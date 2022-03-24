Почему супруга Николая I была не против его романов с другими женщинами

Любовь Александры Федоровны к своему супругу Николаю Павловичу, российскому императору, общеизвестна. Она влюбилась в него, когда ей было 16 лет и вышла замуж в 19, три года лелея свою мечту. У супругов родилось семеро детей. Но однажды произошло событие, после которого Александра разрешила любимому мужу иметь связи с другими женщинами.

Как Шарлотта стала женой Николая

Александра Федоровна родилась в 1789 году в Пруссии. Конечно же, имя ее при рождении было совсем другое, по традиции очень длинное – девочку звали Фредерикой Луизой Шарлоттой Вильгельминой. Ее отец, прусский король, поддерживал дружеские отношения с Александром I. И последний, увидев, что у короля есть симпатичная дочка, решил, что она подойдет в качестве жены для брата Николая.

В этом браке изначально не было сугубо политической подоплеки. Александр умирать не планировал, к тому же следующим претендентом на престол являлся Константин, поэтому вряд ли очередь дошла бы до Николая. Но как известно, Константин отречется от престола, правда, до того момента пройдет еще много лет.

Шарлотту и Николая познакомили в 1814 году. Николай особо одушевлен не был, а вот на принцессу стройный и обходительный парень произвел ошеломительное впечатление. Она влюбилась. И навсегда.

Через три года после этой встречи Шарлотта приехала в Россию, как невеста князя. Она писала, что после венчания была очень счастлива: «Когда наши руки -17соединились, с полным доверием я отдала себя ему, и он никогда не обманул моей надежды».

Императрица Александра Федоровна (1798-1860)

Непрерывное деторождение оказалось роковым для личной жизни

В положенный срок в семье появился первенец, названный Александром. Потом еще шестеро с разницей в 2-3 года. Всего родилось три дочери и четыре сына. Но после появления на свет седьмого ребенка, Михаила, Александра Федоровна больше ни разу не была в положении.

Что-то случилось в время последних родов. И врачи запретили супруге императора вступать в интимную связь, а тем более беременеть. Ей было на тот момент 34 года.

И вот тогда императрица разрешила своему мужу заводить романы на стороне. К сожалению, в те годы единственным средством для качественного предохранения был полный отказ от интимной жизни.

Царь шутил в кругу семьи, что стал «соломенным вдовцом». Он был еще молодым, и, безусловно, нуждался в половых отношениях. Поэтому любящей супруге приходилось смиряться, что не сделаешь ради дорогого супруга.

Александра Федоровна с детьми: Александром и Марией

Любовные истории про императора Николая I

Конечно, похождения императора старались скрывать. Но народная молва все знает. И появились слухи о бурной личной жизни императора на стороне. В частности, Николаю приписывали долгую связь с фрейлиной императрицы Варварой Нелидовой.

Она была фавориткой целых 13 лет, до самой смерти царя. И поговаривали, что эта женщина родила ему троих детей. Но это не доказано. Варвара щадила чувства императрицы, скрывала связь с ее мужем, была скромной и душевной женщиной.

Помимо этого, ходило множество слухов о связи императора с фрейлинами, студентками Смольного института, артистками. Среди них назывались имена Варвары Яковлевой, Марианны де Рутеншельд, Марии Тарбеевой и даже Натальи Гончаровой.

Сплетничали, что эти женщины постоянно рожали царских бастардов, а когда надоедали императору, он просто находил им приличную партию и выдавал замуж. Но все эти слухи ничем не доказаны.

Император Николай I (1798-1855)

Конечно же, супруга занимала особое место в сердце императора. Отношения на стороне он строил только ради удовлетворения интимных нужд. А сам любил супругу. Он понимал, что и без того слабое здоровье жены подорвано частыми родами, участием в общественной деятельности и воспитанием детей.

Император Николай I всячески поддерживал положение супруги при дворе, старался оградить ее от всех сплетен, постоянно доказывая свою любовь.

Смерть мужа стала для императрицы ужасным ударом. Она так сильно переживала, что похудела и подурнела, стала терять зрение и часто болеть. В течение пяти последующих лет вдова постоянно ездила на лечение за границу. В 1860-м, вернувшись с очередного курса лечения, Александра Федоровна очень сильно заболела, и не переставая хворать, умерла.

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