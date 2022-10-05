9 тайн, которые скрывает самый загадочный континент Земли — Антарктида

Самый загадочный материк Земли манит исследователей, первооткрывателей и даже любителей теорий заговоров. Изучение Антарктиды наглядно демонстрирует, что наука сотворяется у нас на глазах. Удивительные открытия и находки поражают не только простых обывателей, но и видных ученых: «кровавый» водопад, марсианский метеорит, ископаемые и даже огромное озеро таились во льдах много тысячелетий.

Марсианский метеорит со следами жизни

Марсианский метеорит, который мы знаем под названием Allan Hills 84001, был найден в горах Алан Хиллс в Антарктиде 27 декабря 1984 года. Эта находка вызвала широкий общественный резонанс из-за того, что на поверхности метеорита были найдены окаменелые микроскопические структуры, которые могли быть бактериями. Вопрос о внеземном происхождении бактерий до сих пор открыт, но в его пользу говорит тот факт, что размер найденных структур — 20–100 нанометров в диаметре, что гораздо меньше любой известной нам формы клеточной жизни.

Уникальность ALH 84001 еще и в том, что, согласно данным исследований, он откололся от родной планеты 4 млрд лет назад, когда там еще была жидкая вода, остальные же метеориты, найденные на Земле, уже не относятся к эпохе «мокрого» Марса.

Озеро под четырьмя километрами льда

Одно из крупнейших географических открытий ХХ века — подледное озеро Восток, которое обнаружили в Антарктиде. Самое удивительное в этой находке — то, что она скрывалась под слоем льда толщиной в 4 км. Ученые уверены, что озеро было отрезано ледником от внешнего мира на протяжении нескольких миллионов лет.

Размеры Востока поражают: общая площадь озера составляет около 16 000 кв. км, а глубина может достигать 1 200 м. Скорее всего, оно остается незамерзшим из-за подземных геотермальных источников. Бурение скважины было сложным и длительным процессом, его начали в 1989 году, приостановили в 1999-м (из-за опасений загрязнить уникальную экосистему) и вернулись к нему только в 2006 году, чтобы закончить в 2013-м.

С 2015 года начался активный этап изучения озера. В пробе воды ученые обнаружили микроорганизмы, один из которых — неизвестного вида. Но это были пробы с поверхности, самое интересное начнется, когда смогут достать образцы со дна, где, по предположениям, вода подогрета термальными источниками и пригодна для жизни. Возможно, в скором времени ученым удастся найти небывалые виды существ. Кто знает, как развивалась эволюция в замкнутой экосистеме Востока.

Сгоревший лес

О том, что когда-то Антарктида была зеленым континентом, ученые догадывались еще со времен первых экспедиций на новую землю. Однако недавно они сделали открытие, которое весьма озадачило современную науку: раз за разом в разных областях Антактиды находят сгоревшие и окаменелые леса, которые не только доказывают теорию «зеленой Антарктиды», но и ставят перед учеными новую задачу — определить, что случилось с лесом.

Исследование окаменелостей показало серьезный уровень повреждений от огня, который дает возможность предположить, что древние леса погибли около 250 млн лет назад в результате масштабного пожара, который, в свою очередь, мог быть вызван падением метеорита или вулканической активностью. Исследования по этому вопросу ведутся по сей день.

91 вулкан подо льдом

Совсем недавно ученые обнаружили в Антарктиде скрытую подо льдом гряду вулканов. Она может претендовать на звание самой большой гряды мира, поскольку насчитывает 91 вулкан. Сколько из них действующие — пока что загадка, потому что они скрыты под ледником, толщина которого в отдельных местах достигает 2 км. Регион исследовали при помощи радаров и другой специальной техники.

Один из исследователей, Роберт Бингем, уверен, что на дне моря под шельфом ледника могут скрываться и другие вулканы, что может превратить Антарктиду в регион с самой высокой их концентрацией. Особенно сильно ученых сейчас заботит вопрос о том, как может повлиять на таяние льдов потенциальное извержение и чем это грозит.

Кровавый водопад

Представляете, что испытал Гриффит Тейлор, когда в 1911 году впервые обнаружил Кровавый водопад? Красный поток, выливающийся из белоснежного ледника, ужаснет кого угодно. Правда, ученый взял себя в руки и предположил, что в красный цвет воду окрашивают водоросли, чудом сохранившиеся в леднике.

