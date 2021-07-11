За что Марию Медичи называют самой проблемной королевой-матерью, и Как ей помогали картины Рубенса

Мария Медичи родилась в могущественной и влиятельной семье Медичи, известных покровителей искусств. Она была дочерью Франческо I Медичи, великого герцога Тосканы, и Иоанны Австрийской, эрцгерцогини Габсбургов. Хотя ее воспитание было омрачено ранней смертью матери и пренебрежением отца, она получила прекрасное образование, которое, в соответствии с семейными традициями, дало ей прочную основу в изобразительном искусстве. Эти навыки оказались очень полезны в будущем, когда она заказала у Питера Пауля Рубенса цикл картин о своей жизни. Какую же проблему Медичи решали шедевры Рубенса?







Биография Марии Медичи

Мария стала королевой Франции в 1600 году, когда вышла замуж за Генриха IV (это был его второй брак). После убийства супруга в 1610 году Мария стала регентом своего сына, будущего Людовика XIII. Однако, капризный стиль правления и изменение политики мужа заставили Людовика изгнать ее в 1617 году. Благодаря вмешательству кардинала Ришелье ей было разрешено вернуться в 1621 году. Слабость королевской власти привела к возрождению аристократических ожиданий разделения власти и, в конечном итоге, привела к созыву Генеральных штатов в 1614 году. Раздача пенсий и другой добычи великим дворянам истощила казну, но не предотвратила их растущее недовольство.

Мария Медичи в детстве. Картина в настоящее время находится в Палаццо Питти во Флоренции.



Интересно, что Марию Медичи считают одной из самых проблемных королев-матерей в истории - громоотвод для недовольства правлением ее сына и особенно его главным министром кардиналом Ришелье. Однако, нельзя не считаться с ее значительным покровительством искусству и ее обширные строительные проекты, которые до сих пор украшают Париж.

«Мария Медичи в юности» картина Санти ди Тито, ок. 1590.





В 1630 году она спровоцировала еще один кризис - названный «Днем обманщиков», в котором она попыталась устранить Ришелье, который к тому времени стал противником. Заговор имел неприятные последствия, и Мари снова была изгнана, чтобы никогда не вернуться во Францию. Она бежала в Брюссель в июле 1631 года и больше не вернулась. Одиннадцать лет спустя она умерла в нищете.

«Мария де Медичи и ее сын дофин» (будущий Людовик XIII) - Шарль Мартен, 1603 год







Искусство и политика Медичи

Как было упомянуто выше, Мария Медичи была важной покровительницей искусств. Вскоре после убийства Генриха IV она наняла Саломона де Бросса для начала работы над новым дворцом, который был бы не таким суровым и несколько средневековым как Лувр.



Демонстрируя свою политическую силу, Мария Медичи заказала строительство и украшение роскошного Люксембургского дворца (начатое в 1615 году). Завершенный в 1623 году, дворец Медичи сочетал в себе французские вкусы и итальянское великолепие. Его интерьер, «Галерея Медичи», был украшен серией огромных картин (ныне находящихся в Лувре в Париже) Питера Пауля Рубенса, изображающих «Жизнь Марии Медичи» с момента ее рождения до ее примирения с королем в 1619.





«Жизнь Марии Медичи» - цикл картин Рубенса

Работы Рубенса: «Мария Медичи в образе Минервы» / «Судьба Марии Медичи» / «Рождение Марии Медичи»



«Жизнь Марии Медичи» - биографическая серия из двадцати четырех картин большого размера, выполненных для королевы-матери Франции Питером Паулем Рубенсом в 1622–1625 годах. Цикл считается историками одновременно шедевром искусства барокко и памятником политических амбиций. Согласно этой точке зрения, картины представляли собой унизительную браваду, которая оскорбила в итоге и покровительницу, и художника, публично рекламируя политические идеи и амбиции королевы. К слову, амбиции эти были не только дерзкими, но часто противоречили идеям ее сына короля Людовика XIII. Общество не могло не заметить этого.





Питер Пауль Рубенс «Представление портрета Марии Медичи»



«Представление портрета Марии Медичи» является важнейшей частью цикла. Это идеализированное завершение брачных переговоров, которые велись два года. На картине обручение Генриха с Марией Медичи представляет собой союз, установленный богами, по совету Франции и вдохновленный красотой и добродетелями Марии. Это шестое полотно в серии из двадцати четырех картин о жизни Марии Медичи. И по масштабу, и по тематике этот цикл беспрецедентен.

Питер Пауль Рубенс «Представление портрета Марии Медичи», ок. 1622-1625, холст, масло, 394 x 295 см (Mus& #233 ;e du Louvre)





Молодая женщина в украшенном драгоценностями платье с жестким кружевным воротником уверенно смотрит на зрителя из портрета, помещенного в самый центр большого холста. Это сама Мария Медичи. Древние боги брака и любви - Гимен и Амор (Амур), слева и справа, парят в воздухе, представляя этот портрет Генриху IV, королю Франции. Гименей держит в левой руке пылающий факел, символизирующий пыл любви, а Купидон превозносит достоинства принцессы Медичи. Стрела Амура попала в цель; король поражен. Он с благодарностью смотрит вверх, протягивая левую руку и выражая свое восхищение будущей невестой.

«Мария де Медичи» Пьетро Факкетти, ок. 1595, Палаццо Торрес-Ланселотти, Рим.





С небес Юпитер и Юнона, король и королева олимпийских богов, одобрительно смотрят вниз, их руки соприкасаются в нежном жесте брачного союза. Прирученный павлин Юноны смотрит на божественную пару. Павлин сидит на колеснице Юноны, прямо над золотым рельефом Купидона, который балансирует на плечах гирляндой в форме ярма (символ брака) и игриво танцует на крыльях гордого орла. Идея ясна: даже царя богов можно покорить любовью.



Однако эта работа посвящена не только любви, но и политике. Позади Генриха стоит герой, который является прообразом Франции. Он одет в синюю шелковую одежду, расшитую золотой геральдической линией (герб французской монархии), и сложный шлем с перьями, окруженный золотой короной.

«Изгнанная королева Мария де Медичи с короной с видом на Кельн», картина Антониса ван Дейка. Дворец изящных искусств в Лилле.





Цикл идеализирует и изображает жизнь Марии в свете мира и процветания, которые она принесла королевству не благодаря военным победам, а через мудрость, преданность своему мужу и приемной стране и стратегические брачные союзы - как свои собственные, так и те, в которых она стала посредницей. Этим и объясняется тесное сотрудничество Марии Медичи с Рубенсом: ей было важно, чтобы ее история была рассказана так, как она считала нужным.



Источник: https://kulturologia.ru/blogs/180121/48768/

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