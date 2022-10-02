Необычные комбинации органов у животных: Одним нужно 5 глаз, другим всего 1 лёгкое, а третьим по 300 почек!

Если кратко, он нужен для того, чтобы отличать колебания света. Теменной глаз амфибий, рептилий и даже некоторых рыб годен лишь на то, чтобы регистрировать уровень освещенности. Благодаря этому органу животное может обнаружить опасность сверху не вертя головой. К тому же он является железой, аналогом нашего эпифиза. Теменное око регулирует ритмы сна и бодрствования, основываясь на длине дня и ночи. Именно благодаря этому органу холоднокровные знают, когда нужно входить в спячку, а когда просыпаться.Лягушка-бык постоянно следит за временем суток и соблюдает режим дня. Будь как лягушка-бык!
Но это ещё ладно, у ос вообще 5 зеркал души! 2 из них вы видели наверняка. Они большие и сложные, состоят из множества ячеек-омматидиев и обеспечивают обзор почти на 360 градусов.А между ними находится треугольник из глаз попроще. Они напоминают человеческие: состоят из одного хрусталика, полости за ним и кучки светочувствительных клеток. Смотри мне в глаза! Да, во все пять!
Но до наших гляделок осиные откровенно не дотягивают. Они не способны фокусироваться, нормально различать предметы. Зато полученные ими данные поступают в мозг по кратчайшему пути. Глазной треугольник позволяет осам быстро реагировать на неожиданные препятствия. Они могут разгоняться до 55-60 км/ч без риска во что-то врезаться!Летит шугать дачников.
Хотите ещё больше глаз? Их есть у меня! Офиуры, ближайшие родичи морских звёзд, покрыли ими весь свой скелет! У офиур нет костей в нашем понимании, их скелет состоит из кальцитных подкожных пластин. И каждая из них покрыта полукруглыми прозрачными линзами великолепного качества и чистоты. Под ними прячутся светочувствительные клетки. К офиуре невозможно подобраться незамеченным, у неё нет слепых зон.Это офиура голова Горгоны! И да, это животное.
Остальные тоже меняются в зависимости эволюционного пути животного и окружающей его среды. Змеи, например, решили отказаться от правого лёгкого: их длинное и тонкое тело не вмещает сразу два органа дыхания. В лучшем случае, от правого лёгкого остаётся маленький и нефункциональный кусочек. В худшем — оно исчезает совсем.На схеме лёгкое раскрашено голубым цветом.
А вот у дождевых червей противоположная история. Эта группа организмов появилась до изобретения комплексных и сложных органов, поэтому вынуждена пользоваться нефридиями — простеньким аналогом почек. Они располагаются по парочке на каждый сегмент. Тело взрослого земляного червя состоит из 150 сегментов, а значит, у него может быть до 300 почек!Выделительные трубочки – аналог наших мочевыводящих протоков.
А вы знали об этом?
Китайские антропологи изучили лица 834 добровольцев и выяснили, что брови играют важную роль в привлекательности. Широко распахнутые глаза и чуть приподнятые брови вызывают симпатию у окружающих. Конечно, это не должна быть гримаса, просто человек с низко расположенными бровями вызывает меньше доверия при знакомстве.Однако это правило работает только с мужчинами и на женщин не распространяется. Завершит картину, по мнению все тех же китайских ученых, высокий лоб. В комбинации с приподнятыми бровями такие черты придают мужчине особый шарм.
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