ЗАПАД НЕ ОСТАНОВИТСЯ: РУССКИЙ ПОСОЛ ПРЕДУПРЕДИЛ О НОВОЙ УГРОЗЕ ДЛЯ РОССИИ

Запад не остановится на введении потолка цен на нефть из России. Русский посол в США Анатолий Антонов предупредил о новой санкционной угрозе для нашей страны.

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов в комментарии для американского журнала National Interest высказался о введении Западом предельных цен на русскую нефть.

Он указал, что США и ЕС сильно заблуждаются, если думают, что Москва примет навязанные условия и будет поставлять энергоносители по принудительно заниженной стоимости: "Миф с самого начала".

Дипломат подчеркнул, что Россия попросту прекратит экспортировать энергоресурсы в те государства, которые попытаются задействовать данный репрессивный экономический приём в надежде искусственно сбить цены.

По его мнению, внедряя подобные механизмы, Запад загоняет всю международную экономику "в ещё более тёмные закоулки".

Антонов вполне допускает, что если мера по введению потолка цен будет успешно обкатана на русской нефти, то США и их сателлиты экстраполируют приём также и на газ, и на металлы, а затем - на все остальные виды продукции, которые представляют интерес для Запада.

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А вы знали об этом?

В 1795 году персидский шах Ага-Мохаммед Каджар взял Тифлис(Тбилиси), превратив его в груду развалин. Мужчин угнал в рабство, а своим воинам приказал изнасиловать всех женщин. После этого шах повелел подать себе на золотых блюдах семьдесят тысяч человеческих глаз, которые не поленился пересчитать, отбрасывая каждый глаз лезвием своего кинжала.

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