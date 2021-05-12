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9 нетривиальных фактов о Древнем Египте, которые вас удивят

Что вы знаете о Египте? Пирамиды, безносый Большой сфинкс, Красное море, Шарм-Эль-Шейх и Хургада. А как вам тот факт, что рабы в Древнем Египте не строили пирамиды, мужчины активно пользовались косметикой при этом с ориентацией у них был полный порядок, а та самая Клеопатра вообще не была египтянкой? Рассказываем обо всем самом интересном по порядку.

9 нетривиальных фактов о Древнем Египте, которые вас удивят

Оказывается, в закоулках истории страны пирамид и тотального «все включено» есть много всего интересного

Клеопатра не была египтянкой

Наряду с Тутанхамоном нет более известной фигуры, связанной с Древним Египтом, чем Клеопатра VII. Но тут есть неувязочка. Клеопатра родилась в Александрии и на самом деле была частью длинной линии греческих македонцев, происходивших от Птолемея I, одного из соратников Александра Великого. Династия Птолемеев правила Египтом с 323 по 30 год до нашей эры, и большинство ее лидеров оставались в основном греками по вероисповеданию и всему остальному. Клеопатра была одной из первых представителей династии Птолемеев, которые говорили на египетском языке.

Египетские фараоны страдали ожирением

Египетское искусство обычно изображает фараонов аккуратными и статными, но в реальности все было иначе. Царская диета того времени состояла из пива, вина, хлеба и меда, в ней было чертовски много сахара и других углеводов.

Исследования доказывают, что это сказывалось на королевских талиях. Ученые изучили вдоль и поперек мумии и пришли к выводу, что многие египетские правители имели избыточный вес и страдали диабетом. Ярким примером является легендарная царица Хатшепсут, жившая в XV веке до н.э. Саркофаг изображает царицу стройной и подтянутой, но историки считают, что на самом деле она была тучной и лысеющей.

Рабы не строили пирамиды

9 нетривиальных фактов о Древнем Египте, которые вас удивят

Жизнь строителя пирамид была не сахар: на скелете рабочих ученые разглядели признаки артрита и других заболеваний. Правда, рабочие эти — вольнонаемные, а вовсе не рабы. Среди строителей знаменитых гробниц были как опытные мастера, так и временные рабочие, некоторые из которых очень гордились своим ремеслом. Изображения, найденные возле легендарных памятников архитектуры, наводят на мысль, что строители частенько давали своим командам клички, вроде «пьяницы Менкаура» или «друзья Хуфу».

Древние египтяне заключили первый мирный договор в истории

Более двух столетий египтяне боролись против Хеттского царства за контроль над землями в современной Сирии. Конфликт привел к кровавым столкновениям, вроде битвы при Кадеше в 1274 г. до н.э., но ко времени правления фараона Рамсеса II ни одна из сторон так и не смогла победить. Когда и египтяне, и хетты столкнулись с угрозами со стороны других народов, в 1259 г. до н.э. Рамсес II и хеттский царь Хаттусили III подписали знаменитый мирный договор. Это соглашение положило конец конфликту и постановило, что два королевства отныне должны были помогать друг другу в случае вторжения третьей стороны.
Египетско-хеттский договор сейчас признан одним из самых ранних сохранившихся мирных соглашений, его копию можно увидеть над входом в зал Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

У египетских женщин было много прав

Хотя в социальном плане они могли считаться ниже мужчин, египетские женщины имели значительную правовую и финансовую независимость. Они могли, к примеру, покупать и продавать недвижимость, входить в состав присяжных, составлять завещания и даже заключать деловые контракты. Как правило, египетские женщины были домохозяйками, но те из них, кто работал, получали такую же оплату за свой труд, что и мужчины.
В отличие от женщин Древней Греции, которые фактически были собственностью их мужей, египетские женщины имели право на развод и повторный брак. Известно, что египетские пары заключали некое подобие современного брачного договора. В этих контрактах, во-первых, перечислялось все имущество и богатство, которое женщина принесла в брак, а во-вторых, ей гарантировалась компенсация в случае развода.

Египетские рабочие периодически организовывали забастовки

Несмотря на то, что египтяне считали фараона своего рода живым богом, простые рабочие не боялись собирать протесты и требовать лучшие условия труда. Ярчайший пример — случай, произошедший в XII веке до н.э. во времена правления фараона Рамсеса III.
Когда рабочие со стройки королевского некрополя в Дейр-эль-Медине не получили очередную плату за проделанную работу, они организовали один из первых зарегистрированных протестов в истории. Он принял форму сидячей забастовки: рабочие просто вошли в ближайшие заупокойные храмы и отказались уходить оттуда, пока их жалобы не будут услышаны. Протест сработал: в конечном итоге рабочим выдали все долги по зарплате.
Впервые идея о том, что пирамиды построили рабы, была высказана греческим историком Геродотом в V веке до н.э., но теперь большинство ученых отвергают ее как миф. Конечно, древние египтяне любили всячески использовать рабов, но к пирамидам их точно никто не подпускал.

Тутанхамон мог быть убит бегемотом

9 нетривиальных фактов о Древнем Египте, которые вас удивят

Погребальная маска Тутанхамона. Египетский музей, Каир, Египет

Сканирование тела молодого фараона показывает, что он был забальзамирован без сердца и вообще без грудной клетки как таковой. Это отклонение от традиционной египетской практики захоронения предполагает, что тот мог получить ужасную травму перед смертью.
По мнению египтологов, одной из наиболее вероятных причин этой раны был укус бегемота. Египтяне любили охотится на зверей ради развлечения, а статуи, найденные в гробнице Тутанхамона, даже изображают его бросающим гарпун. Сопоставив факты ученые пришли к выводу, что его смерть могла быть результатом не самой удачной охоты.

Древнеегипетские полицейские использовали собак и обезьян как помощников

Египтяне считали животных воплощениями богов и были одной из первых цивилизаций, которые стали содержать домашних животных. Они очень любили кошек, которые были связаны с богиней Бастет. Вдобавок, египтяне почитали ястребов, ибисов, собак, львов и павианов. Многие из этих животных занимали особое место в египетском доме, и после смерти их часто мумифицировали и хоронили вместе с хозяевами.
Другие существа были специально обучены работать в качестве животных-помощников. Например, египетские полицейские использовали собак и даже обучили обезьян, чтобы помогать им во время несения службы.

Мужчины и женщины Египта пользовались косметикой

9 нетривиальных фактов о Древнем Египте, которые вас удивят

В общем-то, с тех давних пор практически ничего не изменилось. Как мужчины, так и женщины в Древнем Египте использовали густой макияж, который, как они считали, давал им защиту богов Гора и Ра. Косметические средства на основе измельченных руд обильно наносили вокруг глаз, женщины любили окрашивать щеки красной пудрой и использовали хну для окрашивания ногтей. Египтяне обоих полов обожали духи из масла мирры и корицы. Они считали, что их макияж обладает магическими целебными свойствами.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2211642588287207494/

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