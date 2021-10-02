Причины, почему Первая русская революция не была последней

Ещё задолго до судьбоносного семнадцатого года в России царили революционные настроения, а количество подпольных революционных групп неустанно росло. Так, еще в 1905 году произошла революция в России, вошедшая в историю, как Первая русская революция. Власти тогда пошли на уступки перед протестующими, однако, как мы знаем, спустя 12 лет разразилась еще одна революция-Февральская, а за ней под конец года и Октябрьская.

Плакат времен Первой русской революции. Фото из источника:realartist.ru

Стоит поговорить о настроениях накануне революции 1905 года. Недовольство населения нарастало еще с конца 19 века. Центральной проблемой для России стала, конечно же, крестьянская проблема, а именно нехватка земли. С ростом населения крестьянские наделы только уменьшались, а качественно сельскохозяйственное производство не росло. Из-за этого в крестьянской среде нарастало недовольство, а идеи по типу "отнять частные земли и поделить среди крестьян", казались вполне себе решением проблемы.

Помимо этого, рост недовольства происходит и среди рабочих. С конца 19 века происходят регулярные стачки, рабочие также оказывались в тяжелом положении. Они не были ни как защищены и были вынуждены работать по 14 часов в день за копейки.

Были, конечно, и другие проблемы, по типу национального вопроса в некоторых регионах, и отсутствие прав и свобод у людей. В общем, такие настроения нередко выливались в сопротивление к власти. Часто происходили протесты и стачки, кульминацией всего этого стало "Кровавое воскресенье"-это мирное шествие, в ходе которого царской армией были расстреляны мирные жители. Это событие послужило прецедентом для начала, так называемой Первой русской революцией.

Картина "Кровавое воскресенье". Фото из источника: culture.ru

Революция затронула практически все регионы Российской империи, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Польскими землями, проходили массовые демонстрации, протесты и стачки. Давление оказалось настолько сильным, что власти были вынуждены пойти на поводу приветствующих и удовлетворили ряд их условий, смягчив режим.

Конечно, в революции были разного рода радикальные силы, которые призывали к полному свержению самодержавия и установлению нового порядка, того же социализма. Так или иначе, уступки власти все-таки снизили волну протестов, а его остаток был подавлен.

В общем, перейдем все-таки к результатам революции и поговорим о том, почему же она не стала последней.

Первое требование, которое было удовлетворено-это создание Государственной Думы в Российской империи, которая, по идее, должна была стать законодательным органом и превратить империю из абсолютной в конституционную монархию. Правда, все пошло далеко не по сценарию революционеров, и несмотря на создание такого органа, было много нюансов:

Во-первых, он был не законотворческим, а скорее, совещательным органом по своей сути, то есть его появление не ограничивало права Николая Второго, а сама монархия была далеко от конституционной.

Во-вторых, даже созыв такой слабой Госдумы вызывало кучу проблем у царского правительства, из-за чего они были вынуждены идти на уловки и провокации для роспуска Думы.

Первый созыв оказался довольно революционным для Николая, там было существенное крыло левых, а основную часть занимали кадеты, ратовавшие за установление конституционной монархии. Первый созыв был практически сразу же распущен, второй созыв Думы, произошедший уже в начале 1907 года, стал ночным кошмаром для Николая Второго и был в разы радикальнее предыдущего. Практически половину Думы заняли только левые силы, эсеры, социал-демократы и так далее. Из-за этого, давление на царский режим только увеличивалось, а депутаты стали выступать с радикальными лозунгами.

Второй созыв, также, просуществовал недолго и был распущен царем. Ну и третий созыв из-за махинаций и изменения избирательного закона получился довольно лояльным к царскому правительству. Теперь же, большинство мест занимали консерваторы, это произошло благодаря изменению избирательного закона, по которому крестьяне и рабочие фактически лишились права голоса на выборах, а голос одного помещика был приравнен к 260 голосам крестьян и к 500 43 голосам рабочим.

Четвертый и последний созыв Госдумы, также, в основном был лояльно настроен к царю. Как видим, одно из центральных политических требований Первой русской революции, по сути, не было удовлетворено. Власти обвели революционеров вокруг пальца, пообещав им создать Госдуму. На практике же оказалось, что Дума, в принципе, мало что решала в реальной политики, дак ещё и все было сделано, так чтобы в Думе сидели в основном лояльные силы.

