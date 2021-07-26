Как фронтовик Анатолий Черкасов стал самым влиятельным вором в законе

Анатолий Черкасов был ярким представителей «обновленцев» среди воров в законе, которых в консервативной воровской среде называли «ссучеными»: Толя Черкас геройски воевал в Великую Отечественную, куда ушел добровольцем. Впоследствии, снова вернувшись на воровской путь, Черкасов активно сотрудничал с правоохранительными органами.

Вор и кавалер

Известно, что воровать и грабить Анатолий Черкасов начал с малых лет (он родился в Ростове в 1924 году). В 1944 году 20-летний Черкас, успев на тот момент 5 лет отсидеть в тюрьме, попросился на фронт. Зеков к тому времени уже ставили под ружье, но поначалу отправляли в штрафбаты, задействованные на самых опасных участках фронтов Великой Отечественной. Геройским поведением Черкас добился не только перевода из штрафбата в «цивильный» полк, но и удостоился ордена Славы. А потом получил еще один и несколько боевых медалей, дошел с боями до Берлина.

Как и большинство воров, после войны Черкасов взялся за старое и, попавшись на краже, снова угодил за решетку. На допросе Черкас избил молодого следователя и добавил себе срок по еще одной статье.

Участник «сучьей» войны

Первые выступали за чистоту традиций, считая, что любое сотрудничество с властью, в том числе, участие в войне для настоящего вора западло. Воров-фронтовиков они назвали «суками», которым была уготована одна участь – смерть.Конец 40-х – начало 50-х годов – время зарождения так называемой «сучьей» войны между ворами старой формации и «законниками»-фронтовиками.

«Сукам», в свою очередь, ничего другого не оставалось, как сплотиться и отстаивать свою правоту. Лагерная администрация во всем поддерживала борьбу «сук» против идейных воров. Таким образом «суки», по воровскому кодексу еще более усугубляли свое положение, сотрудничая уже с «кумовьями». Черкас, по воспоминаниям милицейского начальства тех лет, в качестве активного лидера воров-фронтовиков охотно шел на контакт с представителями МГБ. Его коалиция с Салаваром (одесский вор Василий Пивоваров, тоже воевал и демобилизовался капитаном, командиром взвода разведки) в 50-м году наделала в Воркуте и в ряде других мест лишения свободы, вплоть до Колымы, много шума. Бригады Черкаса и Салавара ломали «правильных» воров-«законников», оставляя на своем пути горы трупов.

В итоге выжившие «законники» в 50-х годах на нескольких сходках большинством голосов признали «легитимность» воров-фронтовиков. Но оставались и такие «крепкие орешки», как Вася Бриллиант (легенда воровского мира Василий Бабушкин). Бриллиант до конца своих дней враждовал с Черкасом, не считая того авторитетом в преступном мире.

Один из «отцов» рэкета

Считается, что Анатолий Черкасов одним из первых предложил получать «налоги» с представителей теневого советского бизнеса, который к 70-м годам в СССР уже вовсю процветал, и цеховики со спекулянтами ворочали миллионами. Контакты с милицией вместе с тем было решено не прерывать – таким образом было положено начало коррупционному сращиванию преступности и правоохранительных органов.

В конце 70-х годов воровская сходка, состоявшаяся в Кисловодске, постановила: в обмен за «крышу» подпольные коммерсанты должны были отчислять определенный процент в воровской общак.

Сотрудничал ли он с КГБ?

Есть версия, что Черкасов контактировал с комитетчиками через доверенных лиц и даже помог предотвратить нашествие кавказского криминалитета в столицу во время московской Олимпиады-80. Историки, исследующие советский криминальный мир, склоняются к мнению, что таким образом Черкасс пытался снизить влияние этнических криминальных группировок, пытающихся укрепиться в крупных городах Советского Союза. Последняя отсидка Черкаса, по словам известного историка отечественной криминалистики генерал-лейтенанта милиции А. И. Гурова, был связана с обвинением в распространении порнографии. Соратники вора в законе считают, что это оказалась элементарная подстава со стороны правоохранительных органов, чтобы упечь вора в законе за решетку.

Бытуют две самостоятельные версии кончины Черкаса – по одной из них «реформатор» воровского закона умер в конце 70-х годов, по другой – в 90-х годах (во втором случае называются разные даты). Воры до сих пор спорят, где он похоронен – в Ростове-на-Дону или на Ваганьковском кладбище в Москве.

Источник : https://russian7.ru/post/anatoliy-cherkasov-kak-otvazhnyy-fr...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Важно отметить, что именно во время правления Сталина возник и прочно «узаконился» единственный в мире институт воров в законе! Это звание было тогда настолько «почетным» и «привилегированным» , что не помешало обыкновенному «вору в законе» Николаю Кульбе в 1943 году стать Героем Советского Союза ! Подобное произошло и укоренилось потому, что сам палач народов Сталин в молодости был обыкновенным насильником, вором и бандитом (значившийся в полицейской картотеке как криминальный лидер по кличке «Рябой»),грабившим для партийного большевистского «общака» банки, рэкетировавший богатых предпринимателей и даже был уличен в пиратстве!

Общеизвестно также, что Сталин стал полноправным членом изуверской ленинской банды лишь после того, как ограбил банки в Тифлисе и доставил Ленину 340 тысяч золотых рублей − огромную по тем временам сумму. Кроме того , занимаясь грабежами в Баку, Сталин одновременно получал деньги от одного из спонсоров октябрьского переворота Ротшильда, по поручению которого он поджег нефтеперерабатывающее предприятие его конкурента Рокфеллера.

Правда, после ареста появилась версия, что он стал штатным агентом царской охраны, донося на своих же товарищей по партии. Именно поэтому Сталин, придя к власти, уничтожил всех свидетелей его темного и бандитского прошлого, как ,например, легендарного революционера Камо, вместе с которым грабил банки (придя к власти, он даже приказал снести памятник Камо, установленный в Тифлисе, а также репрессировал его сестру ).

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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