Как был устроен античный полис, и почему в современном мире нет таких городов

В те времена создавались прекрасные статуи, начали проводить Олимпийские игры, тогда зародился и развивался театр, а еще – философские школы, культ здорового тела, удивительные архитектурные сооружения… Возможно ли вернуть те времена и жить по античным правилам и в городах, созданных по подобию древнегреческого полиса? Увы, нет.

Полис – не равно город



Понятие полиса сложнее, чем просто «город, живущий как отдельное государство». Первые полисы возникали еще в архаический период истории Греции, с VIII в. до н. э., просуществовали на протяжении классического периода и стали уходить в небытие с возникновением империи Александра Македонского (эллинистический период). Собственно говоря, полисы существовали куда дольше, чем существуют многие современные государства, и еще более устойчивыми оказались те ценности и те правила, на которых основывалась жизнь в полисе.





Несмотря на свою автономность, полисы были похожи друг на друга





Это были самостоятельные и независимые поселения, действительно, обладающие многими чертами государства – в полисах даже чеканили собственную монету. Управляли таким поселением сами граждане, все важные вопросы решались на общих собраниях, у полиса были собственные вооруженные силы, а право собственности на землю и на другое имущество могло быть общинным и частным, в первом случае судьбу объекта права решали опять-таки сами граждане.

Более тысячи – столько полисов насчитали ученые за всю историю существования таких общин, каждый включал в среднем по пять тысяч граждан (что совершенно не совпадало с количеством проживающих в полисе человек). Были и исключения, например, Афинский полис в отдельные периоды своей истории достигал отметки в сто тысяч граждан, занимая и огромную для античных времен территорию.





Л. фон Кленце. Афинский акрополь





Торговля с другими полисами, завоевания и прочие способы улучшения своего экономического положения для античных полисов были делом скорее второстепенным. Эти города-государства стремились к автаркии – полному самообеспечению, а значит, все в полисе было подчинено, в первую очередь, поддержанию комфортной жизни собственных граждан. И достигалась эта цель вовсе не использованием рабского труда, как можно было бы предположить.





Что располагалось внутри полиса и за пределами его стен



Территорию полиса окружали стены, которые защищали живущих в нем граждан от нападений извне. А вокруг, за этими стенами, находилась хора – пригород, прилегающая территория, определенная под сельское хозяйство. Хора занимала гораздо большую площадь, чем «городская» часть. У тех граждан, что были заняты земледелием, в собственности были наделы – там выращивали оливковые деревья, виноград, зерновые культуры.





За пределами стен полиса размещались сельскохозяйственные земли





К обработке земли привлекали домашних рабов, вольноотпущенных и иностранцев – никто из них не имел статуса гражданина, но все же основой сельскохозяйственного производства оставался труд членов общины, работали обычно семьями. На территории надела могли располагаться постройки, но граждане, как правило, жили в пределах городских стен, отправляясь на свои угодья, как на работу.

Другую категорию граждан полиса представляли ремесленники – они производили все то, что требовалось жителям. Торговлю вели на рыночной площади, которая была одной из частей агоры – центра полиса, большого открытого пространства, где решались все вопросы общинной жизни. На агоре располагались храмы и мастерские, включая и помещения, где творили скульпторы – например, Фидий и Пракситель создавали свои шедевры на Афинской агоре. Здесь собирались для решения политических вопросов, здесь проводились главные мероприятия полиса, включая религиозные празднества.





Руины храма Аполлона в Коринфе





Каждый из античных полисов имел свои культы, часто один из богов наделялся званием покровителя полиса. Все религиозные обряды и традиции осуществлялись за счет самого полиса и на его усмотрение – единого для древнегреческого мира порядка поклонения богам не существовало.

На самом высоком месте сооружали акрополь (в переводе – «верхний город», это было укрепленное святилище, часто со священным источником. Самым известным акрополем стал опять-таки афинский, на котором сохранились руины Парфенона, храма богини Афины.





Культ богини Афины существовал в самом большом из античных полисов - в Афинах





Распространенный по всей Элладе культ здоровья, физической красоты и силы привел к появлению в полисах гимнасиев – учреждений, где юноши тренировались в различных видах античного спорта, а кроме того, получали навыки чтения и письма, что было все-таки вторично по отношению к занятиям физкультурой. Поначалу гимнасий представлял собой просто открытую квадратную площадку, обсаженную по периметру тополями, потом стали строить помещения для каждого из видов физических упражнений.





Гимнасий поначалу представлял собой открытую площадку для занятий разными видами спорта





В полисах сооружали и театры. Греки гораздо выше ценили устное слово, предпочитая его письменному. Искусство рассказывать истории и привело к появлению нового вида искусства – трагедий, что представляли собой рассказы о героях и их борьбе против рока.





На кого не распространялись блага полиса



Для гражданина полиса его принадлежность к общине была важнейшим способом самоидентификации. Перед тем, как назвать имя человека, произносили «афинянин», или «фиванец», или другое соответствующее его малой родине определение. Однако не все живущие в городе люди считались полноправными гражданами. Некоторые из тех, кто обладал личной свободой, например, вольноотпущенники или приехавшие из другого полиса, получали статус метеков и не могли участвовать в принятии решений, а ряд действий, например, участие в суде, осуществляли лишь при посредничестве какого-либо гражданина.





Руины древнегреческого театра





Особым статусом обладали женщины. Говоря о свободных гражданах полиса, участвующих в общих собраниях, принимающих политические решения, посещающих гимнасии, следует иметь в виду, что это касается лишь мужчин. Женщина – хранительница домашнего очага, и в общественных местах ей появляться не следует, таково было мировоззрение древних греков. Исключением становилось посещение рынка – так называемой «женской агоры» - и больших праздников, вроде игр Панафинеи в афинском полисе, в которых женщины даже становились участницами торжественного шествия.





Руины агоры в Коринфе





В эллинистический период наблюдался упадок полисной организации общин, многие города-государства теряли свою независимость, подчиняясь отныне власти царя и сохранив самоуправление лишь частично. Правда, культура полисов существовала еще долго, больше того, многие из народов, вошедших в состав империи, перенимали полисные правила жизни.



А вот как позже афинский Акрополь стал христианской церковью и мечетью, а также другие малоизвестные факты о Парфеноне.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/090721/50409/

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