10 признаков, что мужчина будет отличным отцом

Какие проявления характера станут ярким доказательством того, что вашего партнера можно (и нужно) рассматривать в качестве отца ваших будущих детей?

Хорошими отцами не рождаются — ими становятся. Можно найти массу примеров того, когда мужчина был не готов стать отцом, но с появлением малыша менял свое поведение и отношение. Бывает и по-другому: мужчина хотел ребенка, но после рождения так и не стал принимать участия в его жизни и воспитании. Предлагаем вместе разобраться, на какие качества мужчины стоит обратить внимание, чтобы понять, будет он хорошим отцом или нет.

Роль отца требует осознанного выбора мужчины и развития определенных качеств. Важно помнить, что, даже не имея некоторых черт характера, мужчина может их в себе развить, поэтому желание стать отличным отцом — это ключевой критерий. К слову, есть очень интересное наблюдение: мужчина в бизнесе или на руководящей должности очень часто проявляет свои отцовские качества по отношению к подчиненным, и это явно хороший признак.

Чего мы ждем от роли отца?

Мы ждем, что на отца можно положиться, что он защитит, решит проблему, даст мудрый совет, поможет раскрыться талантам, станет настоящим наставником. Конечно же, это не означает, что папа не может читать сказки перед сном и с нежностью обнимать своего ребенка, но для некоторых распределение между ролями матери и отца гарантирует отсутствие конкуренции и дает ясность, кто и за что отвечает.

Такой подход многое упрощает, но при этом каждая семья имеет право самостоятельно определять, какой сценарий наиболее подходящий.

Итак, какие критерии свидетельствуют о правильном отношении к роли отца в будущем?

Надежность

Как мужчина ведет себя в кризисной или стрессовой ситуации? Как решает сложные жизненные вопросы? Если вы можете на него положиться и чувствуете себя комфортно, то и в вопросах воспитания будете ощущать себя так же.

Стремление к развитию

Если ваш мужчина способен работать над собой, обучаться, развиваться и самосовершенствоваться, то в большинстве случаев это увеличивает его шансы на «обучение» родительству и появление желания заниматься с ребенком.

Эмоциональный интеллект

Дети воспитываются в совершенно иных реалиях, чем взрослые. В отношении к ним важны эмпатия и гибкость, поэтому если вы уже видите в своем мужчине высокий уровень эмоционального интеллекта, то, скорее всего, это будет помогать обходить острые углы и нивелировать семейные конфликты.

Умение брать на себя ответственность

Такой подход относится ко всем сферам жизни. Если мужчина привык к ответственности за кого-то, то точно таким он будет и в родительстве. Если он управляет коллективом, платит вовремя зарплату, обеспечивает семью, помогает родителям, занимается благотворительностью и всячески проявляет ответственность, то и к своему ребенку он будет относиться соответствующе.

Готовность к переменам

Появление малыша — это период неизвестности для семьи. Зачастую это событие выявляет много «дремавших» проблем в отношениях, поэтому если ваш мужчина умеет справляться с трудностями и некоторыми перестановками в отношениях, то и с изменениями после появления малыша он с высокой долей вероятности справится.

Желание проводить время с семьей

Если у вашего мужчины есть ценность семьи и желание проводить свое время вместе с близкими и родственниками в домашней обстановке, ему не сложно помогать с бытовыми делами, то есть шанс на то, что и в дальнейшем вы сможете на него положиться. Это чрезвычайно важно на раннем этапе воспитания, когда ребенок еще маленький, а мама особенно нуждается в помощи.

Интерес к детям

Не обязательно, чтобы ваш мужчина «таял» при виде каждого ребенка. Гораздо важнее, чтобы он видел в детях личность и мог найти к ним подход, подобрать правильные слова или успокоить при необходимости.

Доброта

Очень важно не только дать нужный совет, но и от сердца проявить доброту, заботу и любовь к ребенку. Это видно по тому, как ваш мужчина общается с друзьями, коллегами, старшим поколением, заботится о близких или любимом питомце.

Желание стать отцом

Если мужчина сам говорит о том, что хочет стать отцом — это один из самых важных критериев, а об остальных деталях вы при желании всегда сможете договориться.

Вы для него ценны и любимы

Критерий, без которого все остальное не имеет смысла. Если в ваших отношениях есть любовь, мужчина относится к вам бережно и с уважением, то только тогда вы сможете пройти вместе все испытания и договориться в любых бытовых вопросах. Когда есть любовь и желание быть вместе, тогда ребенок приходит в отношения как продолжение вашей любви.

В моей практике самая частая проблема в отношениях заключается в том, что партнеры не обсуждают друг с другом то, чего хотят. Многие думают, что один из партнеров должен сам догадаться о желаниях ближнего, поэтому все же лучше сесть и открыто обсудить ожидания от будущего родительства.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2479728296120813820

А вы знали об этом?

Первые автомобили не имели рулевого колеса: на моделях Benz 1885 года устанавливали рычаги — так называемые румпели. Управлять автомобилем с рычагом было не особо удобно и далеко не так просто, как его «потомками». Решение нашел французский инженер Альфред Вашерон: в 1894 году он установил на модель Panhard 4hp круглое рулевое колесо. Эксперимент удался! С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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