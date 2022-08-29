Три известных супруги Михаила Державина, его настоящая фамилия и национальность

Его знают все бывшие граждане СССР. Михаил Державин – про его творчество, интересные факты биографии, личную жизнь и происхождение – читаем в статье.

Творчество и интересные факты биографии Михаила Державина

Народный артист РСФСР Михаил Михайлович Державин (1936-2018) известен не только как актер кино. Он еще и телеведущий, и актер театра. Причем большую часть своей творческой жизни – примерно полвека – он был артистом Московского театра сатиры.

Актер сыграл в нескольких десятках театральных постановок. Помимо этого с 1950-х годов он успешно играл в качестве актера кино. Его можно увидеть в таких фильмах, как «Они были первыми», «Трое в лодке, не считая собаки», «Бабник», «Импотент», «Старые клячи» и проч.

Актер в фильме "Жених из Майами" (1994)

Лично мне он нравится как актер. Спокойный, интеллигентный, обаятельный. Чувствовалась, что его улыбка была по-настоящему искренней и доброй - как, например, в фильме "Моя морячка". Таких людей, увы, сегодня в моем окружении становится все меньше.

Также как телеведущий Михаил Державин вел несколько телепрограмм. В том числе КВН, «Утренняя почта», «Кабачок 13 стульев» и т.п. Кстати, именно за участие в «Кабачке» правительство Польши присвоило ему звание «Заслуженный деятель искусств Польши».

Кто они - три известных супруги актера

Актер был трижды женат. Я собрал для читателей данные о личной жизни обаятельного Михаила Державина и добавил свои пояснения.

Первый раз он пошел в ЗАГС с дочерью известного в СССР юмориста Аркадия Райкина – артисткой Екатериной. Актриса сыграла почти в полутора десятке фильмов. В том числе в таких, как «Кот в сапогах» (1979), «Дамы и гусары» (1976), «Благочестивая Марта» (1980) и проч. Расстались супруги из-за перехода Державина в другой театр (было мало времени для общения), но они сохраняли теплые отношения.

Екатерина Райкина и Михаил Державин

Второй брак – с родной дочерью легендарного Маршала Буденного - Ниной Семеновной. Нина Семеновна родилась в позднем браке своего отца. А потому всегда была его любимицей. Кстати, единственная дочь Державина Маша родилась именно в этом браке. Нина и Михаил разошлись из-за того, что Нина встретила другого мужчину. Но отношения у них также остались теплыми.

Михаил Державин и Буденный с внуками в парке

Третий брак с 1980-го года – на нынешней Народной артистке России Роксане Бабаян. Думаю, эту актрису кино и эстрадную певицу особо аудитории представлять не надо. Ее помнят все, кто был гражданином СССР.

С Роксаной Бабаян

Какую фамилию носил отец актера при рождении и национальность Михаила Державина

Я пару раз читал в комментариях, что Михаил Державин (далее – актер) является родственником (потомком) поэта Гавриила Державина. Это русский поэт эпохи Просвещения, проживавший пару веков назад в Казанской губернии. Но это не так – родства с поэтом у него нет.

Фамилии у них одинаковые по следующей причине. Отец Михаила Державина (также Михаил) с рождения получил старую русскую фамилию по своему отцу (деду актера) - Захаров. Но когда он поступал в театральное училище, оказалось, что перед ним в него поступило уже несколько других Захаровых.

Пришло время выбрать сценический псевдоним, чтобы отличаться от коллег-однофамильцев. Отец актера вспомнил, что одна из его прабабок была крепостной у Гавриила Державина. Поэтому всех его крепостных тогда называли «державинскими». Как пишет издание КП.Ру , в итоге Михаил Степанович (отец актера Михаила Михайловича) решил взять звучный псевдоним Державин. Который со временем превратился в фамилию по паспорту.

Таким образом, настоящая, родовая фамилия актера по отцу – Захаров.

Отец актера - Михаил Степанович Державин в фильме "Великий перелом" (1945)

Что касается матери актера, то ее девичья фамилия неизвестна. Но мы знаем год рождения (1916) и имя – Ираида Ивановна.

Напомню, что до Октябрьской революции имена детям давали в храмах по вероисповеданию их родителей. Русское имя Ираида (имеет греческие корни) могли дать только православной девочке в церкви. В мечети, дацане, синагоге ребенку его дать не могли.

Таким образом, можно сделать вывод, что и по папе, и по маме Михаил Державин был русским.

Еще добавлю – это был добрый, честный, интеллигентный и порядочный человек – так говорили о нем коллеги по цеху. Да и на сцене он виделся мне именно таким. Спасибо за ваши роли, Михаил Михайлович!

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А вы знали об этом?

Сразу после Октябрьской революции правительство Норвегии выступило с инициативой присвоить Ленину Нобелевскую премию мира, с формулировкой «За торжество идей мира». В инициативе указывалось, что Ленин должен быть удостоен этой Перми на основании того, что вывел Россию из Первой Мировой войны. Однако Нобелевский комитет данную инициативу отклонил, так как она была подана позже положенного срока. Хотя они и признавали, что не высказывались против присвоения данной премии Ульянову. Возможно, что Нобель мог достаться Ленину, если бы не вскрывшаяся информация о том, что ещё в 1915 году в своей работе «Социализм и война», он призывал превратить империалистическую войну в войну гражданскую!

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