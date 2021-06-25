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3 простых способа узнать, кем вы были в прошлой жизни

Конечно, многих иногда посещает мысль о том, кем они были в прошлых жизнях.

Оказывается, что постичь такие тайны прошлого возможно. Есть несколько способов для этого. Нужно лишь выбрать тот, который больше всего подходит именно вам.

Самое популярное мнение состоит в том, что наши души приходят в наш мир много раз, ни перевоплощаются, оставляя лишь память о себе. Сейчас существуют определенные практики, в процессе которых человек может вспомнить себя в прошлых жизнях, найти ответы на огромное количество вопросов.
Давайте же рассмотрим поскорее, что это за способы.

3 простых способа узнать, кем вы были в прошлой жизни

Способ 1. Сон

Через сны можно познать прошлое. Чтобы это произошло, необходимо записывать свои сновидения и проводить их анализ. Через несколько месяцев можно будет проследить единую нить, которая является прошлым, а не случайными образами.

Эзотерики советуют делать медитации перед сном, чтобы во сне пришли прежние реинкарнации. Такие практики обеспечивают соответствующий настрой и избавляют от ненужных мыслей. За счет ровного дыхания, расслабленной позы и намерения познать свое прошлое будут уходить блоки с памяти, а значит, сны с воспоминаниями из прошлых реинкарнациях будут приходить гораздо чаще.

3 простых способа узнать, кем вы были в прошлой жизни

Способ 2. Интуиция

Наверняка, вы замечали, что когда слушаете свой внутренний голос, то практически всегда поступаете правильно.

И это не случайно. Интуиция подсказывает нам решения из опыта не только нынешней жизни, но и прошлых. Если проанализировать свои решения, выбранную карьеру и хобби, то можно сделать немало выводов о прошлом.
Часто людям привлекательна так или иная эпоха и они не понимают, почему именно. Это же касается и выбранной профессии: часто мы отдаем предпочтение тем, что нам кажутся интуитивно понятными. Беспричинное влечение к культуре или быту определенных народов может говорить о том, что вы были одним из его представителей в прошлом.

3 простых способа узнать, кем вы были в прошлой жизни

Способ 3. Зеркало

Познать тайны прошлого поможет и обычное зеркало. Его нужно тщательно помыть, чтобы убрать всю лишнюю информацию. Подобное упражнение нужно делать регулярно. Необходимо встать около зеркала так, чтобы не пересекаться с собственным отражением.
В этом деле важна тишина и настрой, только тогда получится узнать о себе в прошлых жизнях. Нужно задать конкретный вопрос о том, что было в прошлом, внимательно посмотреть на свое отражением, при этом не фокусируя взгляд. Через несколько таких упражнений может получиться увидеть картины из прошлого.
Таким образом, мы рассказали о трех способах, как узнать чуть больше о себе в прошлых жизнях. Если знаете еще способы, поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями в комментариях.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2243540840457439835/

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