поэтому бояться окрестить малыша в холодное время года не стоит. Итак, вы все же решили совершить обряд крещения летом и уже выбрали дату.

Так бывает, что все родственники, друзья и крестные родители малыша не могут одновременно собраться. Поэтому родители тщательно подбирают день, когда бы всех гостей устроило приехать на таинство. И случается, что собраться они могут на выходных, которые попадают на церковный праздник. Можно ли крестить ребенка на Троицу и как лучше подойти к этой ситуации, сейчас попробуем разобраться.

По церковным канонам нет запрета на совершение обряда в праздники. Поэтому крестить ребенка на Троицу можно, хотя здесь могут быть определенные трудности.

Выбрать подходящий храм. Лучше выбирать маленькую церковь, т.к. скорее всего прихожан, посещающих данный храм, даже в праздник, будет не много. Предварительно переговорить с батюшкой. Крестят ли детей в Троицу, в выбранном вами храме, зависит от того, насколько будут заняты церковнослужители. В праздники у них много работы и выкроить время для обряда будет очень сложно. Если церковь разрешила, то смело можете приступать к организации крестин. Предварительно уточните у батюшки или у послушницы церкви, какие вещи у вас должны быть с собой, где покупать нательный крестик и из какого металла он может быть сделан, т.к. золотыми изделиями, как правило, не крестят. А так же, в котором часу нужно подъехать к храму, чтобы не нарушить его расписание и не начинать обряд впопыхах.

Если говорить о самом обряде крещения на Троицу или любой другой церковный праздник, то если вам повезло и вы договорились с батюшкой, постарайтесь не приостанавливать обряд и не опаздывать на него. Если у вас маленький ребенок, и вы знаете, что он сможет проголодаться, лучше возьмите с собой заранее приготовленную бутылочку с едой, чтобы можно было крестным родителям покормить кроху. Батюшка вряд ли, в такой праздник, будет ждать, пока мама будет где-то кормить малыша.

Крестины перед Троицей

Как говорилось ранее, окрестить малыша можно в любой день. Однако, существует такое понятие, как «родительская суббота», одна из которых выпадает как раз перед Троицей. В этот день принято ходить в церковь и ставить свечи за упокой своих умерших родителей, бабушек, дедушек и вообще предков. Причем, в этот день, стоит вспомнить не только физических родителей, но и тех, кто был дня вас наставникам и духовным родителем. Здесь стоит помолиться, и весь день провести в размышлениях о том, кто были для вас родители. Можно ли крестить ребенка перед Троицей, в «родительскую субботу», вопрос скорее даже не к церкви, а к самим родителям и гостям. Если крестины не собираются бурно отмечать, а будут довольствоваться только скромным обедом в покаянии, то с моральной точки зрения это будет приемлемо. Но, как правило, крестины — это веселый и долгожданный праздник, на котором хочется смеяться и шутить, поэтому совместить таких два разных дня по психологической составляющей, будет очень не просто. И если вы собираетесь искренне радоваться крещению своего малыша, лучше перенесите обряд.

Итак, решите вы крестить ребенка на Троицу, в другой церковный праздник или просто в обычный день зависит от вашего морального состояния и от занятости служителей церкви. Помните, что крестины – это переход человека в лоно Божие и день тут значения не имеет.

Что можно и что нельзя делать в Мясопустную родительскую субботу

Родительские субботу имеют четкое предназначение – поминовение умерших, поэтому на некоторые «мирские» виды деятельности может быть наложен запрет. В Мясопустную Субботу следует посетить кладбище, но не для того, чтобы устроить там «пиршество» с распитием спиртных напитков. Церковь не приветствует такое поведение. Лучше всего в этот день принести к могилам предкам цветы и попросить у Бога прощения их грехов. Также в поминальные дни приветствуются пожертвования нищим и нуждающимся. Во Вселенскую Субботу нельзя говорить об усопших плохие слова.

Можно ли работать и убирать в доме

Многие считают, что в этот день нельзя работать или заниматься домашними делами. Однако то не так. Запрет на уборку дома в этот день — не более, чем суеверие. Конечно, день нужно начать с посещения храма, совершения молитв, посещения кладбища, но после при необходимости можно выполнять и привычные домашние дела.

Надо ли оставлять на могиле еду

Оставлять на могиле усопшего еду на напитки — это языческая традиция, которая не имеет никакого отношения к православию.

Можно ли купаться в родительскую субботу

С точки зрения христианства запрет на купание это всего лишь суеверие. Надо сказать, у славян славян чистыми днями считались четверг и суббота – в эти дни чаще всего ходили в баню. Мало того, после купания традиционно оставляли веник в бане для усопших.

