Родословная до 7 колена: почему необходимо ее знать

Мудрецы древности считали, что именно 7 поколений предков играют решающую роль в судьбе человека. Много веков и даже тысячелетий назад желающий сделать врагу наибольшее зло проклинал его до седьмого колена. Это было самое страшное проклятие всех времен, причем, у многих народов.

Учение Заратустры

Обоснование глубинного значения связи семи поколений рода изложено в «Книге предков» великого основателя мировой религии зороастризма. Персидский пророк Спитама Заратустра (или Зороастр) описал так называемое родовое древо Фаравахар (в другом прочтении Фравахар). Само это понятие является центральным символом зороастризма как религии. Фравахар изображался в виде диска с крыльями, который символизировал Ангела-хранителя или окрыленное Солнце.

Родовое древо тоже изображалось в виде круга, в центре которого располагался сам человек, то есть живущий в данный момент на земле потомок рода. Из этой точки в разные стороны расходились ветви родового древа — предки данного человека. Всего получалось 7 ярусов, включая центральную точку, или первое поколение. Персидские мудрецы считали, что человек обязан знать всех своих предков вплоть до седьмого колена. Это определяет многие моменты жизни, характера человека и дает возможность предсказать его будущее.

Родовое древо Фравахар

Представить и описать 7 колен древа Фравахар довольно просто. Выглядят они следующим образом:

1. Первое поколение — я сам, живущий ныне.

2. Второе поколение — мои родители в количестве 2-х человек.

3. Третье — мои бабушки и дедушки (четверо).

4. Четвертое — прабабушки и прадедушки (8).

5. Пятое — прапрадедушки, прапрабабушки (16).

6. Шестое — деды прадедов (32).

7. Седьмое — прадеды прадедов (64 персоны).

Конечно, сейчас мало кто знает всех своих предков до седьмого колена. Но для людей в древности это знание имело колоссальное значение. Недаром даже в России в Средние века и более поздние времена люди из аристократических кругов так много времени и сил отдавали подтверждению своей родословной. Это позволяло подтвердить чистоту крови, а также доказать правомочность претензий на родовое богатство.

На в Древней Персии составление родового дерева Фравахар имело более глубокое, мистическое и даже религиозное значение. Каждое поколение рода было связано с определенной стихией и ее энергетикой. Так первое колено (я) напрямую взаимодействует с энергией Солнца. Второе (родители) — с энергией Луны, которая влияет на наше здоровье, ближайшее окружение и эмоции.

Третье колено — бабушки-дедушки — передают нам интеллектуальный потенциал, таланты и коммуникабельность. Четвертое формирует в нашей жизни любовный сценарий и материальное благосостояние. Пятое колено снабжает нас волей и напористостью. Если по этой линии был перегиб, то эти черты характера могут превратиться в агрессивность.

Шестое колено влияет на положение в обществе, социальное возвышение. Самую, пожалуй, важную роль играет то самое седьмое колено, к которому относятся многочисленные прадеды прадедов. Они определяют то, что называется фатумом, или Судьбой. Вот поэтому и важно знать своих предков именно до 7-го колена: на нем, как на скрижалях, написано наше настоящее и будущее.

Существует любопытное исследование итальянского криминалиста, врача-психиатра Чезаре Ломброзо, в котором ученый попытался воссоздать родовые древа известных маньяков-убийц. Он обнаружил, что у каждого такого индивидуума в роду было много преступников и людей с высоким уровнем агрессии. К счастью, по наследству передаются не только плохие качества, но и таланты. Это можно наблюдать на примерах многих артистических семейств. И хоть теорию Ломброзо в наше время считают антинаучной, некоторая доля истины в этом есть.

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