Долгое время Кровавый водопад оставался загадкой, которую удалось разгадать только в XXI веке. Пробы воды из ледника и другие исследования показали, что вода поступает из подледного озера, которое долгое время находилось в полной изоляции. Микроорганизмы, его населяющие, сумели приспособиться к отсутствию света и кислорода и в процессе эволюции стали получать жизненную энергию путем восстанавления растворенных в воде сульфатов до сульфитов.

Этот удивительный природный феномен позволяет ученым делать предположения о том, что жизнь в такой же форме могла сохраниться и на других планетах.

Динозавры Антарктиды

Первые останки динозавров ученые нашли в Антарктиде в 1986 году, в 2006-м им удалось повторить находку. Но речь шла о единичных экземплярах. А вот в 2016 году экспедиция на острове Джеймса Росса получила небывалый «улов»: в общей сложности было найдено более тонны останков динозавров.

Такое количество материала для детального анализа — хорошая возможность пролить свет на вымирание динозавров. Сейчас ведется активная работа над полученными останками. Некоторым из образцов больше 71 млн лет. Подробных данных о видах еще нет, но уже известно, что некоторые кости принадлежат плезиозаврам и мезозаврам, другие — более мелким птицам и даже уткам конца мелового периода.

Мистификации и фальсификации

Антарктида окутана множеством мифом, вокруг исследований материка с завидным постоянством разрастаются различные мистификации и теории заговоров, а в сеть то и дело просачиваются довольно убедительные на первый взгляд фальсификации, рассказывающие об удивительных и невероятных открытиях, которые могли бы перевернуть взгляд на современную науку.

И вот самые популярные из них.

Пирамиды в Антарктиде

С 2013 года по сети гуляют многочисленные сообщения о том, что в Антарктиде ученые нашли копию египетских пирамид с такими же параметрами и схемой расположения. В качестве доказательства приводятся фотографии одной из пирамид и ее снимки со спутника. «Сенсационные» новости вызвали бурю обсуждений и толков, а правду раскрыли далеко не сразу.

Оказывается, ответственность за создание фейковой новости несет Стивен Ханнард, один из членов общества Alien Disclosure Group, не раз замеченный в создании фальсификаций. Снимок пирамиды из экспедиции — фотография из блога альпинистов, которые совершали восхождение на один из пиков горного массива Винсон. «Пирамида» на снимке и спутнике — одна из гор этого массива, принявшая причудливую форму из-за особенностей структуры и погодных условий.

Вытянутые черепа

Еще одна «шокирующая новость», которая наделала немало шума, — находка в Антарктиде черепов странной вытянутой формы, которые якобы свидетельствуют о заселении материка (по одной версии — людьми, по другой — чуть ли не инопланетной цивилизацией). В качестве доказательства приводятся различные фотографии черепов, которые на поверку оказываются музейными экспонатами, демонстрирующими искусственную деформацию черепов, которая была широко распространена в древнейшие времена.

Приземление НЛО

Люди, у которых есть Google Maps и куча свободного времени, недавно обнаружили странный объект в Антарктиде, расположенный по координатам 54°39’44.62"S и 36°11’42.47«W. Находка неожиданно «хайпанула» в сети, о ней не писал разве что ленивый, а у оригинального ролика уже больше 3 млн просмотров.

Высказывались самые разные предположения о природе объекта, но самой популярной версией является приземление НЛО в Южной Георгии. Ученые же отнеслись к «открытию» крайне скептически: они уверены, что таинственный скользящий «корабль пришельцев» — не более чем обыкновенная глыба льда. Вот только конспирологов это не останавливает.

А какая из находок удивила вас больше всего?

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А вы знали об этом?

Морская звезда — причудливое создание, населяющее широкий диапазон океанов. Их внешний вид соответствует популярному описанию астрономических звезд, но причудливые тела содержат много неожиданностей. Какое еще существо может не иметь мозга и крови, но иметь при этом уникальные глаза и способность переваривать пищу за пределами своего тела? Одна из наиболее причудливых особенностей — существование двух желудков и возможность извлекать желудок наружу. Используя давление водной сосудистой системы, один из желудков может быть вытолкнут наружу для переваривания моллюсков. После того, как морская звезда открывает оболочку своей добычи, она помещает ее в этот наружный желудок. Он переваривает жертву в своей оболочке и превращает её в жидкий суп. После этого желудок возвращается в морскую звезду для второго этапа переваривания.

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