Можно ли крестить ребенка в родительскую субботу

Ограничений по крещению ребенка в родительскую субботу нет. Впрочем, нет ограничений и на другие дни, посты и даже великие праздники. Крещение считается очень важным обрядом и должно быть проведено первоочередно, не взирая на дату. Единственное, о чем необходимо думать заранее – договориться о времени проведения обряда, чтобы не попасть на литургию и не ждать долго.

Можно ли играть свадьбу в Мясопустную субботу

Запретов на свадьбу и венчание церковь на это время не накладывает. Это не период поста, поэтому, вступление в брак не запрещено. Но если обратиться к священнослужителям с таким вопросом, то они порекомендует перенести свадьбу на другой день. Потому что родительская суббота — это не день для веселья, а день для молитв и поминания умерших близких людей. В ситуации, когда перенести свадьбу не получается, священники рекомендуется расписаться без торжеств, а основные празднества провести в другой день.

По каким дням крестят детей?

Вскоре после рождения малыша перед молодыми родителям встает вопрос, когда крестить ребенка и нужно ли это делать. Большинство семей сегодня склоняются к тому, чтобы провести этот обряд в течение первого года жизни малыша, однако некоторые мамы и папы предпочитают дождаться, когда ребенок подрастет, чтобы он смог самостоятельно выбрать, какую веру он будет исповедовать.

Если молодые родители все же решили крестить свое чадо в православной церкви, им необходимо выбрать храм для проведения таинства, крестных маму и папу, а также назначить точную дату крестин. Во время подготовки к обряду у некоторых людей возникает вопрос, в какие дни можно крестить ребенка, и не запрещается ли это делать во время Великого поста. В данной статье мы постараемся в этом разобраться.

В какие дни крестят детей в церкви?

Стоит отметить, что церковь разрешает проводить таинство крещения абсолютно в любой день, в том числе будний или выходной, постный или праздничный. Никаких ограничений по этому вопросу священнослужители не накладывают, ведь Бог всегда рад наделить духовной жизнью любого человека.

Между тем, в каждом храме существуют свои часы работы и правила, поэтому во время подготовки к таинству молодым родителям необходимо уточнить у священника, по каким дням крестят детей именно в этой церкви.

В каком возрасте можно крестить ребенка?

Крестить ребенка можно в любом возрасте после исполнения ему 8 дней, на это также не существует никаких ограничений. Между тем, мать новорожденного малыша считается «нечистой», пока у нее не закончились послеродовые выделения, поэтому она не может входить в церковь в течение 40 дней после появления крохи на свет, а значит, она не сможет присутствовать на крестинах.

В большинстве случаев, обряд крещения проводят на 40-й день после рождения младенца или позже. Если же ребенок болен или очень слаб, крестить его можно и раньше, в том числе дома или в лечебном учреждении.

Правила крещения: можно ли крестить ребенка в пост

Прежде чем приступить к крещению ребенка, нужно подготовиться к этому торжественному мероприятию. Следует понимать всю серьезность данного таинства, а крещение и является одним из таинств церкви. Когда крестят ребенка или же взрослого человека, то происходит невидимый процесс соединения человека с Богом. Поэтому данное торжество, наравне со святым причастием, является большим событием в жизни человека.

Название данного праздника говорит само за себя, именно 19 января крестили маленького Иисуса Христа. И теперь именно в этот день вода во всех земных источниках приобретает целебную силу. Многие задаются вопросом — можно ли крестить ребенка на Крещение? Для этого торжественного и важного для жизни каждого человека действия подойдет абсолютно любой день, включая период поста и праздники. Многие родители думают, что если их малыш родился 19 января, то его крестить не нужно. Это заблуждение, так как все, кто родился на этот праздник, нуждаются в крещении, так же как и остальные.

Если родители решили крестить ребенка на Крещение, то, прежде всего, нужно пойти в храм и договориться о проведении обряда со священнослужителем. Со всей ответственностью нужно подойти и к выбору крестных, ведь именно они будут принимать дитя из святой купели. Для этого таинства потребуется осознанная вера человека, ведь малыш еще не может проявить своей веры, а за него обеты при обряде должны произносить именно крестные отец и мать.

Чтобы основательней подготовиться к таинству, можно приобрести в иконном киоске специальную брошюру, где подробно освещены все вопросы о крещении. При подготовке к обряду ребенку заранее нужно купить нательный крестик и новую рубашку.

Крестик должен быть без острых краев, чтобы не поранить кожу малыша, а рубашка из натурального материала.

Наконец этот долгожданный и важный день в жизни вашего ребенка настал. Крестные заходят в специальную комнату и после нескольких вопросов, заданных им священником, начинается святое действие.

Кому могут отказать в крещении

Существует заблуждение, что священник не имеет права отказывать в таинствах и не имеет права отказать в крещении ребенка. Это ошибка.