Вторая проблема-это отсутствие решения по крестьянскому вопросу, несмотря на попытки власти как-то решить проблему крестьянства и нехватки земель. Так, были отменены выкупные платежи. Положение крестьян не менялось, а уровень жизни только падал. Крестьянский вопрос попытался изменить Столыпин, проведя свою знаменитую реформу, благодаря которой крестьяне должны были стать частными собственниками земли и повыходить из крестьянских общин. Реформа частично оказалась удачной, но не была завершена полностью. Тем более, реформы Столыпина в других сферах не были поддержаны. Для и полного осуществления требовалось около 20 лет.

Третий вопрос-вопрос рабочего класса, также был решен частично. Положение рабочего класса немного улучшилось, им даже было разрешено иметь профсоюзы, а рабочий день официально сократили до 9-10 часов. Тем не менее, правами рабочих все также пренебрегали, что снова же вызвало регулярные стачки и забастовки, даже после окончания революции.

В общем, центральные вопросы рабочего класса и крестьянства толком не были решены, а были введены только "полумеры" чего, понятное дело, на долгое время не хватило. Стоит еще заметить, что начиная с конца 19 века радикализация политической жизни в России проходила крайне быстро. Как уже было сказано, во время Первой русской революции было немало крайне левых сил, требовавших самых радикальных перемен, от полной ликвидации государственности до уничтожения института частной собственности.

Происходили регулярные политические убийства, начиная от малых чиновников, заканчивая видными политиками. Радикальные группы убили, к примеру, того же Столыпина. В общем, за 10 лет с 1901 года по 1911 было убито около 17000 человек, в основном политиков. Такие события и слабая ответная реакция правительства, приводила только к все большей и большей радикализации политических партий и движений, что в итоге выливалось в новые столкновения и революции.

Столыпин П.А. Фото из источника: iz.ru

Требования многих радикалов на практике невозможно было ни как удовлетворить. Что же касается внешних факторов, то конечно же, начавшаяся Первая мировая война сыграла на руку революционером и смогла ослабить Россию, что собственно и привело к Февральской, а затем и к Октябрьской революции 1917 года.

Страна устала от войны, во всех планах она была крайне истощена, а солдаты пребывали в тяжелом положении на фронте. В городах начинался голод, очевидно, что в таких обстоятельствах бунты были неизбежны. Стоит еще понимать, что важным фактором являлась российская армия, набиравшаяся по призыву. К моменту революции тысячи крестьян и рабочих находились на службе в Петербурге и были вооружены. Эти обстоятельства привели к очевидному сценарию и привели к новому витку насилия в России.

Как видим, революция 1905 года не стала последней для России по множеству причин. В первую очередь революция закончилась полумерами от правительства, что не решала назревших проблем, а значит и недовольство населения. Вторая проблема-это существовавшие в то время радикальные группы, с которыми боролись неэффективно. И третье-это ряд внешних факторов, в частности Первая мировая и все ее последствия, что еще больше подогрело недовольство населения и дало им возможность для восстания.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Историческое значение отмены крепостного права в 1861 году заключается в том, что она фактически стала актом прогрессивного значения, поскольку Россия сделала первый шаг к эволюционному переходу от феодализма к капитализму, то есть фактически присоединялась к мировому сообществу. Ее облик в глазах европейских стран стал более позитивным.Отмена крепостного права стала фундаментом, на котором выстроили всю последующую систему реформ российского общества .

Одновременно с этим нельзя не отметить, что значение отмены крепостного права в России могло бы быть значительно результативным , если бы не половинчатый характер реформы, поскольку комитет стремился в первую очередь максимально соблюсти права помещиков и искать сложный путь компромисса между государством и двумя слоями общества. Это привело к излишнему усложнению системы и отсутствию четкого механизма выхода крестьян из зависимости.

Именно поэтому многие историки сходятся на том, что давно назревшая реформа только ухудшила положение не только крестьян, но и страны в целом ? Действительно, несмотря на то что крестьяне были объявлены свободными, но землю они должны были выкупать ещё 50 лет, да еще с процентами, что делало эту землю довольно дорогой ! Несомненно, эти условия и выкупные платежи, стали той пороховой бочкой, которая сильно полыхнула в 1905 году!

