Английский король приказал арестовать Петра Великого

В начале XVIII века некто барон Гёрц затеял перевернуть имеющееся положение вещей и кардинально перекроить политическую карту Европы. Путем интриг, махинаций, скандалов, иноземных восстаний и череды дворцовых переворотов этот Герц планировал значительно улучшить положение Швеции и обрушить положение прочих стран, разобщив их.

Источник: russian7.ru

Немец барон Георг Генрих фон Гёрц служил советником шведского короля Карла XII во время Северной войны. И обладал авантюрным складом ума и доверием юного Карла. Видя всякую бесперспективность этой военной кампании для шведского короля (Россия неумолима побеждала, а Швеции грозил удел превратиться из лидера северной Европы во второстепенное государство), он решил стравить всех союзников — противников Швеции, то есть ввергнуть их в пучину управляемого хаоса и раздора, чтобы затем создать новый военный союз, угодный Швеции.

Гёрц планировал создать военное содружество России, Швеции, Испании и Франции против Англии, Австрии, Дании и Речи Посполитой. Для создания подобного военного содружества Гёрц решил переформатировать Францию, устроив в ней переворот, и ослабить Англию, интригой отодвинув от нее Россию.

По замыслу Гёрца, на английский престол должен был взойти Якоб Стюард, свергнув настоящего короля Георга I (а в России имелось немало якобитов, сторонников реставрации, которые могли склонить Петра к союзу с Англией). Гёрц посетил Рим, где проживал Якоб и убедил его в необходимости занять английский престол.

Вскоре в Шотландии поднялось восстание, которое 27 января 1716 провозгласило английским королем Якоба VIII Стюарта. Но восстание потерпело поражение, Якобу пришлось бежать.

Источник: kraina.one

В то же время потерпела поражение и попытка Гёрца устроить в Париже переворот. В конце 1716 года люди кардинала Дюбуа (регента шестилетнего короля Франции Луи XV) смогли перехватить переписку Гёрца с парижскими заговорщиками. Кардинал немедленно сообщил об этом в Лондон. Англичане арестовали шведского посла Карла Юлленборга и стали внимательно изучать его переписку.

Из этих документов выяснилось, что Роберт Арескин, лейб-медик русского царя Петра Первого, находился в переписке с предводителем якобитов генералом Марром. При этом, якобы этот лекарь служил посредником между царем Петром и Якобом Стюартом, а русский царь якобы обещал поддержать Стюартов в борьбе за английский престол.

Примечательно, что никаких писем от лейб-лекаря или русского царя в сторону Марра или Якоба не нашли. О них лишь косвенно упоминало в своих письмах шведскому послу в Лондоне неустановленное лицо.

Но Георг I свои выводы сделал. Он приказал адмиралу Норрису захватить русские корабли и самого русского царя арестовать и не отпускать его до тех пор, пока русские войска не уйдут из Дании и Германии.

Источник: interesnyefakty.org

Но адмирал идиотом не был и понимал, чем это может обернуться. Он формально придрался к форме приказа и отказался его выполнять. Георга в Англии откровенно недолюбливали, он был родом из Ганновера, стал королем английским случайно, по решению парламента в 1701 году, даже не владея английской речью.

Тем временем британские министры очень доходчиво объяснили Георгу, что в ответ русские обязательно арестуют всех английских купцов и будут прервана выгодная торговля, от которой зависит состояние флота и государства (английский импорт из России в 1712 —1716 гг. составлял 823 тыс. фунтов стерлингов и являлся громадным по объемам тех лет). Ну и война с Россией в интересы английского престола никак не входила.

Со своей стороны Петр I решил провести тщательное расследование на месте. Он вызвал к себе лейб-медика Арескина и долго беседовал с ним. В ответ на обвинения, выдвинутые английской стороной, Арескин (а точнее, уроженец Шотландии Роберт Эрскин) заявил, что никогда не участвовал в политике и занимался только медициной и науками.

Роберт Арескин. Источник: ptzgovorit.ru

Арескин подтвердил, что имел многочисленную переписку с деловыми кругами и медицинскими светилами по всему миру, но опять же, речь в письмах шла сугубо о науке. Ни о каких заговорах против английской короны Арескин не помышлял и никогда не использовал имя Петра в своих корыстных интересах.

Оснований не доверять Роберту Арескину у Петра Алексеевича не было. Царь предложил написать своему лейб-медику оправдательное письмо Георгу I, а сам передал через посла Ф.Веселовского меморандум, в котором извещал английского короля:

"...Арескин же 13 лет находится в службе и всегда вел себя так, что нельзя поверить, чтобы он до такой степени забылся и вступил в непристойную переписку без всякого указа. притом, он только лечит и ни к каким советам и государственным делам не употребляется."

До войны между Англией и Россией дело не дошло. Но русским войскам пришлось уйти из Дании и Северной Германии.

Кстати, сам Гёрц кончил довольно плохо. После того, как 30 ноября 1718 года шведский король Карл XII пал от шальной пули при осаде норвежской крепости Фредрикстен, шведский ригсдаг избрал королевой младшую сестру короля — Ульрику Элеонору, при этом сильно ограничив королевскою власть. Приспешники Карла XII бежали из страны, а барон Гёрц был схвачен и казнен.

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Истинные христиане, как и мусульмане с евреями, не должны есть свинину и крольчатину. Ни за что! Во-первых, это вкусно, а во-вторых: «Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта: верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас… и зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас; и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас; мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь; нечисты они для вас» (Левит 11:3-8).

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