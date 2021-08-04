10 вопросов, над которыми учёные до сих пор ломают мозг

Что есть после смерти? Что будет, когда на Земле кончится еда? Что есть музыка? Кто живет во вселенной, кроме нас? Давайте вместе «пробежимся» по вопросам, которые мучают человечество, но не имеют разгадки… пока не имеют.

1. Музыка

В одном сериале звучала фраза Бога. Он сказал: «Самое гениальное на что сподобились люди — это создать музыку». Так вот ученые много лет изучают музыку и не могут объяснить какое значение она имеет в целом для человечества?

Ведь мы все ее слушаем. Говорят, что музыкой можно лечить и омолаживать, что ее придумал мужчина, чтобы привлечь женщину и продолжить род, но это только теории.

2. Когда людей станет еще больше?



Ученые считают перенаселение планеты и дефицит еды самым ближайшим будущим человека. Технологии не стоят на месте: растительное мясо, продукты на 3D-принтере. Но глобально эти варианты не могут решить вопрос, что мы будем есть через 100 лет. Политики не хотят переходить на инновационные экотехнологии и будут продолжать душить людей и планету, наверное и через 1 000 лет. А может быть все это — матрица?

3. Инопланетяне



Ученые полагают почти наверняка, что есть планеты, кроме Земли, где есть жизнь, но какова она? Как найти и установить контакт с «ними»?

4. Как работает подсознание?

Ученые и любители работают днями и ночами в этом направлении, но интрига сохраняется. Как произойдет наша первая встреча с инопланетными существами? Когда? Где они живут, на другой планете или в параллельной реальности? Как много неизведанного.



Предчувствие, сны? Казалось бы человек изучен вдоль и поперек, верх ногами и наоборот, но тем не менее подсознание людское для ученых остается областью «туманной, неясной, неведомой».

5. Смерть



Мне нравится тезис о том, что смерти не стоит бояться, потому что она как и рождение есть часть жизни. Но… что дальше? Есть ли свет в конце тоннеля? Переселение душ? Загробный мир? Ад и рай? Удивительно, как за последний век вперед «шагнули» технологии, но мы ни на йоту не приблизились при этом к разгадке загадочности смерти.

6. Сон



Наука доказала — нам не нужен сон, чтобы мозг отдыхал, он все равно не спит, работает. Нам не нужен сон, чтобы восстановились силы и отдохнули мышцы, мы способны это сделать и так. Клетки человека могут восстанавливаться без сна. Зачем тогда нам сон? Почему мы без него не можем? Ученые «разводят руками» и продолжают свою работу.

7. Гравитация



Ученые и исследователи написали груды материалов по гравитации, но не один из них не знает от чего она возникает? То есть почему происходит притяжение одного к другому. Это еще одна тайна, которую нам только предстоит узнать.

8. Кто мы?



Большого взрыва не было, центра Вселенной не существует. Но почему она стала расширятся? Что произошло с материей? Как мы появились как вид и кто мы? Такое сильный человек, а ничего о себе не знает.

9. Мозг



Хирурги бросают вызов и строят теории, возможно ли сделать пересадку мозга? Самое главное как сделать так, чтобы после «переселения» в нем сохранились память и сознание? Возможно ли это?

10. Математика выдумана или нет?



В последние годы все больше математиков мучаются вопросом, сами ли мы создали науку математику или все, что нас окружает подчиняется ей? В идеале все в вселенной можно уровнять в математический порядок. Если так, что было вначале человек или математика?

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2268136352919849642/

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