«Священник может отказать людям в крещении, если они не подготовились к таинству, не понимают, что такое православная вера, не могут ответить на вопросы по вероучению, — считает Антоний Русакевич. — Иными словами, люди решили крестить ребенка, а сами не понимают, зачем им это нужно. Многие воспринимают крещение как просто красивый обряд, к которому относятся несерьезно. Также могут отказать в крещении, если крестные выбраны неправильно (самое главное, они должны быть православными и быть крепкими в вере) или не прошли катехизацию — обычный цикл бесед или встреч со священником, на которых крестным и родителям объясняют, что такое крещение, в чем суть православной веры. Иногда священник может попросить подготовиться к крещению, более серьезно к этому подойти».

Можно ли крестить ребенка на Троицу?

Приходит время и сознательные родители задаются одним вопросом, когда лучше крестить ребенка? Кто-то раньше об этом задумываеться, в силу каких-то причин, например, если малыш часто болеет, если все хорошо, то этот вопрос можно отложить на некоторое время. Но все таки как правильно поступить?

Ведь для своей кровинки хочется сделать как можно лучше. Тут мы ответим на часто задаваемые вопросы.

В каком возрасте нужно крестить ребенка?

Лучше всего крестить когда он маленький. Тогда он не так будет боятся крестных родителей и священника. Ему будет все равно кто его держит на ручках. Как правило, крохи всю церемонию спят. Исключением является окунание в купели с головой. Но они это гораздо легче переносят чем в сознательном возрасте. Есть маленький секрет. Перед таинством надо накормить кроху, тогда здоровый сон точно гарантирован. Можно крестить малыша начиная с самого рождения. Но лучше на сороковой день. Тогда и у мамы закончится послеродовые выделения и можно будет заходить в церковь.

В какое время года можно крестить ребенка?

Тут все зависит от вашего желания. Главное в холодные времена года подобрать такую церковь, чтоб место для крещения было отдельным местом в церкви, где нет сквозняков. А на счет водички в чаше можете не переживать. Церковные служители сами заинтересованы чтоб ваше чадо не простудилось и сделают ее комфортной для ребенка.

Можно ли крестить ребенка в пост и на церковные праздники?

Да, можно, только надо продумать постное меню, если после крестин вы собираетесь устроить застолье. Что касается праздников, то тут в церкви кроме вас может быть еще большое количество людей. Если вам это не помешает, то пожалуйста.

Сколько платить за крещения?

В церкви, как правило, определенной таксы быть не должно. Так как это таинство с покон веков осуществлялось бесплатно. Но в наше время церковь также платит различные квитанции за воду, свет и так далее, чтоб нам было комфортно там находится по этому вы можете оставить пожертвования. Его платит крестный отец.

Кого нельзя брать в кумовья?

Существует очень много разных забобонов на эту тему, что нельзя крестить незамужней первую девочку, нельзя брать беременную, разведенных и так далее. Это не правильно. Церковь запрещает в кумовья брать:

— не православных людей

— женатую пару

— самих родителей младенца

— монахи

Интересный факт

Не обязательно крестными родителями надо брать пару. Достаточно и одного. Для мальчика — мужчину для девочек — женщину.

Что надо сделать крестным до крестин?

Перед крещением надо пройти собеседование со священником или любым другим служителем церкви. В этом ничего страшного нет. Вам просто расскажут об Иисусе Христе, про Закон Божий, что надо читать Библию, как вести себя с крестником после крестин, а также какую молитву выучить — это Символ Веры. Желательно, за неделю до таинства, исповедоваться и причастится. За три дня — постится. За один день — не иметь половых отношений.

Что нужно купить на крещение?

В церкви понадобится полотенце, чтоб после купальни обтереть ребенка (в народе еще его называют крыжмой). А также крестик, который сразу оденут на шею крещающемуся. Если взрослого крестят, тогда надо новая белая крестильная рубашка.

Как правило, это все покупают будущие крестные, но не обязательно.

Каким именем крестят ребенка?

Ребенка крестят именами святых. Если вы назвали так, что такого имени нет, тогда с батюшкой подберите близкое по названию. Лучше это сделать заранее, не в день крестин, так как из-за суматохи можете про это забыть и подберут его тогда церковные служители. А оно дается один раз на всю жизнь и во всех записках которые мы оставляем в церкви и в молитвах указывается имя которым нарекли при крещении.

Должен ли ребенок постоянно носить крестик?

Да, это необходимо. Это его защита и связь с Господом. Но если родители боятся за то, что ребенок может навредить себе веревкой от крестика, то надо подобрать ее меньших размеров, чтоб такого не произошло. Или чтоб не украли крестик, выберите тогда его не сильно дорогим.

Что делать после крещения?