Почему великие империи не могли завоевать Аравийский полуостров и у кого это получилось

По этой причине великие империи любых эпох смирялись с внезапными арабскими нападениями и относились к ним, как к действию стихийных сил природы. На границах даже не сильно строили крепости – зачем они нужны, если местная земля плоская, как лепешка?

В городах сидели гарнизоны, задачей которых было не столько отбить набег, сколько попытаться вернуть награбленное у отходящих в пустыню кочевников.

Завоевать центр Аравии никогда и никто не пытался. Это место могло поглотить армию любой численности, а территориальные приобретения не сулили никаких доходов. Что тут могло заинтересовать потенциальных захватчиков? Местные скалы и песок?

Тем не менее, один раз за свою историю эта земля была завоевана силой оружия. Единственной державой, которая справилась над такой нетривиальной задачей была Османская империя, а если точнее, ее египетские арабские вассалы.

До начала шестнадцатого века это было преимущественно европейское государство, которое не шибко вмешивалось в азиатские дела. На Ближнем Востоке тогда правили мамлюкские династии Египта, которые держали священные места ислама в вассальной зависимости, но в центр полуострова практически не совались.

Но в 1516-м году султан Селим I спровоцировал войну с египтянами и без проблем захватил страну, пользуясь превосходством своей современной и хорошо оснащенной армии. В последующие несколько лет османы дошли до самого юга Аравии и захватили все, вплоть до самого Йемена. Особой необходимости подвигаться так далеко у них не было. Турки опасались колониальной португальской экспансии и сделали все, чтобы не дать европейцам утвердиться в этом регионе.

После захвата прибрежных территорий турки заявили о своем сюзеренитете над внутренней областью полуострова и в 1578-х годах с подачи шерифа Мекки предприняли несколько военных экспедиций в Неджд (так этот регион называется по-арабски). Целью было наказать шейхов за набеги, но до завоевания земли было далеко.

Ключевой момент наступил в начале 19-о века, когда уже несколько десятилетий в Аравии существовало Саудовское государство, которое начало экспансию в другие арабские территории. Поскоку саудиты препятствовали транзитной торговле и мешали паломникам, турецкий султан отдал своим египетским вассалам приказ покарать шейхов за это.

Кампания началась в 1811-м году с захвата порта Янбу-эль-Бахр на Красном море, после чего были подкуплены племена-союзники саудитов, и египетское войско отправилось в поход. Из-за внезапного нападения оно было разгромлено арабами, но развить наступление те не сумели.

После получения подкрепления была начата серия вторжений в Неджд, в ходе которых основные центры Саудов были разрушены, а их лидер взят в плен и отправлен в Стамбул. В главных городах стали египетские гарнизоны, безопасность караванных путей и священных мест была подтверждена. Оставшиеся в живых шейхи признали себя османскими вассалами. Под их непосредственным управлением осталась совсем небольшая территория.

Правда, уже через несколько десятилетий египтяне вывели свои войска, а независимость арабов Неджда была восстановлена. Пользуясь ослаблением турок, саудиты быстро захватили большую часть Аравии, которая принадлежит им и по сей день.