Таким образом, реформа крепостного права не сняла проблемы народного недовольства – напротив, лишь усилила их .Именно этообстоятельство привело к серии крестьянских бунтов,причем, не перед отменой, а после отмены крепостного права, в рамках одного из которых – Кандиевского – был впервые в России использован красный революционный флаг. Кроме того, с проведением отмены крепостного права в России слишком промедлили, что ,несомненно, стало одной из основных причин разрушительной революции !

Важно также отметить, что половинчатый характер отмены крепостного права взорвал нищую деревню Руси и последующие за этим восстания и выступления крестьян вынудили власти пойти на уступки ! И только в 1906 году Столыпин своей гениальной аграрной реформой окончательно порвал порочный круг крестьянской общины,отдав бесплатно и в собственность землю крестьянам !

Именно тогда трудолюбивые и предприимчивые крестьяне разбогатели, а растерявшиеся и не предприимчивые крестьяне остались бедными. Так возникло зажиточное крестьянство России, которое из-за «крабьего менталитета» русского народа (https://otari.mirtesen.ru/blog/43409827679/)бедные крестьяне назвали обидным термином "кулак"–аналог мерзавца и вора!

Как известно, именно этот период в историю России вошел как «золотое десятилетие» в развитии экономики. По объему промышленной продукции Россия вошла в пятерку крупнейших государств (Англия, Франция, США и Германия) , а по ВВП занимала 3 место в мире. Российская империя имела рекордный в мире золотой запас – 1 233 тонны.Именно тогда российский золотой червонец был самым конвертируемым в мире, а Николай II считался самым богатым человеком планеты .

Благодаря аграрной реформе 1906-1910 годов общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, а по валовому сбору пшеницы Россия стояла на 1-м месте в мире, выставив в 1913 г. на мировой рынок хлеба примерно столько же зерна , сколько США, Канада и Аргентина вместе взятые! По доходу на душу населения в это время Российская империя находилась на четвёртом месте в мире.

Именно поэтому в свое время известный американский экономист Гершенкрон однозначно заявил: «Судя по темпам оснащения промышленности в первые годы царствования Николая II, Россия, несомненно – без установления коммунистического режима – уже обогнала бы Соединённые Штаты»!

Естественно, всё это не устраивало и пугало Запад, поскольку, учитывая богатейшие природные ресурсы и интеллектуальные способности русского народа, Россия , несомненно, стала бы богатейшей и передовой страной в мире. Исходя из этого, воспользовавшись некомпетентностью и слабоволием Николая II, Запад втянул Россию в Первую мировую войну и стал активно финансировать большевиков для развала страны, в результате чего экономика России была разрушена, а Америка захватила рынки сбыта и стала крупнейшим поставщиком зерна в мире.Таким образом, не большевики приняли Россию с сохой, а они тогда сами довели ее до сохи (Отари Хидирбегишвили)!

К сожалению, умело используя этот лозунг, сами большевики вернули советским крестьянам еще более жестокое крепостное право в виде колхозов ,в которых государство эксплуатировало своих граждан, заставляя их работать на гроши или вовсе бесплатно , а чтобы они не сбежали с деревни им даже не давали паспорта! Ведь поэтому аббревиатуру названия большевистской партии — ВКП(б) — стали расшифровывать как «второе крепостное право большевиков»!

Исторический парадокс заключается в том, что ни революция 1917 года, ни распад СССР в 1991 не решили вопроса землевладения, а значит фитиль, зажженный 150 лет назад, продолжает тлеть. Даже на сегодняшний день только четверть российских крестьян смогли получить земельные наделы !

Таким образом, сегодня однозначно можно заявить, что, если бы отмена крепостного права была бы не только на бумаге,а крестьяне стали бы полностью свободными и имели свои участки земли, то большевистским нехристям не удалось бы так легко их обмануть и с их помощью совершить октябрьский переворот в 1917 году, в результате чего большевики во главе с Лениным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями, парализовав сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили восхождение Матушки-России к высотам цивилизации!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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